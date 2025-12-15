3.5°C
Życie Warszawy

Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert „Magia Świąt”

Publikacja: 15.12.2025 10:30

W świątecznym koncercie w Muzeum Niepodległości wystąpi siedmiu wykonawców, którzy zaprezentują różnorodny repertuar

W świątecznym koncercie w Muzeum Niepodległości wystąpi siedmiu wykonawców, którzy zaprezentują różnorodny repertuar

Foto: Jakub Ostałowski

M.B.
Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert świąteczny „Magia Świąt – koncert pieśni, kolęd i pastorałek”, który odbędzie się w piątek, 19 grudnia 2025 roku, o godz. 16 w głównej siedzibie muzeum.

Organizatorzy zaoferują publiczności spotkanie z bogatą tradycją bożonarodzeniową w kulturze polskiej i europejskiej.

Kolędy i utwory klasyczne w programie

W świątecznym koncercie wystąpi siedmiu wykonawców, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, łączący klasyczne utwory z tradycyjnymi pieśniami bożonarodzeniowymi. Publiczność usłyszy zarówno znane kolędy i pastorałki, jak i arie operowe oraz utwory instrumentalne.

W programie znajdą się m.in.:

  • Mieczysław Wajnberg – Dziecko przed sklepem z zabawkami
  • Franz Lehar - Dein is mein ganzes Herz
  • Giaccomo Puccini - walc Musetty z opery La Boheme
  • Stanisław Moniuszko - aria Colasa z opery Bastien und Bastienne
  • Volfgang Amadeusz Mozart - aria Colasa z opery
  • Kolędy polskie, m.in.: Bóg się rodzi, O, gwiazdo Betlejemska, Triumfy, Cicha noc, święt
  • Utwory tematyczne: Song of the bells, Adeste Fideles, The Holy Night, Kolędowy czas
Wydarzenie zakończy wspólne kolędowanie z udziałem widowni, podczas którego zaśpiewane zostaną znane utwory, takie jak Jezus malusieńki, Pójdźmy wszyscy do stajenki i Przybieżeli do Betlejem.

Foto: mat. pras.

Kultura i tradycja Bożego Narodzenia

Spotkanie „Magia Świąt” ma na celu popularyzację tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, z naciskiem na kulturę polską i europejską. Organizatorzy podkreślają, że kultywacja dobrych zwyczajów przyczynia się do wzmacniania wspólnoty obywatelskiej, a barwna opowieść o obrzędach stanowi element edukacji historycznej i kulturowej. Święta Bożego Narodzenia, zajmujące ważne miejsce w polskiej tradycji, są czasem radości, nadziei oraz budowania bliskości międzyludzkiej.

W trakcie wydarzenia przewidziano również słowo o historiach biblijnych, obrzędach bożonarodzeniowych w tradycji katolickiej oraz o historii pieśni i kolęd, od średniowiecza po współczesność.

Kto może wziąć udział?

Wydarzenie jest skierowane do szerokiej publiczności. Zaproszenie Dyrekcji Muzeum Niepodległości kierowane jest do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, młodzieży, środowisk polonijnych, miłośników Muzeum, a także do wszystkich mieszkańców i gości Mazowsza zainteresowanych kulturą i tradycją świąteczną. Udział w koncercie stanowi okazję do przypomnienia i popularyzacji obrzędów, które są nieodłączną częścią tożsamości narodowej, historii i spuścizny kulturowej Mazowsza.

