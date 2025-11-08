Ruszył przetarg na halę na Skrze i modernizację Polonii

W ramach Nowej Skry powstanie hala sportowa o polemniści maksymlanie 6 tysięcy osób (na wizualizacji po prawej u dołu).
Aktywna Warszawa oficjalnie ogłosiła przetarg na realizację drugiego etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra przy ul. Wawelskiej. Najważniejszym elementem tego etapu jest budowa nowoczesnej hali sportowej, która będzie mogła pomieścić około 6 tysięcy widzów.
Obiekt został zaprojektowany z myślą o organizacji szerokiego spektrum wydarzeń, od codziennych zajęć sportowych po zawody i rozgrywki ligowe w koszykówce i siatkówce. Jest to kolejny, znaczący krok w realizacji wizji przekształcenia Skry w ogólnodostępne centrum sportu i rekreacji, zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji mają czas na składanie swoich ofert do 18 grudnia 2025 roku.
Miasto skierowało zaproszenia do składania ofert przebudowy Polonii do czterech konsorcjów
Równolegle, przyspiesza procedura dotycząca modernizacji Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. Projekt ten, zakładający utworzenie nowoczesnego Młodzieżowego Centrum Sportu, realizowany jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Miasto skierowało zaproszenia do składania ofert do czterech konsorcjów, które pomyślnie przeszły kwalifikację do ostatniego etapu postępowania. Po analizie złożonych propozycji, wybrany zostanie partner prywatny.
Wybrany partner będzie odpowiedzialny za sfinansowanie i wybudowanie nowego kompleksu, a następnie za jego zarządzanie przez cały okres obowiązywania umowy. Model PPP zakłada również powstanie obiektów komercyjnych, takich jak podziemny parking i Centrum Wsparcia Sportu, które mają generować zyski dla partnera prywatnego, co ma zapewnić stabilność finansową projektu.
Obie inwestycje – hala na Nowej Skrze i modernizacja Polonii – stanowią filary strategii rozwoju sportu i rekreacji w stolicy. Poprawa infrastruktury umożliwi nie tylko rozwój sportu wyczynowego, ale przede wszystkim zapewni mieszkańcom Warszawy nowoczesne, dostępne miejsca do aktywnego spędzania czasu.