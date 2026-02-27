Hala sportowa na Polu Mokotowskim. Czy koszty przerosną możliwości?

W sąsiedztwie klubu "Stodoła", nowej stołówki studenckiej SGH oraz stadionu Syrenki ma powstać hala sportowa zdolna pomieścić 1650 widzów
Poznaliśmy finansowe oczekiwania firm zainteresowanych budową obiektu sportowego na terenie stadionu Syrenka położonego na Polu Mokotowskim. Inwestor, czyli Politechnika Warszawska, przygotował na ten cel kwotę niespełna 100 mln zł. Jak wynika z informacji serwisu urbanity.pl, najtańsza złożona oferta opiewa na ponad 168 mln zł.
Różnica między planami a najniższą ceną, zaproponowaną przez firmę Mirbud, wynosi zatem niemal 70 mln zł. Pozostałe siedem ofert było jeszcze droższych – najwyższa z nich przekroczyła barierę ćwierć miliarda złotych. Obecnie uczelnia musi zdecydować, czy znajdzie dodatkowe środki, czy też konieczne będzie unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego przetargu.
Nowa hala ma stanąć przy ulicy Henryka Albera 2, tuż obok popularnego stadionu Syrenka. Według dokumentacji dostępnej na urbanity.pl, budynek ma pełnić funkcję centrum sportowego z prawdziwego zdarzenia. Główna arena pomieści 1650 widzów, co pozwoli na organizację nie tylko treningów, ale i zawodów sportowych czy wydarzeń widowiskowych.
Obiekt został zaprojektowany z myślą o szerokim wachlarzu aktywności. W planach znalazły się sale do fitnessu, sportów walki oraz zajęć tanecznych. Dodatkowo przewidziano wielofunkcyjną przestrzeń o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, która ma służyć różnym sekcjom sportowym Politechniki.
Jednym z ciekawszych elementów projektu jest część podziemna, w której zaplanowano 50-metrową strzelnicę. Hala ma być jednak czymś więcej niż tylko miejscem do ćwiczeń fizycznych. Inwestor pomyślał o codziennych potrzebach studentów, projektując kawiarnię oraz specjalne strefy przeznaczone do nauki i odpoczynku między zajęciami.
Całość inwestycji ma dopełnić nowoczesny plac wejściowy oraz starannie zagospodarowana zieleń wokół obiektu, co wpisuje się w rekreacyjny charakter Pola Mokotowskiego.
Zwycięzca przetargu, o ile zostanie wybrany, będzie miał 27 miesięcy na sfinalizowanie prac. Kontrakt zakłada formułę zaprojektuj i buduj, co oznacza, że pierwsze osiem miesięcy zajmie przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. Dopiero po tym etapie na placu budowy pojawią się ciężkie maszyny.
Decyzja o tym, czy budowa ruszy w planowanym terminie, zapadnie po dokładnej analizie finansowej wszystkich złożonych ofert przez władze uczelni.