0.7°C
1023 hPa
Życie Warszawy

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

Publikacja: 16.12.2025 13:35

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

Foto: mat. pras.

M.B.
Podczas otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego w Skierniewicach prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zdecydowanie skrytykował decyzję czeskiego przewoźnika RegioJet o wycofaniu zapowiadanych połączeń kolejowych w Polsce – podaje kolejowyportal.pl

Przypomnijmy, że odwołanie kursów RegioJet nastąpiło zaledwie dwa dni przed wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów.

RegioJet wycofuje się z zapowiadanych połączeń

Wraz z nowym rozkładem jazdy RegioJet zapowiadał dynamiczne wejście na polski rynek kolejowych przewozów pasażerskich. W planach znalazły się m.in. połączenia na trasie Warszawa – Poznań oraz rozbudowana oferta na linii Kraków – Warszawa – Gdynia. Ostatecznie jednak zapowiedzi nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z informacjami przytaczanymi przez kolejowyportal.pl, połączenia z Warszawy do Poznania mają ruszyć dopiero 1 lutego, natomiast pierwsze pociągi do Gdyni planowane są na koniec stycznia 2026 roku.

Polecane
Niespodziewana decyzja czeskiej spółki RegioJet przysporzy kłopotu wielu pasażerom
kolej
Czeski RegioJet wycofuje się z połączeń. Warszawa poszkodowana

Ostra krytyka ze strony prezesa PKP Intercity

Do tej sytuacji odniósł się Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Jego zdaniem odwołanie połączeń na trzy dni przed wejściem w życie rozkładu jazdy jest działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym.

Reklama
Reklama

– Odwołanie na trzy dni przed wejściem rozkładu jazdy pociągów pasażerskich jest skrajnie nieodpowiedzialne. Na to żaden polski przewoźnik regionalny, samorządowy czy PKP Intercity nigdy sobie nie pozwoli – podkreślił Malinowski, cytowany przez kolejowyportal.pl. Jak dodał, najbardziej poszkodowani w tej sytuacji są pasażerowie.

Polecane
Leo Express podkreśla swoją niezawodność i wysoki standard świadczonych usług.
kolej
Leo Express uspokaja. Uruchomimy połączenia do Warszawy

PKP Intercity gotowe przejąć sloty, ale na jasnych zasadach

Prezes PKP Intercity zadeklarował, że narodowy przewoźnik jest gotowy wykorzystać sloty kolejowe, z których nie skorzysta RegioJet. Warunkiem jest jednak możliwość korzystania z nich do końca obowiązywania rozkładu jazdy, czyli do 7 marca.

– Jeżeli te sloty do 7 marca dostaniemy, to my w nie wjedziemy, ale na parę dni na pewno nie będziemy komunikacją zastępczą dla RegioJet – zaznaczył Malinowski.

Jak informuje kolejowyportal.pl, część zwolnionych slotów na trasie do Poznania została już zagospodarowana. Decyzje dotyczące ewentualnego uruchomienia dodatkowych połączeń do Krakowa lub Gdyni będą zależne od stanowiska zarządcy infrastruktury oraz postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego.

Polecane
Od 28 stycznia niektóre pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.
kolej
Nowy rozkład jazdy. Co się zmieni w Warszawie i na Mazowszu?
Reklama
Reklama

Reakcja UTK i deklaracje na okres świąteczny

Prezes PKP Intercity zapewnił również, że spółka jest gotowa zwiększyć liczbę pociągów oraz wzmocnić składy, aby pasażerowie mogli bez problemu dotrzeć do rodzin w okresie świątecznym.

Warto przypomnieć, że prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystosował 12 grudnia pismo z żądaniem pilnych wyjaśnień w sprawie odwołanych połączeń. RegioJet ma siedem dni na przedstawienie swoich wyjaśnień.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

W poniedziałek 15 grudnia w stołęcznym ratuszu spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i b
drogi

Buspas między Warszawą a Łomiankami. Jest zgoda na szybkie, tymczasowe rozwiązanie

Źródłem problemu korków w centrum Warszawy mają być okolice Starego Miasta
ograniczenia w ruchu

Warszawa kasuje samochodowy dojazd do Starówki. Wszystko przez gigantyczne korki

Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakc
kolej

Pociągi WKD idą do remontu. Będą cichsze i wygodniejsze?

Leo Express podkreśla swoją niezawodność i wysoki standard świadczonych usług.
kolej

Leo Express uspokaja. Uruchomimy połączenia do Warszawy

Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności
z perspektywy siodełka

Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności

Podpisana została umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której PPL w pierws
samolot

Centralny Port Komunikacyjny z nową nazwą. I z nową umową

Południowa Obwodnica Warszawy będzie jednym z najdłuższych kontrolowanych korytarzy komunikacyjnych
bezpieczeństwo drogowe

Jeszcze więcej kamer na Południowej Obwodnicy Warszawy?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama