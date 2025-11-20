1.2°C
Życie Warszawy

„80 melodii dookoła świata” – koncert Salonowej Orkiestry Johanna Straussa z okazji jej 30-lecia

Publikacja: 20.11.2025 17:10

Salonowa Orkiestra Johanna Straussa została założona w 1995 roku orkiestra przez klarnecistę Piotra Skubisa

Foto: mat. pras.

M.B.
Mokotów zaprasza na wydarzenie, które łączy kulturę, tradycję i muzyczne emocje. W niedzielę 23 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej odbędzie się niezwykły koncert zatytułowany „80 melodii dookoła świata”. Na scenie wystąpi Salonowa Orkiestra Johanna Straussa, świętująca jubileusz 30-lecia działalności.

Koncert rozpocznie się o godz. 18. Publiczność będzie mogła zanurzyć się w różnorodnych brzmieniach świata – od eleganckich walców wiedeńskich, przez energetyczne rytmy Ameryki Południowej, aż po wyjątkowe tanga i klasyczne melodie europejskie. Wydarzenie, jak zapowiadają organizatorzy, ma być muzyczną mapą kulturowych inspiracji z różnych zakątków globu.

– Mokotów to dzielnica, która kocha kulturę. Cieszę się, że możemy zaprosić mieszkańców na koncert, który łączy pokolenia i przypomina, że muzyka jest językiem uniwersalnym – podkreśla Katarzyna Potapowicz, zastępczyni burmistrza dzielnicy.

Na scenie obok orkiestry wystąpią znakomici soliści:

  • Katarzyna Laskowska – sopran,
  • Robert Szpręgiel – baryton.

Trzy dekady muzycznych podróży

Salonowa Orkiestra Johanna Straussa została założona w 1995 roku przez klarnecistę Piotra Skubisa. Od początku swojej działalności zespół nawiązuje do tradycji wiedeńskich orkiestr salonowych, prezentując muzykę w sposób pełen lekkości, elegancji i emocji.

Foto: mat. pras.

Nazwa orkiestry, inspirowana twórczością Johanna Straussa, oddaje jej misję: „Jesteśmy wszędzie tam, gdzie rodzi się sztuka”. Zespół regularnie występuje w przestrzeniach, które sprzyjają refleksji i podziwowi – w pałacach, rezydencjach, parkach czy kurortach. Tym razem artyści zabiorą słuchaczy w podróż z Mokotowa przez cały muzyczny świat.

Koncert dla całych rodzin

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich – zarówno miłośników klasyki, jak i osób, które dopiero odkrywają świat muzyki. „80 melodii dookoła świata” to propozycja idealna na jesienny wieczór, pełna kolorów, dźwięków i inspirujących historii.

