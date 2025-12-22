2.7°C
Centralny Port Komunikacyjny. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę

Publikacja: 22.12.2025 15:45

Tak ma wyglądać CPK

Foto: Foster & Partners

M.B.
Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego osiągnął kolejny, kluczowy etap przygotowań. Spółka CPK złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 19 wniosków o pozwolenia na budowę, obejmujących najważniejsze elementy przyszłego lotniska oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach tzw. Portu Polska.

Złożona dokumentacja dotyczy podstawowych obiektów niezbędnych do funkcjonowania nowego portu lotniczego, w tym terminala pasażerskiego, dworca kolejowego, dworca autobusowego oraz zaplecza służb ratowniczych.

Fundamenty pod terminal pasażerski CPK

Jednym z najważniejszych wniosków jest ten dotyczący budowy fundamentów terminala pasażerskiego. Projekt przewiduje wykonanie ponad 8100 pali fundamentowych o długości od 9 do 30 metrów, które przeniosą obciążenia konstrukcji na głębokie, stabilne warstwy gruntu.

Rozpoczęcie robót palowych zaplanowano na 2026 rok, natomiast ich zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku. Jest to jeden z kluczowych etapów umożliwiających realizację największego obiektu całego przedsięwzięcia.

Jeden z największych terminali lotniczych w Polsce

Terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie jednym z największych tego typu obiektów w kraju. Jego powierzchnia wyniesie około 450 tys. m², co oznacza niemal trzykrotnie większy obszar niż obecny terminal Lotniska Chopina w Warszawie.

Pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych

Foto: Foster + Partners

Budynek główny zostanie połączony z pirsami umożliwiającymi bezpośrednie dojście do samolotów. W dniu otwarcia lotniska pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych oraz około 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.

Projekt architektoniczny terminala powstał przy udziale renomowanych, międzynarodowych biur projektowych, w tym pracowni Foster & Partners. Dokumentacja budowlana, obejmująca terminal, dworzec kolejowy i węzeł przesiadkowy, liczy ponad 6200 rysunków technicznych i została przygotowana we współpracy około 30 firm. Podpisanie umowy na realizację terminala planowane jest na 2026 rok.

Podziemny dworzec kolejowy i zintegrowany węzeł przesiadkowy

Złożone wnioski obejmują również budowę podziemnego dworca kolejowego, który stanie się integralną częścią portu. Obiekt będzie posiadał sześć peronów o długości 400 metrów, obsługujących dwanaście torów.

Dworzec kolejowy stanie się integralną częścią portu

Foto: CPK/ materiały prasowe

Tunel kolejowy osiągnie maksymalnie 166 metrów szerokości i zostanie zlokalizowany na głębokości do 17 metrów. Do realizacji tej części inwestycji planuje się wykorzystanie ponad 2 milionów metrów sześciennych betonu. Dworzec kolejowy zostanie bezpośrednio połączony z terminalem lotniczym, dworcem autobusowym oraz centralnym węzłem przesiadkowym.

Dworzec autobusowy i infrastruktura ratownicza

Dokumentacja obejmuje także dworzec autobusowy, który będzie składał się z hali obsługi pasażerów, pirsu autobusowego, peronów północnego i południowego oraz pętli manewrowych. Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym, tworząc spójny system komunikacyjny dla podróżnych.

Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym

Foto: mat. pras.

W ramach inwestycji zaplanowano również budowę dwóch strażnic lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Obiekty zaprojektowano tak, aby zapewnić możliwie najkrótszy czas reakcji po ogłoszeniu alarmu oraz pełne zabezpieczenie dróg startowych i infrastruktury lotniskowej.

Harmonogram i oddanie lotniska do użytku

Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych w 2026 roku było możliwe m.in. dzięki realizacji Programu Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego spółka CPK pozyskała większość nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną bez konieczności stosowania wywłaszczeń.

