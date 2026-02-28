Napad z nożem na Pradze-Południe. Kryminalni zatrzymali 24-letniego recydywistę

Policjanci z Pragi-Południe potrzebowali zaledwie dwóch dni, aby namierzyć i zatrzymać sprawcę brutalnego napadu na sklep. Mężczyzna, grożąc ekspedientce nożem, ukradł pieniądze oraz towar. Najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.



Sceny jak z filmu rozegrały się w jednym z lokalnych sklepów, gdy do środka wszedł młody mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem w dłoni. Napastnik zastraszył pracownicę placówki, żądając wydania gotówki oraz konkretnych produktów. Jego łupem padły nie tylko pieniądze z kasy, ale również papierosy, alkohol oraz kupony na loterie.

Podczas przeszukania piwnicy użytkowanej przez zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli kluczowe dowody. Foto: policja

Wykazał się dużą determinacją, by opuścić miejsce zdarzenia. Choć odważna ekspedientka zdołała uciec na zewnątrz i zamknąć sprawcę w środku, ten nie zamierzał czekać na przyjazd służb. Wydostał się z pułapki, wykorzystując niewielkie okno służące do sprzedaży nocnej.

Policyjna obława i szybkie zatrzymanie

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy rozpoczęli szczegółową analizę zebranych śladów. Funkcjonariusze sprawdzali każdą informację i prowadzili obserwację, która szybko przyniosła oczekiwane rezultaty. Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.