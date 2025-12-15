Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności

Zamknięty zostanie wjazd w ulicę Leszno, a autobusy pojadą zmienionymi trasami.
Prace, które mają na celu stworzenie nowej infrastruktury rowerowej, wiążą się z tymczasowym wyłączeniem z ruchu części ulic. W poniedziałek, 15 grudnia, o godz. 20 zamknięty zostanie odcinek ulicy Leszno – od alei Solidarności do skweru Wyszyńskiego. Zwężony zostanie również chodnik pomiędzy ulicą Żelazną a skwerem oraz sam wjazd w skwer Wyszyńskiego. W tym rejonie tymczasowo zniknie też kontraruch rowerowy.
Dla kierowców wyznaczono objazd: ruch zostanie przekierowany aleją Solidarności, a następnie ulicami Wolską i Młynarską.
Ponadto drogowcy będą pracować na chodnikach na każdym narożniku skrzyżowania alei Solidarności z ulicą Żelazną. W tych miejscach dojścia do przejść dla pieszych zostaną zwężone. Zwężony zostanie także wjazd w ulicę Żelazną w stronę Nowolipia.
Utrudnienia dotkną również pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od poniedziałkowego wieczora zmianie ulegną trasy linii 171 (kierunek Chomiczówka) i 190 (kierunek Znana/Osiedle Górczewska). Autobusy tych linii pojadą aleją Solidarności i ulicą Młynarską do ulicy Górczewskiej.
W związku ze zmianami, następujące przystanki zostaną wyłączone z użytkowania: Okopowa 10, Leszno 02 i Młynarska 02. Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej są dostępne na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.
Budowana trasa rowerowa ma na celu połączenie już istniejących odcinków w alei Jana Pawła II oraz na ulicach Okopowej i Leszno. Przy okazji inwestycji zaplanowano także przebudowę nitki alei Solidarności w kierunku ulicy Okopowej. Po zakończeniu prac odcinek ten będzie miał dwa pasy ruchu, a miejsca parkingowe zostaną przeniesione z chodników na jezdnię.
Wykonawca prac zajmie się także remontem jezdni serwisowej przed budynkiem przy alei Solidarności 84, którą poprowadzony zostanie ruch rowerowy. W ramach inwestycji przewidziano również nasadzenia zieleni – pojawią się nowe drzewa, krzewy i byliny.