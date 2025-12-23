Warszawa stawia na sport. Kluczowe inwestycje w 2026 roku

Władze m.st. Warszawy przeznaczyły w budżecie na 2026 rok oraz na lata kolejne istotne środki na rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej. Łączna kwota w 2026 roku wyniesie 394 mln zł, z czego 248 mln zł zostanie rozdysponowane na utrzymanie już istniejących obiektów.



Plany inwestycyjne obejmują zarówno modernizację historycznych kompleksów, takich jak Skra czy Stegny, jak i budowę nowych pływalni oraz hal sportowych w dzielnicach mieszkalnych.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że modernizacja takich obiektów jak Polonia, Stegny czy baseny osiedlowe stanowi fundament pod przyszłe sukcesy sportowe i promuje aktywny tryb życia wśród Warszawiaków.

Nowoczesne obiekty wielofunkcyjne: Stegny i Skra

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest pierwszy etap modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny. Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego, widownią na 4,5 tys. miejsc oraz dwoma lodowiskami wewnętrznymi do short tracku, hokeja i jazdy figurowej.

Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego Foto: mat. pras.

Równie istotna jest budowa nowej hali sportowej przy ul. Wawelskiej 5. Obiekt na terenie Skry pomieści 6 tys. widzów i będzie spełniał międzynarodowe standardy rozgrywek siatkówki oraz koszykówki. Na ten cel w latach 2026–2028 zarezerwowano 200 mln zł, a pierwsze prace budowlane ruszą w 2026 roku.