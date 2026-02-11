4.7°C
Życie Warszawy
Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Publikacja: 11.02.2026 12:15

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła

Foto: facebook.com/KOWarszawaWesola

Burmistrzowie dzielnic zostają przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi dzielnicowych kół Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. W niektórych okręgach powołano też rzeczników dyscypliny partyjnej.

Koalicja Obywatelska rozpoczęła cykl spotkań wyborczych po połączeniu z Nowoczesną. Zebrania odbyć się mają w każdej dzielnicy. Dotychczas nowe władze zostały wybrane w ośmiu.

Nowi przewodniczący kół Koalicji Obywatelskiej w Warszawie

Urzędujący burmistrzowie zostali powołani na szefów kół w Ursusie (Bogdan Olesiński), Wesołej (Marian Mahor) i Bemowie (Grzegorz Kuca). Na Woli Krzysztof Strzałkowski został wiceprzewodniczącym, podobnie jak Anna Majchrzak na Białołęce, czy Piotr Krasnodębski na Ochocie.

proszący o anonimowość członek KO

 Rzecznicy dyscyplinarni będą dbali o to, żeby członkowie partii się nie wychylali  i realizowali to, co nakaże góra

W zarządzie koła w Wawrze nie znalazł się natomiast burmistrz Paweł Michalec. Również na Bielanach burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie znalazł się w zarządzie koła, ale to dlatego że pochodzi z komitetu lokalnego, a nie z KO.

– Nowy zarząd i wszyscy członkowie byli zgodni, że razem, zjednoczeni możemy działać efektywnie. Jest w nas jedność, jest w nas wiara. Zabieramy się do pracy z nową mocą i motywacją – ogłosiło koło KO w Ursusie.

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach
polityka
Radny Paweł Lech odszedł z KO. „Pierwsze koty za płoty”?

Część dzielnic powołała także rzeczników dyscyplinarnych. Na Bemowie funkcję tę pełni Piotr Kobierski, w Wawrze – Henryk Filipiak, na Bielanach – Wojciech Borkowski, na Ochocie – Ryszard Holzer, a na Białołęce – Bartosz Dąbrowa.

– Rzecznicy dyscyplinarni będą dbali o to, żeby członkowie partii się nie wychylali i realizowali to, co nakaże góra. To jest kij. Marchewką są miejsca na listach w najbliższych wyborach – ironizuje jeden z członków partii.

Zarządy kół Koalicji Obywatelskiej w Warszawie

Jak wyglądają władze kół Koalicji Obywatelskiej w dzielnicach?

URSUS

Bogdan Olesiński - przewodniczący

Aneta Wachnicka - sekretarz

Piotr Pełka - skarbnik

Monika Mirosz - wiceprzewodnicząca

Robert Faliszewski - wiceprzewodniczący

Dawid Kacprzyk - wiceprzewodniczący

Dariusz Pastor - członek zarządu

Paweł Parafiniuk - członek zarządu

Beata Kasprzak - członek zarządu

Radosław Popiołowski - członek zarządu

Kazimierz Markowski - członek zarządu

Łukasz Ptak - członek zarządu

WESOŁA

Marian Mahor - Przewodniczący

Paweł Barański - Wiceprzewodniczący

Lidia Cybulska-Przesław - Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Paradowska - Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Bareja - Sekretarz

Ewa Sadlej - Skarbnik

Gabriela Bidzińska-Dajbor - Członek Zarządu

Stanisław Bocheńczyk - Członek Zarządu

Adam Feliński - Członek Zarządu

Arkadiusz Gontarczyk - Członek Zarządu

Krzysztof Stacha - Członek Zarządu

Ewa Tucholska - Członek Zarządu

Małgorzata Bielecka - Zastępca Skarbnika

Marcin Zięba - Zastępca Sekretarza

Maciej Żarnoch - Zastępca Sekretarza

Anna Księżopolska - Zastępca Sekretarza

Eugeniusz Sobczak - Zastępca Sekretarza

BEMOWO

Grzegorz Kuca - przewodniczący

Marek Lipiński - sekretarz

Maciej Wójtowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo - skarbnik

Ewa Przychodzień-Schmidt - wiceprzewodnicząca

Patrycja Czerska-Wysocka - wiceprzewodnicząca

Jarosław Jóźwiak - wiceprzewodniczący

Mariusz R. Frankowski - członek zarządu

Monika Paulina Ślusarczyk - członek zarządu

Maciej Bartosiak - członek zarządu

Iwona Łoboda - członek zarządu

Krzysztof Kościński - członek zarządu

Magdalena Gogol - członek zarządu

Maksymilian Ciszkowski - zastępca sekretarza

Sylwia Wróblewska - zastępca sekretarza

Mikołaj Ojrzanowski - zastępca sekretarza

Robert Dworak - zastępca skarbnika

Piotr Kobierski - rzecznik dyscypliny

WAWER

Leszek Baraniewski – przewodniczący

Marcin Zdanowicz – sekretarz

Patryk Kruszewski – skarbnik

Łukasz Jeziorski – wiceprzewodniczący

Ewa Janczar – wiceprzewodnicząca

Sandra Spinkiewicz – wiceprzewodnicząca

Joanna Buczyńska - członek zarządu

Agnieszka Wójcik - członek zarządu

Hanna Chodecka - członek zarządu

Mikołaj Wasiewicz - członek zarządu

Michał T. Żebrowski - członek zarządu

Wojciech Godlewski - członek zarządu

Katarzyna Potapowicz - zastępca sekretarza

Przemysław Rokicki - zastępca sekretarza

Piotr Juszkiewicz - zastępca skarbnika

Henryk Filipiak – rzecznik dyscyplinarny

WOLA

Grażyna Orzechowska-Mikulska - przewodnicząca

Konrad Gawryś - sekretarz

Ewa Widenka - skarbnik

Krzysztof Strzałkowski - wiceprzewodniczący

Adam Hać - wiceprzewodniczący

Krystian Wilk - wiceprzewodniczący

Mariusz Budziszewski - członek zarządu

Dorota Drewnowska - członek zarządu

Marcin Hoffman - członek zarządu

Małgorzata Maszało-Kulińska - członek zarządu

Kamil Giemza - członek zarządu

Bożena Krupińska - członek zarządu

Jarosław Smoliński - zastępca sekretarza

Sławomir Kleppner - zastępca sekretarza

Adam Matusik - zastępca sekretarza

Urszula Kęcik-Staniszewska - zastępca skarbnika

BIELANY

Piotr Mazurek- przewodniczący

Ilona Soja-Kozłowska- wiceprzewodniczący

Maciej Chmielewski- wiceprzewodniczący

Piotr Ślaski - wiceprzewodniczący

Kacper Pietrusiński - członek zarządu

Sylwia Lacek - członek zarządu

Magdalena Lerczak- członek zarządu

Rafał Miastowski - członek zarządu

Agnieszka Wyrwał- członek zarządu

Andrzej Malina - członek zarządu

Ilona Popławska - skarbnik

Robert Kropacz - zastępca skarbnika

Daniel Pieniek - sekretarz

Filip Zęgota - I zastępca sekretarza

Adam Bartosiewicz - II zastępca sekretarza,

Arkadiusz Reguła - III zastępca sekretarza,

Piotr Bulik - IV zastępca sekretarza

Wojciech Borkowski - rzecznik dyscypliny

OCHOTA

Ewa Malinowska-Grupińska - przewodnicząca

Piotr Krasnodębski - wiceprzewodniczący

Katarzyna Łęgiewicz - wiceprzewodnicząca

Sylwia Mróz - wiceprzewodnicząca

Lech Barycki - sekretarz

Spartak Wróblewski - skarbnik

Kamil Bonas - członek zarządu

Małgorzata Ciechomska-Sołtyk - członek zarządu

Jan Pluta - członek zarządu

Mira Poręba - członek zarządu

Aleksandra Szwed - członek zarządu

Anita Szymańska - członek zarządu

Magdalena Domeradzka - zastępca sekretarza

Julia Senator-Kaczprzak - zastępca sekretarza

Katarzyna Smoleń - zastępca sekretarza

Ryszard Holzer- rzecznik dyscypliny

BIAŁOŁĘKA

Piotr Jaworski - przewodniczący

Magdalena Roguska - wiceprzewodnicząca

Aleksandra Gajewska - wiceprzewodnicząca

Anna Majchrzak - wiceprzewodnicząca

Anna Myślińska - członek zarządu

Mariusz Wajszczak - członek zarządu

Agnieszka Borowska - członek zarządu

Krzysztof Kucicki - członek zarządu

Waldemar Roszak - członek zarządu

Michał Kozioł - członek zarządu

Bartłomiej Babik - sekretarz

Kinga Solarek - skarbnik

Jerzy Szewczak - zastępca sekretarza

Damian Firlej - zastępca sekretarza

Ewa Rogoś - zastępca sekretarza

Paweł Janicki - zastępca sekretarza

Izabela Winiarska - zastępca skarbnika

Bartosz Dąbrowa - rzecznik dyscyplinarny

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

