Życie Warszawy

Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności

Publikacja: 15.12.2025 08:15

Foto: mat. pras.

M.B.
Rusza kolejny etap prac przy budowie nowej drogi dla rowerów w alei Solidarności. W związku z tym od poniedziałku, 15 grudnia, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami.

Zamknięty zostanie wjazd w ulicę Leszno, a autobusy pojadą zmienionymi trasami.

Foto: mat. pras.

Utrudnienia i objazdy dla kierowców

Prace, które mają na celu stworzenie nowej infrastruktury rowerowej, wiążą się z tymczasowym wyłączeniem z ruchu części ulic. W poniedziałek, 15 grudnia, o godz. 20 zamknięty zostanie odcinek ulicy Leszno – od alei Solidarności do skweru Wyszyńskiego. Zwężony zostanie również chodnik pomiędzy ulicą Żelazną a skwerem oraz sam wjazd w skwer Wyszyńskiego. W tym rejonie tymczasowo zniknie też kontraruch rowerowy.

Dla kierowców wyznaczono objazd: ruch zostanie przekierowany aleją Solidarności, a następnie ulicami Wolską i Młynarską.

Ponadto drogowcy będą pracować na chodnikach na każdym narożniku skrzyżowania alei Solidarności z ulicą Żelazną. W tych miejscach dojścia do przejść dla pieszych zostaną zwężone. Zwężony zostanie także wjazd w ulicę Żelazną w stronę Nowolipia.

Korekty w kursowaniu autobusów

Utrudnienia dotkną również pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od poniedziałkowego wieczora zmianie ulegną trasy linii 171 (kierunek Chomiczówka) i 190 (kierunek Znana/Osiedle Górczewska). Autobusy tych linii pojadą aleją Solidarności i ulicą Młynarską do ulicy Górczewskiej.

W związku ze zmianami, następujące przystanki zostaną wyłączone z użytkowania: Okopowa 10, Leszno 02 i Młynarska 02. Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej są dostępne na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowa infrastruktura rowerowa i zieleń

Budowana trasa rowerowa ma na celu połączenie już istniejących odcinków w alei Jana Pawła II oraz na ulicach Okopowej i Leszno. Przy okazji inwestycji zaplanowano także przebudowę nitki alei Solidarności w kierunku ulicy Okopowej. Po zakończeniu prac odcinek ten będzie miał dwa pasy ruchu, a miejsca parkingowe zostaną przeniesione z chodników na jezdnię.

Wykonawca prac zajmie się także remontem jezdni serwisowej przed budynkiem przy alei Solidarności 84, którą poprowadzony zostanie ruch rowerowy. W ramach inwestycji przewidziano również nasadzenia zieleni – pojawią się nowe drzewa, krzewy i byliny.

