Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności

Rusza kolejny etap prac przy budowie nowej drogi dla rowerów w alei Solidarności. W związku z tym od poniedziałku, 15 grudnia, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami.



Zamknięty zostanie wjazd w ulicę Leszno, a autobusy pojadą zmienionymi trasami.

Foto: mat. pras.

Utrudnienia i objazdy dla kierowców

Prace, które mają na celu stworzenie nowej infrastruktury rowerowej, wiążą się z tymczasowym wyłączeniem z ruchu części ulic. W poniedziałek, 15 grudnia, o godz. 20 zamknięty zostanie odcinek ulicy Leszno – od alei Solidarności do skweru Wyszyńskiego. Zwężony zostanie również chodnik pomiędzy ulicą Żelazną a skwerem oraz sam wjazd w skwer Wyszyńskiego. W tym rejonie tymczasowo zniknie też kontraruch rowerowy.

Dla kierowców wyznaczono objazd: ruch zostanie przekierowany aleją Solidarności, a następnie ulicami Wolską i Młynarską.

Ponadto drogowcy będą pracować na chodnikach na każdym narożniku skrzyżowania alei Solidarności z ulicą Żelazną. W tych miejscach dojścia do przejść dla pieszych zostaną zwężone. Zwężony zostanie także wjazd w ulicę Żelazną w stronę Nowolipia.