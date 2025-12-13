Koncert kolęd „Wesołych Świąt Prago” na Kawęczyńskiej

Głównym wykonawcą wydarzenia będzie jeden z najbardziej renomowanych polskich zespołów chóralnych, Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Koncert kolęd uświetni obecność Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zespołu działającego nieprzerwanie od 1992 roku. Zespół ten od lat jest zaliczany do czołówki europejskiej chóralistyki, czego dowodem są liczne nagrody zdobyte na prestiżowych konkursach oraz regularne występy na międzynarodowych festiwalach.
Chórem kieruje prof. Krzysztof Szydzisz, ceniony chórmistrz, muzykolog i logopeda, który jest również jurorem wielu konkursów. Pod jego kierunkiem zespół wypracował charakterystyczną i rozpoznawalną estetykę brzmieniową. Repertuar chóru obejmuje muzykę wszystkich epok, od renesansu po współczesność, wykonywaną zarówno a cappella, jak i z towarzyszeniem instrumentów. Artyści śpiewają w kilkunastu językach, aktywnie promując jednocześnie twórczość polskich kompozytorów.
Podczas warszawskiego koncertu zabrzmią przede wszystkim tradycyjne polskie kolędy, które zostaną uzupełnione przez utwory inspirowane muzyką świąteczną pochodzącą z różnych stron świata. Całość programu została wzbogacona o nowe, autorskie aranżacje przygotowane przez kompozytora i dyrygenta Pawła Głowińskiego.
Koncert kolęd „Wesołych Świąt Prago” rozpocznie się o godz. 19 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.