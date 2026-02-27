12.5°C
1022.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Hala sportowa na Polu Mokotowskim. Czy koszty przerosną możliwości?

Publikacja: 27.02.2026 11:00

W sąsiedztwie klubu "Stodoła", nowej stołówki studenckiej SGH oraz stadionu Syrenki ma powstać hala

W sąsiedztwie klubu "Stodoła", nowej stołówki studenckiej SGH oraz stadionu Syrenki ma powstać hala sportowa zdolna pomieścić 1650 widzów

Foto: mat. pras.

M.B.
Politechnika Warszawska otworzyła oferty w przetargu na budowę nowej hali widowiskowej przy stadionie Syrenka. Wszystkie propozycje firm budowlanych znacznie przekroczyły budżet uczelni, co stawia przyszłość inwestycji pod znakiem zapytania.

Poznaliśmy finansowe oczekiwania firm zainteresowanych budową obiektu sportowego na terenie stadionu Syrenka położonego na Polu Mokotowskim. Inwestor, czyli Politechnika Warszawska, przygotował na ten cel kwotę niespełna 100 mln zł. Jak wynika z informacji serwisu urbanity.pl, najtańsza złożona oferta opiewa na ponad 168 mln zł.

Różnica między planami a najniższą ceną, zaproponowaną przez firmę Mirbud, wynosi zatem niemal 70 mln zł. Pozostałe siedem ofert było jeszcze droższych – najwyższa z nich przekroczyła barierę ćwierć miliarda złotych. Obecnie uczelnia musi zdecydować, czy znajdzie dodatkowe środki, czy też konieczne będzie unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego przetargu.

27 miesięcy

będzie miał zwycięzca przetargu na zrealizowania obiektu o ile zostanie wybrany

Ambitne plany przy stadionie Syrenka

Nowa hala ma stanąć przy ulicy Henryka Albera 2, tuż obok popularnego stadionu Syrenka. Według dokumentacji dostępnej na urbanity.pl, budynek ma pełnić funkcję centrum sportowego z prawdziwego zdarzenia. Główna arena pomieści 1650 widzów, co pozwoli na organizację nie tylko treningów, ale i zawodów sportowych czy wydarzeń widowiskowych.

Obiekt został zaprojektowany z myślą o szerokim wachlarzu aktywności. W planach znalazły się sale do fitnessu, sportów walki oraz zajęć tanecznych. Dodatkowo przewidziano wielofunkcyjną przestrzeń o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, która ma służyć różnym sekcjom sportowym Politechniki.

Reklama
Reklama
Polecane
W sąsiedztwie klubu "Stodoła", nowej stołówki studenckiej SGH oraz stadionu Syrenki ma powstać hala
infrastruktura sportowa
Nowa hala sportowa przy stadionie Syrenki. Ruszył przetarg Politechniki Warszawskiej

Strzelnica pod ziemią i strefa dla studentów

Jednym z ciekawszych elementów projektu jest część podziemna, w której zaplanowano 50-metrową strzelnicę. Hala ma być jednak czymś więcej niż tylko miejscem do ćwiczeń fizycznych. Inwestor pomyślał o codziennych potrzebach studentów, projektując kawiarnię oraz specjalne strefy przeznaczone do nauki i odpoczynku między zajęciami.

Całość inwestycji ma dopełnić nowoczesny plac wejściowy oraz starannie zagospodarowana zieleń wokół obiektu, co wpisuje się w rekreacyjny charakter Pola Mokotowskiego.

Polecane
Pływalnia przy Namysłowskiej trafiłą na listę obiektów, które zostaną rozbudowane i wyremontowane w
infrastruktura sportowa
Warszawa stawia na sport. Kluczowe inwestycje w 2026 roku

Długi czas oczekiwania na realizację

Zwycięzca przetargu, o ile zostanie wybrany, będzie miał 27 miesięcy na sfinalizowanie prac. Kontrakt zakłada formułę zaprojektuj i buduj, co oznacza, że pierwsze osiem miesięcy zajmie przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. Dopiero po tym etapie na placu budowy pojawią się ciężkie maszyny.

Decyzja o tym, czy budowa ruszy w planowanym terminie, zapadnie po dokładnej analizie finansowej wszystkich złożonych ofert przez władze uczelni.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sporto
infrastruktura sportowa

Sport przez cały rok. Nowa hala z lodowiskiem i skateparkiem na Bemowie

Przy konstrukcji ławki warszawskiej głównym założeniem było stworzenie mebla estetycznego, ekonomicz
przestrzeń miejska

Ławka warszawska. Tysiące miejsc do odpoczynku w stolicy

W Warszawie w końcu grudnia 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 598951 przedsiębiorstw.
statystyka

Przedsiębiorczość po warszawsku. Czym się zajmują stołeczne firmy?

Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 26 i 32 lat.
bezpieczeństwo

Likwidacja wytwórni narkotyków w warszawskim domu

Zatrzymana 61-latka usłyszała siedem zarzutów
bezpieczeństwo

Podszywali się pod wodociągi i okradali seniorów

Gdy podejrzani próbowali opuścić sklep bez płacenia, czujna obsługa zareagowała natychmiast. Pracown
bezpieczeństwo

Zatrzymanie agresywnej pary w centrum Warszawy

Portrety pośmiertne pięciu poległych podczas manifestacji patriotycznej 27 lutego 1861 autorstwa Kar
warszawskie historie...

Pięciu Poległych. Lud Warszawy stanął oko w oko ze zbrodnią

Tegoroczne działania są kontynuacją szeroko zakrojonego planu ratowania zabytku, który realizowany j
zabytki

Kościół pw. Św. Ducha w coraz lepszej kondycji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA