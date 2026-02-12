3.9°C
Ograniczenie sprzedaży alkoholu wraca na Radę Warszawy. Czym jeszcze zajmą się radni?

Publikacja: 12.02.2026 09:15

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu i maksymalnej

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu i maksymalnej liczbie zezwoleń na jego sprzedaż.

Program opieki nad zwierzętami, sprzedaż alkoholu i Warszawski Program Bezpiecznej Nocy to główne punkty sesji czwartkowej Rady Warszawy.

Sesja rozpocznie się 12 lutego (czwartek) o godz. 10 w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Transmisja na żywo na stronie „Życia Warszawy”.

Alkohol i plany zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawi informację o Warszawskim Programie Bezpiecznej Nocy. To dokument, który został przyjęty po dyskusji w sprawie nocnej prohibicji w całej Warszawie. Pod obrady wróci też temat samej prohibicji. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi i maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż. Radni mają poprosić rady dzielnic o opinie w tej sprawie.

Radni zaplanowali też uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Natolina (między ul. Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni i al. KEN) oraz przystąpienie do sporządzenia planów dla rejonów ul. Wiktoryn, Celowniczej i Ostrobramskiej. Poruszona ma być też kwestia zmian w Strefie Czystego Transportu.

Przekształcenia placówek edukacyjnych i opieka nad zwierzętami

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Warszawy ma podjąć również decyzje o darmowym korzystaniu z parkingu „Parkuj i Jedź” podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w 2026 r. Przyjmie też Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na 2026 r. oraz projekty zmian w szkołach i przedszkolach, m.in. przekształcenia SP 52 im. „Alka” i Przedszkola nr 79.

Zaplanowano też powołanie Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. Na sesji pojawić się ma też projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2026 roku.

W porządku znalazły się też zmiany statutów placówek medycznych (np. SZPZLO w dzielnicach), nadawanie nazw ulicom i skwerom (np. ul. Tarczowa, Skwer H. Skibniewskiej) oraz rozpatrzenie skarg, petycji i interpelacji radnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

