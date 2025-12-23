Warszawa stawia na sport. Kluczowe inwestycje w 2026 roku

Pływalnia przy Namysłowskiej trafiłą na listę obiektów, które zostaną rozbudowane i wyremontowane w nadchodzącej perospektywie
Plany inwestycyjne obejmują zarówno modernizację historycznych kompleksów, takich jak Skra czy Stegny, jak i budowę nowych pływalni oraz hal sportowych w dzielnicach mieszkalnych.
Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że modernizacja takich obiektów jak Polonia, Stegny czy baseny osiedlowe stanowi fundament pod przyszłe sukcesy sportowe i promuje aktywny tryb życia wśród Warszawiaków.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest pierwszy etap modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny. Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego, widownią na 4,5 tys. miejsc oraz dwoma lodowiskami wewnętrznymi do short tracku, hokeja i jazdy figurowej.
Równie istotna jest budowa nowej hali sportowej przy ul. Wawelskiej 5. Obiekt na terenie Skry pomieści 6 tys. widzów i będzie spełniał międzynarodowe standardy rozgrywek siatkówki oraz koszykówki. Na ten cel w latach 2026–2028 zarezerwowano 200 mln zł, a pierwsze prace budowlane ruszą w 2026 roku.
W 2026 roku priorytetem pozostanie budowa pływalni w dynamicznie rozwijających się dzielnicach. Przy ul. Ostródzkiej kontynuowane będą prace nad kompleksem obejmującym ośmiotorowy basen sportowy, strefę rekreacyjną oraz blok saun (koszt całkowity to 102,4 mln zł). Równolegle prowadzone będą przygotowania do budowy pływalni przy ul. Lazurowej, na którą w planie wieloletnim przewidziano 65 mln zł.
Na warszawskiej Pradze rozpocznie się pierwszy etap modernizacji Ośrodka Namysłowska. Nowy budynek zyska baseny wewnętrzne, zjeżdżalnie oraz unikalne Miejsce Aktywności Sportów Miejskich z ogólnodostępną strefą rekreacyjną i gastronomiczną. Z kolei na Białołęce, przy ul. Strumykowej, powstanie hala sportowa z widownią dla 600 osób, która ma służyć przede wszystkim uczniom lokalnych szkół podstawowych.
Na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku, powstanie całoroczna hala łącząca funkcje skateparku i lodowiska. Realizacja tego zadania w latach 2025–2026 pochłonie 12 mln zł. Jednocześnie miasto planuje zakończenie modernizacji Areny Ursynów oraz prace przygotowawcze do remontu głównego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wawelskiej i zadaszenia pływalni w Ośrodku Inflancka.
Poza nowymi projektami, rok 2026 przyniesie kontynuację prac w ośrodkach o ugruntowanej pozycji na mapie stolicy. Modernizacje obejmą m.in. Ośrodek Hutnik, OSiR przy ul. Potockiej, stadion przy ul. Kawęczyńskiej oraz infrastrukturę narciarską na Górce Szczęśliwickiej. Działania te mają na celu podniesienie standardu technicznego obiektów i dostosowanie ich do współczesnych wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.