Nowe oblicze Portu Czerniakowskiego. Wybrano wykonawcę nowoczesnego bosmanatu

Port Czerniakowski przejdzie dużą metamorfozę. Rozstrzygnięto przetarg na budowę wielofunkcyjnego bosmanatu, który połączy potrzeby żeglarzy z przestrzenią dla mieszkańców. Inwestycję za niemal 30 mln zł zrealizuje firma Baudziedzic.



Ogłoszono oficjalne wyniki postępowania dotyczącego budowy nowego obiektu usługowego w sercu warszawskiego portu. Wybrana 9 lutego oferta opiewa na kwotę 29,9 mln zł. Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując dotychczasową przestrzeń nad Wisłą i nadając jej nowoczesny charakter – informuje urbanity.pl.

Ekologiczna architektura w dolinie rzeki

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt. Koncepcja stawia na niską zabudowę, która nie zdominuje krajobrazu, lecz wpisze się w naturalne otoczenie rzeki. Konstrukcja zostanie wykonana z połączenia drewna i żelbetu, a na dachu pojawi się zieleń. Budynek będzie wyposażony w systemy proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz rozwiązania pozwalające na efektywne gospodarowanie deszczówką.

Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską. Foto: mat. pras.

Przestrzeń otwarta na miasto

Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską. Północna część budynku zostanie zintegrowana z bulwarem i ciągami pieszymi prowadzącymi w stronę Cypla Czerniakowskiego. Wewnątrz znajdą się sale wielofunkcyjne oraz miejsca spotkań, które mają służyć zarówno profesjonalistom, jak i amatorom rekreacji nad wodą.