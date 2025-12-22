Centralny Port Komunikacyjny. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę

Tak ma wyglądać CPK
Złożona dokumentacja dotyczy podstawowych obiektów niezbędnych do funkcjonowania nowego portu lotniczego, w tym terminala pasażerskiego, dworca kolejowego, dworca autobusowego oraz zaplecza służb ratowniczych.
Jednym z najważniejszych wniosków jest ten dotyczący budowy fundamentów terminala pasażerskiego. Projekt przewiduje wykonanie ponad 8100 pali fundamentowych o długości od 9 do 30 metrów, które przeniosą obciążenia konstrukcji na głębokie, stabilne warstwy gruntu.
Rozpoczęcie robót palowych zaplanowano na 2026 rok, natomiast ich zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku. Jest to jeden z kluczowych etapów umożliwiających realizację największego obiektu całego przedsięwzięcia.
Terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie jednym z największych tego typu obiektów w kraju. Jego powierzchnia wyniesie około 450 tys. m², co oznacza niemal trzykrotnie większy obszar niż obecny terminal Lotniska Chopina w Warszawie.
Pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych
Budynek główny zostanie połączony z pirsami umożliwiającymi bezpośrednie dojście do samolotów. W dniu otwarcia lotniska pasażerowie będą mogli korzystać z 72 rękawów lotniczych oraz około 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.
Projekt architektoniczny terminala powstał przy udziale renomowanych, międzynarodowych biur projektowych, w tym pracowni Foster & Partners. Dokumentacja budowlana, obejmująca terminal, dworzec kolejowy i węzeł przesiadkowy, liczy ponad 6200 rysunków technicznych i została przygotowana we współpracy około 30 firm. Podpisanie umowy na realizację terminala planowane jest na 2026 rok.
Złożone wnioski obejmują również budowę podziemnego dworca kolejowego, który stanie się integralną częścią portu. Obiekt będzie posiadał sześć peronów o długości 400 metrów, obsługujących dwanaście torów.
Dworzec kolejowy stanie się integralną częścią portu
Tunel kolejowy osiągnie maksymalnie 166 metrów szerokości i zostanie zlokalizowany na głębokości do 17 metrów. Do realizacji tej części inwestycji planuje się wykorzystanie ponad 2 milionów metrów sześciennych betonu. Dworzec kolejowy zostanie bezpośrednio połączony z terminalem lotniczym, dworcem autobusowym oraz centralnym węzłem przesiadkowym.
Dokumentacja obejmuje także dworzec autobusowy, który będzie składał się z hali obsługi pasażerów, pirsu autobusowego, peronów północnego i południowego oraz pętli manewrowych. Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym, tworząc spójny system komunikacyjny dla podróżnych.
Hala autobusowa zostanie zintegrowana z centrum przesiadkowym
W ramach inwestycji zaplanowano również budowę dwóch strażnic lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Obiekty zaprojektowano tak, aby zapewnić możliwie najkrótszy czas reakcji po ogłoszeniu alarmu oraz pełne zabezpieczenie dróg startowych i infrastruktury lotniskowej.
Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych w 2026 roku było możliwe m.in. dzięki realizacji Programu Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego spółka CPK pozyskała większość nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną bez konieczności stosowania wywłaszczeń.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem nowe lotnisko CPK ma zostać oddane do użytku w 2032 roku, równolegle z uruchomieniem pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. Kolejne odcinki linii KDP w kierunku Wrocławia i Poznania planowane są do realizacji trzy lata później.