Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert „Magia Świąt”

Wydarzenie zakończy wspólne kolędowanie z udziałem widowni, podczas którego zaśpiewane zostaną znane utwory, takie jak Jezus malusieńki, Pójdźmy wszyscy do stajenki i Przybieżeli do Betlejem.

Foto: mat. pras.

Kultura i tradycja Bożego Narodzenia

Spotkanie „Magia Świąt” ma na celu popularyzację tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, z naciskiem na kulturę polską i europejską. Organizatorzy podkreślają, że kultywacja dobrych zwyczajów przyczynia się do wzmacniania wspólnoty obywatelskiej, a barwna opowieść o obrzędach stanowi element edukacji historycznej i kulturowej. Święta Bożego Narodzenia, zajmujące ważne miejsce w polskiej tradycji, są czasem radości, nadziei oraz budowania bliskości międzyludzkiej.

W trakcie wydarzenia przewidziano również słowo o historiach biblijnych, obrzędach bożonarodzeniowych w tradycji katolickiej oraz o historii pieśni i kolęd, od średniowiecza po współczesność.

Kto może wziąć udział?

Wydarzenie jest skierowane do szerokiej publiczności. Zaproszenie Dyrekcji Muzeum Niepodległości kierowane jest do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, młodzieży, środowisk polonijnych, miłośników Muzeum, a także do wszystkich mieszkańców i gości Mazowsza zainteresowanych kulturą i tradycją świąteczną. Udział w koncercie stanowi okazję do przypomnienia i popularyzacji obrzędów, które są nieodłączną częścią tożsamości narodowej, historii i spuścizny kulturowej Mazowsza.