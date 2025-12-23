2.3°C
1025.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa stawia na sport. Kluczowe inwestycje w 2026 roku

Publikacja: 23.12.2025 08:50

Pływalnia przy Namysłowskiej trafiłą na listę obiektów, które zostaną rozbudowane i wyremontowane w

Pływalnia przy Namysłowskiej trafiłą na listę obiektów, które zostaną rozbudowane i wyremontowane w nadchodzącej perospektywie

Foto: mat. pras.

M.B.
Władze m.st. Warszawy przeznaczyły w budżecie na 2026 rok oraz na lata kolejne istotne środki na rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej. Łączna kwota w 2026 roku wyniesie 394 mln zł, z czego 248 mln zł zostanie rozdysponowane na utrzymanie już istniejących obiektów.

Plany inwestycyjne obejmują zarówno modernizację historycznych kompleksów, takich jak Skra czy Stegny, jak i budowę nowych pływalni oraz hal sportowych w dzielnicach mieszkalnych.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że modernizacja takich obiektów jak Polonia, Stegny czy baseny osiedlowe stanowi fundament pod przyszłe sukcesy sportowe i promuje aktywny tryb życia wśród Warszawiaków.

Nowoczesne obiekty wielofunkcyjne: Stegny i Skra

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest pierwszy etap modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny. Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego, widownią na 4,5 tys. miejsc oraz dwoma lodowiskami wewnętrznymi do short tracku, hokeja i jazdy figurowej.

Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwia

Projekt o wartości 179,3 mln zł (na lata 2025–2030) zakłada budowę zadaszonej hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego

Foto: mat. pras.

Równie istotna jest budowa nowej hali sportowej przy ul. Wawelskiej 5. Obiekt na terenie Skry pomieści 6 tys. widzów i będzie spełniał międzynarodowe standardy rozgrywek siatkówki oraz koszykówki. Na ten cel w latach 2026–2028 zarezerwowano 200 mln zł, a pierwsze prace budowlane ruszą w 2026 roku.

Reklama
Reklama
W ramach projektu rewitalizacji Skry pierwsza powstanie hala sportowa

W ramach projektu rewitalizacji Skry pierwsza powstanie hala sportowa

Foto: mat. pras.

Rozwój infrastruktury basenowej i lokalnych hal sportowych

W 2026 roku priorytetem pozostanie budowa pływalni w dynamicznie rozwijających się dzielnicach. Przy ul. Ostródzkiej kontynuowane będą prace nad kompleksem obejmującym ośmiotorowy basen sportowy, strefę rekreacyjną oraz blok saun (koszt całkowity to 102,4 mln zł). Równolegle prowadzone będą przygotowania do budowy pływalni przy ul. Lazurowej, na którą w planie wieloletnim przewidziano 65 mln zł.

Kompleks przy Ostródzkiej ma obejmować ośmiotorowy basen sportowy, strefę rekreacyjną oraz blok saun

Kompleks przy Ostródzkiej ma obejmować ośmiotorowy basen sportowy, strefę rekreacyjną oraz blok saun

Foto: mat. pras.

Na warszawskiej Pradze rozpocznie się pierwszy etap modernizacji Ośrodka Namysłowska. Nowy budynek zyska baseny wewnętrzne, zjeżdżalnie oraz unikalne Miejsce Aktywności Sportów Miejskich z ogólnodostępną strefą rekreacyjną i gastronomiczną. Z kolei na Białołęce, przy ul. Strumykowej, powstanie hala sportowa z widownią dla 600 osób, która ma służyć przede wszystkim uczniom lokalnych szkół podstawowych.

Nowy budynek przy Namysłowskiej zyska m.in. baseny wewnętrzne i zjeżdżalnie

Nowy budynek przy Namysłowskiej zyska m.in. baseny wewnętrzne i zjeżdżalnie

Foto: mat. pras.

Inwestycje dzielnicowe: Bemowo i Ursynów

Na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku, powstanie całoroczna hala łącząca funkcje skateparku i lodowiska. Realizacja tego zadania w latach 2025–2026 pochłonie 12 mln zł. Jednocześnie miasto planuje zakończenie modernizacji Areny Ursynów oraz prace przygotowawcze do remontu głównego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wawelskiej i zadaszenia pływalni w Ośrodku Inflancka.

Reklama
Reklama
Polecane
W ramach Nowej Skry powstanie hala sportowa o polemniści maksymlanie 6 tysięcy osób (na wizualizacji
infrastruktura sportowa
Ruszył przetarg na halę na Skrze i modernizację Polonii

Utrzymanie i modernizacja istniejącej bazy

Poza nowymi projektami, rok 2026 przyniesie kontynuację prac w ośrodkach o ugruntowanej pozycji na mapie stolicy. Modernizacje obejmą m.in. Ośrodek Hutnik, OSiR przy ul. Potockiej, stadion przy ul. Kawęczyńskiej oraz infrastrukturę narciarską na Górce Szczęśliwickiej. Działania te mają na celu podniesienie standardu technicznego obiektów i dostosowanie ich do współczesnych wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Hipopotamica Peagia byłą najstarszą przedstawicielką swojego gatunku żyjącą w polskich ogrodach zool
zwierzę warszawskie

Pelagia już nic w Noc Wigilijną nie powie

Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 kilogramów narkotyków
bezpieczeństwo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 kilogramów narkotyków

Na stacji Warszawa Śródmieście WKD zderzyły się dwa składy
uwaga! wypadek

Zderzenie pociągów WKD w centrum Warszawy. Poważne utrudnienia w ruchu

Z Niemiec przywieźli go. To Matayo, wschodni bongo
zwierzę warszawskie

Z Niemiec przywieźli go. To Matayo, wschodni bongo

Tak ma wyglądać CPK
samolot

Centralny Port Komunikacyjny. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w mokotowskiej kolonii Szare Domy – stan przed renowacją i po ni
zabytki

Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów zdobi Szare Domy

Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów
kolej

Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów

Wyjątkowość mozaiki wynika również z zastosowanej technologii
zabytki

Mozaika z biurowca PZL-Wola wpisana do rejestru

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama