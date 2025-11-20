„80 melodii dookoła świata” – koncert Salonowej Orkiestry Johanna Straussa z okazji jej 30-lecia

Mokotów zaprasza na wydarzenie, które łączy kulturę, tradycję i muzyczne emocje. W niedzielę 23 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej odbędzie się niezwykły koncert zatytułowany „80 melodii dookoła świata”. Na scenie wystąpi Salonowa Orkiestra Johanna Straussa, świętująca jubileusz 30-lecia działalności.



Koncert rozpocznie się o godz. 18. Publiczność będzie mogła zanurzyć się w różnorodnych brzmieniach świata – od eleganckich walców wiedeńskich, przez energetyczne rytmy Ameryki Południowej, aż po wyjątkowe tanga i klasyczne melodie europejskie. Wydarzenie, jak zapowiadają organizatorzy, ma być muzyczną mapą kulturowych inspiracji z różnych zakątków globu.

– Mokotów to dzielnica, która kocha kulturę. Cieszę się, że możemy zaprosić mieszkańców na koncert, który łączy pokolenia i przypomina, że muzyka jest językiem uniwersalnym – podkreśla Katarzyna Potapowicz, zastępczyni burmistrza dzielnicy.

Na scenie obok orkiestry wystąpią znakomici soliści: