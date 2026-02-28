15.9°C
1021.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Napad z nożem na Pradze-Południe. Kryminalni zatrzymali 24-letniego recydywistę

Publikacja: 28.02.2026 08:10

Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.

Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Pragi-Południe potrzebowali zaledwie dwóch dni, aby namierzyć i zatrzymać sprawcę brutalnego napadu na sklep. Mężczyzna, grożąc ekspedientce nożem, ukradł pieniądze oraz towar. Najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Sceny jak z filmu rozegrały się w jednym z lokalnych sklepów, gdy do środka wszedł młody mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem w dłoni. Napastnik zastraszył pracownicę placówki, żądając wydania gotówki oraz konkretnych produktów. Jego łupem padły nie tylko pieniądze z kasy, ale również papierosy, alkohol oraz kupony na loterie.

Podczas przeszukania piwnicy użytkowanej przez zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli kluczowe dowod

Podczas przeszukania piwnicy użytkowanej przez zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli kluczowe dowody.

Foto: policja

Wykazał się dużą determinacją, by opuścić miejsce zdarzenia. Choć odważna ekspedientka zdołała uciec na zewnątrz i zamknąć sprawcę w środku, ten nie zamierzał czekać na przyjazd służb. Wydostał się z pułapki, wykorzystując niewielkie okno służące do sprzedaży nocnej.

Policyjna obława i szybkie zatrzymanie

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy rozpoczęli szczegółową analizę zebranych śladów. Funkcjonariusze sprawdzali każdą informację i prowadzili obserwację, która szybko przyniosła oczekiwane rezultaty. Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.

Zabezpieczono odzież, w którą mężczyzna był ubrany w dniu napadu

Zabezpieczono odzież, w którą mężczyzna był ubrany w dniu napadu

Foto: policja

Reklama
Reklama

Podczas przeszukania piwnicy użytkowanej przez zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli kluczowe dowody. Zabezpieczono tam odzież, w którą mężczyzna był ubrany w dniu napadu, a także część skradzionego towaru, w tym wyroby tytoniowe i alkohol.

Recydywa i surowe konsekwencje

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już prokuratorski zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak się okazało, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem – 24-latek dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy, co może wpłynąć na wymiar przyszłej kary.

Polecane
Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 2
bezpieczeństwo
Sprawa brutalnego napadu na Białołęce rozwiązana

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd podjął decyzję o izolacji podejrzanego. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalszy tok postępowania. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane pod nadzorem prokuratury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Po likwidacji cenzury w 1990 roku nastąpił wysyp dramatycznych informacji i poważnych morderstw. Trz
warszawskie historie szczepańskiego

Trup dziś ściele się gęsto. Kiedyś słał się zdecydowanie rzadziej?

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 63
inwestycje

Nowe życie terenów po dawnej mleczarni. Na Targówku powstanie osiedle ze szkołą

Gdy 19-letni „odbierak” pojawił się po zostawiony łup, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.
bezpieczeństwo

Udany pościg na Bielanach. 19-latek w rękach policji

Już w 2018 roku miasto przeprowadziło głośną kampanię społeczną pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj”
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Nowe piktogramy i oświetlenie na przejściach dla pieszych? Radna apeluje o zmiany w Warszawie

W minionym roku Zarząd Dróg Miejskich odnowił ok. 46 km jezdni, co przełożyło się na 487 889 mkw. no
raport

Inwestycje drogowe w Warszawie 2025. ZDM podsumował kluczowe zmiany i poniesione wydatki

W Warszawie obchody mają charakter zarówno oficjalny, jak i społeczny – obejmują uroczystości pod po
pamięć

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026 w Warszawie

Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sporto
infrastruktura sportowa

Sport przez cały rok. Nowa hala z lodowiskiem i skateparkiem na Bemowie

Przy konstrukcji ławki warszawskiej głównym założeniem było stworzenie mebla estetycznego, ekonomicz
przestrzeń miejska

Ławka warszawska. Tysiące miejsc do odpoczynku w stolicy

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA