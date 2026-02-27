Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026 w Warszawie

W weekend 28 lutego – 1 marca 2026 r. Warszawa stanie się główną areną obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zaplanowano liczne zgromadzenia, przemarsze oraz wydarzenia towarzyszące, z których największym będzie bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca, to państwowe święto upamiętniające członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1944 roku sprzeciwili się narzuconej Polsce władzy komunistycznej. W Warszawie obchody mają charakter zarówno oficjalny, jak i społeczny – obejmują uroczystości pod pomnikami, marsze pamięci, msze święte oraz wydarzenia sportowe i edukacyjne.

Reklama Reklama

Bohater biegu – mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

Jednym z centralnych punktów programu będzie warszawska edycja biegu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanego przez Fundacja Wolność i Demokracja. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w rejonie Fortu Bema i zgromadzi tysiące uczestników. Symboliczny dystans 1963 metrów nawiązuje do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Oprócz biegu symbolicznego zaplanowano także trasy na 5 i 10 kilometrów.

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” na zdjęciu zrobionym po wojnie na Podhalu, krótko przed aresztowaniem Foto: IPN

Tegorocznym bohaterem biegu w Warszawie jest mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – oficer Wojska Polskiego, dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK, zamordowany w 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Jego postać będzie obecna w materiałach edukacyjnych i podczas ceremonii towarzyszących wydarzeniu.

Sobotnie zgromadzenia

Obchody rozpoczną się już w sobotę, 28 lutego. W godz. 12-14:30 zaplanowano zgromadzenie przed gmachem przy ul. S. Czarnieckiego 15, a następnie przemarsz Aleją Wojska Polskiego pod pomnik Witolda Pileckiego. Równolegle w godz. 12-15 odbędzie się zgromadzenie przy ul. Sierakowskiego 9 oraz przemarsz ulicami Pragi Północ pod Pomnik Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach.