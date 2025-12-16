PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

– Odwołanie na trzy dni przed wejściem rozkładu jazdy pociągów pasażerskich jest skrajnie nieodpowiedzialne. Na to żaden polski przewoźnik regionalny, samorządowy czy PKP Intercity nigdy sobie nie pozwoli – podkreślił Malinowski, cytowany przez kolejowyportal.pl. Jak dodał, najbardziej poszkodowani w tej sytuacji są pasażerowie.

PKP Intercity gotowe przejąć sloty, ale na jasnych zasadach

Prezes PKP Intercity zadeklarował, że narodowy przewoźnik jest gotowy wykorzystać sloty kolejowe, z których nie skorzysta RegioJet. Warunkiem jest jednak możliwość korzystania z nich do końca obowiązywania rozkładu jazdy, czyli do 7 marca.

– Jeżeli te sloty do 7 marca dostaniemy, to my w nie wjedziemy, ale na parę dni na pewno nie będziemy komunikacją zastępczą dla RegioJet – zaznaczył Malinowski.

Jak informuje kolejowyportal.pl, część zwolnionych slotów na trasie do Poznania została już zagospodarowana. Decyzje dotyczące ewentualnego uruchomienia dodatkowych połączeń do Krakowa lub Gdyni będą zależne od stanowiska zarządcy infrastruktury oraz postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego.

Reklama Reklama

Reakcja UTK i deklaracje na okres świąteczny

Prezes PKP Intercity zapewnił również, że spółka jest gotowa zwiększyć liczbę pociągów oraz wzmocnić składy, aby pasażerowie mogli bez problemu dotrzeć do rodzin w okresie świątecznym.

Warto przypomnieć, że prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystosował 12 grudnia pismo z żądaniem pilnych wyjaśnień w sprawie odwołanych połączeń. RegioJet ma siedem dni na przedstawienie swoich wyjaśnień.