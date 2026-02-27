Hala sportowa na Polu Mokotowskim. Czy koszty przerosną możliwości?

Politechnika Warszawska otworzyła oferty w przetargu na budowę nowej hali widowiskowej przy stadionie Syrenka. Wszystkie propozycje firm budowlanych znacznie przekroczyły budżet uczelni, co stawia przyszłość inwestycji pod znakiem zapytania.



Poznaliśmy finansowe oczekiwania firm zainteresowanych budową obiektu sportowego na terenie stadionu Syrenka położonego na Polu Mokotowskim. Inwestor, czyli Politechnika Warszawska, przygotował na ten cel kwotę niespełna 100 mln zł. Jak wynika z informacji serwisu urbanity.pl, najtańsza złożona oferta opiewa na ponad 168 mln zł.

Różnica między planami a najniższą ceną, zaproponowaną przez firmę Mirbud, wynosi zatem niemal 70 mln zł. Pozostałe siedem ofert było jeszcze droższych – najwyższa z nich przekroczyła barierę ćwierć miliarda złotych. Obecnie uczelnia musi zdecydować, czy znajdzie dodatkowe środki, czy też konieczne będzie unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego przetargu.

27 miesięcy będzie miał zwycięzca przetargu na zrealizowania obiektu o ile zostanie wybrany

Ambitne plany przy stadionie Syrenka

Nowa hala ma stanąć przy ulicy Henryka Albera 2, tuż obok popularnego stadionu Syrenka. Według dokumentacji dostępnej na urbanity.pl, budynek ma pełnić funkcję centrum sportowego z prawdziwego zdarzenia. Główna arena pomieści 1650 widzów, co pozwoli na organizację nie tylko treningów, ale i zawodów sportowych czy wydarzeń widowiskowych.

Obiekt został zaprojektowany z myślą o szerokim wachlarzu aktywności. W planach znalazły się sale do fitnessu, sportów walki oraz zajęć tanecznych. Dodatkowo przewidziano wielofunkcyjną przestrzeń o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, która ma służyć różnym sekcjom sportowym Politechniki.