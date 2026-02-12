2.1°C
984.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe oblicze Portu Czerniakowskiego. Wybrano wykonawcę nowoczesnego bosmanatu

Publikacja: 12.02.2026 07:35

Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując doty

Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując dotychczasową przestrzeń nad Wisłą

Foto: mat. pras.

M.B.
Port Czerniakowski przejdzie dużą metamorfozę. Rozstrzygnięto przetarg na budowę wielofunkcyjnego bosmanatu, który połączy potrzeby żeglarzy z przestrzenią dla mieszkańców. Inwestycję za niemal 30 mln zł zrealizuje firma Baudziedzic.

Ogłoszono oficjalne wyniki postępowania dotyczącego budowy nowego obiektu usługowego w sercu warszawskiego portu. Wybrana 9 lutego oferta opiewa na kwotę 29,9 mln zł. Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując dotychczasową przestrzeń nad Wisłą i nadając jej nowoczesny charakter – informuje urbanity.pl.

Ekologiczna architektura w dolinie rzeki

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt. Koncepcja stawia na niską zabudowę, która nie zdominuje krajobrazu, lecz wpisze się w naturalne otoczenie rzeki. Konstrukcja zostanie wykonana z połączenia drewna i żelbetu, a na dachu pojawi się zieleń. Budynek będzie wyposażony w systemy proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz rozwiązania pozwalające na efektywne gospodarowanie deszczówką.

Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną stref

Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską.

Foto: mat. pras.

Przestrzeń otwarta na miasto

Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską. Północna część budynku zostanie zintegrowana z bulwarem i ciągami pieszymi prowadzącymi w stronę Cypla Czerniakowskiego. Wewnątrz znajdą się sale wielofunkcyjne oraz miejsca spotkań, które mają służyć zarówno profesjonalistom, jak i amatorom rekreacji nad wodą.

Reklama
Reklama
Polecane
Zwycięski projekt pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania zakłada powstanie proekologiczne
infrastruktura miejska
Przetarg na bosmanat w Porcie Czerniakowskim ogłoszony

Dwa etapy inwestycji

Realizacja zadania została podzielona na dwie części. W pierwszym etapie wykonawca przeprowadzi prace rozbiórkowe i wybuduje nową siedzibę bosmanatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem retencyjnym. Powstanie również nowe oświetlenie, system monitoringu oraz drogi dojazdowe i pomosty.

Polecane
Na powrót przeprawy w Porcie Czerniakowskim warszawiacy czekali prawie 20 lat
inwestycje
Nowy most w Porcie Czerniakowskim już otwarty

Drugi etap to przede wszystkim dbałość o estetykę i ekologię. Przez trzy lata po zakończeniu budowy prowadzona będzie pielęgnacja zieleni, w tym nowo powstałego ogrodu deszczowego. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki, stoły i wiaty, co stworzy komfortowe warunki do odpoczynku nad brzegiem Wisły.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dla pączkowych odkrywców granice nie istnieją, choć tradycją takżę nie gardzą
poradnik „Życia Warszawy”

Słodka inwazja na stolicę! Gdzie w Warszawie znajdziemy pączka idealnego?

Rafał Trzaskowski nie wykluczył startu w wyborach prezydenckich w 2030 roku
polityka

Rafał Trzaskowski o wyborach w 2030 roku. Czy rozważa kolejny start?

Design, pączki i atmosfera. TOP cukierni w Warszawie, w których Tłusty Czwartek 2026 smakuje jakby..
design i tradycja

Najpiękniejsze cukiernie w Warszawie na Tłusty Czwartek

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.
bezpieczeństwo

Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w rowie

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła
polityka

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. 40-latka trafiła do zakładu karnego

Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowyc
tajemnice miasta

Znalezisko w Kinie Tęcza. Historyczny silnik MAN odkryty podczas remontu

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy
inwestycje

Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA