Ruszył przetarg na halę na Skrze i modernizację Polonii

Warszawa kontynuuje plany inwestycyjne w infrastrukturę sportową. Właśnie ogłoszono przetarg na budowę nowoczesnej hali sportowej na terenie Ośrodka Nowa Skra, a równocześnie miasto poszukuje partnera prywatnego do gruntownej modernizacji Ośrodka Polonia w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).



Aktywna Warszawa oficjalnie ogłosiła przetarg na realizację drugiego etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra przy ul. Wawelskiej. Najważniejszym elementem tego etapu jest budowa nowoczesnej hali sportowej, która będzie mogła pomieścić około 6 tysięcy widzów.

Obiekt został zaprojektowany z myślą o organizacji szerokiego spektrum wydarzeń, od codziennych zajęć sportowych po zawody i rozgrywki ligowe w koszykówce i siatkówce. Jest to kolejny, znaczący krok w realizacji wizji przekształcenia Skry w ogólnodostępne centrum sportu i rekreacji, zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji mają czas na składanie swoich ofert do 18 grudnia 2025 roku.

Miasto skierowało zaproszenia do składania ofert przebudowy Polonii do czterech konsorcjów Foto: mat. pras.

Ośrodek Polonia: Młodzieżowe Centrum Sportu w formule PPP

Równolegle, przyspiesza procedura dotycząca modernizacji Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. Projekt ten, zakładający utworzenie nowoczesnego Młodzieżowego Centrum Sportu, realizowany jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).