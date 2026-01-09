Jeden błąd mógł doprowadzić do tragedii na S7. Uratowała go czujność policjantki

Do nietypowej interwencji doszło w sylwestrową noc na drodze ekspresowej S7 za Skarżyskiem Kamiennym. Policjantka z Wilanowa zauważyła zdezorientowane zwierzę. Dzięki szybkiej reakcji udało się uratować psa. Czworonóg wrócił do właściciela.



O nietypowej interwencji poinformowała KRP II z Wilanowa doceniając szybką, profesjonalną reakcję policjantki.

Niebezpieczna sytuacja na trasie S7

Sylwestrowa noc to wyjątkowo stresujący czas dla zwierząt. Jak informuje KRP II Wilanów, podczas powrotu ze służby wilanowska policjantka zauważyła na drodze ekspresowej S7 za Skarżyskiem Kamiennym dużego psa. Zwierzę biegło środkiem lewego pasa ruchu podczas intensywnych opadów śniegu. Tej nocy warunki na drodze były wyjątkowo trudne. Opadom towarzyszyła ograniczona widoczność, a nawierzchnia była śliska. Zwierzę biegnące po trasie mogło zostać potrącone, a zderzenie doprowadzić do tragedii.

Profesjonalna reakcja policjantki

Biegnący pies został zauważony przez wilanowską policjantkę, która wracała ze służby. Kobieta włączyła światła awaryjne, aby ostrzec jadących kierowców przed niebezpieczeństwem. Przestraszonego psa udało się zatrzymać dopiero po kilkuset metrach. Zwierzę zostało umieszczone bezpiecznie w samochodzie i przewiezione do kliniki weterynaryjnej w Kielcach.

Jak się okazało, czworonożny uciekinier posiadał chip, dzięki czemu szybko odnaleziono właściciela, a pies trafił bezpiecznie do domu.