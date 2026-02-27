Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026 w Warszawie

W Warszawie obchody mają charakter zarówno oficjalny, jak i społeczny – obejmują uroczystości pod pomnikami, marsze pamięci, msze święte oraz wydarzenia sportowe i edukacyjne.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca, to państwowe święto upamiętniające członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1944 roku sprzeciwili się narzuconej Polsce władzy komunistycznej. W Warszawie obchody mają charakter zarówno oficjalny, jak i społeczny – obejmują uroczystości pod pomnikami, marsze pamięci, msze święte oraz wydarzenia sportowe i edukacyjne.
Jednym z centralnych punktów programu będzie warszawska edycja biegu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanego przez Fundacja Wolność i Demokracja. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w rejonie Fortu Bema i zgromadzi tysiące uczestników. Symboliczny dystans 1963 metrów nawiązuje do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Oprócz biegu symbolicznego zaplanowano także trasy na 5 i 10 kilometrów.
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” na zdjęciu zrobionym po wojnie na Podhalu, krótko przed aresztowaniem
Tegorocznym bohaterem biegu w Warszawie jest mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – oficer Wojska Polskiego, dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK, zamordowany w 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Jego postać będzie obecna w materiałach edukacyjnych i podczas ceremonii towarzyszących wydarzeniu.
Obchody rozpoczną się już w sobotę, 28 lutego. W godz. 12-14:30 zaplanowano zgromadzenie przed gmachem przy ul. S. Czarnieckiego 15, a następnie przemarsz Aleją Wojska Polskiego pod pomnik Witolda Pileckiego. Równolegle w godz. 12-15 odbędzie się zgromadzenie przy ul. Sierakowskiego 9 oraz przemarsz ulicami Pragi Północ pod Pomnik Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach.
Wieczorem, w godz. 17-19, zaplanowano zgromadzenie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego i przemarsz Krakowskim Przedmieściem do Archikatedry św. Jana. W związku z wydarzeniami możliwe są zmiany tras autobusów linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.
Niedziela, 1 marca, przyniesie kulminację obchodów. Już w nocy, w godz. 00:15-6:30, odbędzie się długi przemarsz z rejonu ulic Powązkowska/Ostrowiecka do Pałacu Natolińskiego, obejmujący kilkanaście głównych arterii miasta. W ciągu dnia zaplanowano kolejne zgromadzenia, m.in. przy pomniku gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Wiejskiej oraz przy ul. Rakowieckiej 37.
Szczególnie duże utrudnienia przewidywane są w godz. 14-21 w centrum miasta. Tramwaje linii 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22 i 24 oraz autobusy kilkunastu linii – m.in. 106, 107, 116, 127, 175, 180, 503, 517 czy 521 – mogą zostać skierowane na trasy objazdowe. Policja będzie czasowo zamykać ulice wzdłuż tras przemarszów.
Organizatorzy apelują do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży i korzystanie z komunikacji miejskiej tam, gdzie będzie to możliwe. Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu publikowane są na stronach stołecznego ratusza i Zarządu Transportu Miejskiego.
Warszawskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mają wymiar nie tylko historyczny, lecz także społeczny i edukacyjny. Oprócz zgromadzeń i biegu „Tropem Wilczym” przewidziano wystawy plenerowe, spotkania z historykami oraz działania upamiętniające bohaterów podziemia.
Stolica po raz kolejny stanie się miejscem wydarzeń, które łączą pamięć historyczną z aktywnością obywatelską i sportową.