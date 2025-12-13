Koncert kolęd „Wesołych Świąt Prago” na Kawęczyńskiej

W sobotni wieczór, 13 grudnia, przestrzeń Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej na Pradze-Północ wypełni się muzyką świąteczną. O godzinie 19.00 rozpocznie się koncert kolęd pod tytułem „Wesołych Świąt Prago”, który zostanie zaprezentowany w autorskich aranżacjach kompozytora i dyrygenta Pawła Głowińskiego.



Głównym wykonawcą wydarzenia będzie jeden z najbardziej renomowanych polskich zespołów chóralnych, Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

Występ Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Koncert kolęd uświetni obecność Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zespołu działającego nieprzerwanie od 1992 roku. Zespół ten od lat jest zaliczany do czołówki europejskiej chóralistyki, czego dowodem są liczne nagrody zdobyte na prestiżowych konkursach oraz regularne występy na międzynarodowych festiwalach.

Chórem kieruje prof. Krzysztof Szydzisz, ceniony chórmistrz, muzykolog i logopeda, który jest również jurorem wielu konkursów. Pod jego kierunkiem zespół wypracował charakterystyczną i rozpoznawalną estetykę brzmieniową. Repertuar chóru obejmuje muzykę wszystkich epok, od renesansu po współczesność, wykonywaną zarówno a cappella, jak i z towarzyszeniem instrumentów. Artyści śpiewają w kilkunastu językach, aktywnie promując jednocześnie twórczość polskich kompozytorów.