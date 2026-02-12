Nowe oblicze Portu Czerniakowskiego. Wybrano wykonawcę nowoczesnego bosmanatu

Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując dotychczasową przestrzeń nad Wisłą
Ogłoszono oficjalne wyniki postępowania dotyczącego budowy nowego obiektu usługowego w sercu warszawskiego portu. Wybrana 9 lutego oferta opiewa na kwotę 29,9 mln zł. Nowy budynek ma stać się centrum aktywności sportowej, edukacyjnej i wypoczynkowej, porządkując dotychczasową przestrzeń nad Wisłą i nadając jej nowoczesny charakter – informuje urbanity.pl.
Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt. Koncepcja stawia na niską zabudowę, która nie zdominuje krajobrazu, lecz wpisze się w naturalne otoczenie rzeki. Konstrukcja zostanie wykonana z połączenia drewna i żelbetu, a na dachu pojawi się zieleń. Budynek będzie wyposażony w systemy proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz rozwiązania pozwalające na efektywne gospodarowanie deszczówką.
Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską.
Układ funkcjonalny obiektu został przemyślany tak, aby łączyć świat żeglarski z ogólnodostępną strefą miejską. Północna część budynku zostanie zintegrowana z bulwarem i ciągami pieszymi prowadzącymi w stronę Cypla Czerniakowskiego. Wewnątrz znajdą się sale wielofunkcyjne oraz miejsca spotkań, które mają służyć zarówno profesjonalistom, jak i amatorom rekreacji nad wodą.
Realizacja zadania została podzielona na dwie części. W pierwszym etapie wykonawca przeprowadzi prace rozbiórkowe i wybuduje nową siedzibę bosmanatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem retencyjnym. Powstanie również nowe oświetlenie, system monitoringu oraz drogi dojazdowe i pomosty.
Drugi etap to przede wszystkim dbałość o estetykę i ekologię. Przez trzy lata po zakończeniu budowy prowadzona będzie pielęgnacja zieleni, w tym nowo powstałego ogrodu deszczowego. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki, stoły i wiaty, co stworzy komfortowe warunki do odpoczynku nad brzegiem Wisły.