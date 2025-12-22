Centralny Port Komunikacyjny. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę

Pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych Foto: Foster + Partners

Budynek główny zostanie połączony z pirsami umożliwiającymi bezpośrednie dojście do samolotów. W dniu otwarcia lotniska pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych oraz około 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.

Projekt architektoniczny terminala powstał przy udziale renomowanych, międzynarodowych biur projektowych, w tym pracowni Foster & Partners. Dokumentacja budowlana, obejmująca terminal, dworzec kolejowy i węzeł przesiadkowy, liczy ponad 6200 rysunków technicznych i została przygotowana we współpracy około 30 firm. Podpisanie umowy na realizację terminala planowane jest na 2026 rok.

Podziemny dworzec kolejowy i zintegrowany węzeł przesiadkowy

Złożone wnioski obejmują również budowę podziemnego dworca kolejowego, który stanie się integralną częścią portu. Obiekt będzie posiadał sześć peronów o długości 400 metrów, obsługujących dwanaście torów.

Dworzec kolejowy stanie się integralną częścią portu Foto: CPK/ materiały prasowe

Tunel kolejowy osiągnie maksymalnie 166 metrów szerokości i zostanie zlokalizowany na głębokości do 17 metrów. Do realizacji tej części inwestycji planuje się wykorzystanie ponad 2 milionów metrów sześciennych betonu. Dworzec kolejowy zostanie bezpośrednio połączony z terminalem lotniczym, dworcem autobusowym oraz centralnym węzłem przesiadkowym.

Dworzec autobusowy i infrastruktura ratownicza

Dokumentacja obejmuje także dworzec autobusowy, który będzie składał się z hali obsługi pasażerów, pirsu autobusowego, peronów północnego i południowego oraz pętli manewrowych. Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym, tworząc spójny system komunikacyjny dla podróżnych.

Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym Foto: mat. pras.

W ramach inwestycji zaplanowano również budowę dwóch strażnic lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Obiekty zaprojektowano tak, aby zapewnić możliwie najkrótszy czas reakcji po ogłoszeniu alarmu oraz pełne zabezpieczenie dróg startowych i infrastruktury lotniskowej.

Harmonogram i oddanie lotniska do użytku

Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych w 2026 roku było możliwe m.in. dzięki realizacji Programu Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego spółka CPK pozyskała większość nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną bez konieczności stosowania wywłaszczeń.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem nowe lotnisko CPK ma zostać oddane do użytku w 2032 roku, równolegle z uruchomieniem pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. Kolejne odcinki linii KDP w kierunku Wrocławia i Poznania planowane są do realizacji trzy lata później.