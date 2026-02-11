Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła
Koalicja Obywatelska rozpoczęła cykl spotkań wyborczych po połączeniu z Nowoczesną. Zebrania odbyć się mają w każdej dzielnicy. Dotychczas nowe władze zostały wybrane w ośmiu.
Urzędujący burmistrzowie zostali powołani na szefów kół w Ursusie (Bogdan Olesiński), Wesołej (Marian Mahor) i Bemowie (Grzegorz Kuca). Na Woli Krzysztof Strzałkowski został wiceprzewodniczącym, podobnie jak Anna Majchrzak na Białołęce, czy Piotr Krasnodębski na Ochocie.
W zarządzie koła w Wawrze nie znalazł się natomiast burmistrz Paweł Michalec. Również na Bielanach burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie znalazł się w zarządzie koła, ale to dlatego że pochodzi z komitetu lokalnego, a nie z KO.
– Nowy zarząd i wszyscy członkowie byli zgodni, że razem, zjednoczeni możemy działać efektywnie. Jest w nas jedność, jest w nas wiara. Zabieramy się do pracy z nową mocą i motywacją – ogłosiło koło KO w Ursusie.
Część dzielnic powołała także rzeczników dyscyplinarnych. Na Bemowie funkcję tę pełni Piotr Kobierski, w Wawrze – Henryk Filipiak, na Bielanach – Wojciech Borkowski, na Ochocie – Ryszard Holzer, a na Białołęce – Bartosz Dąbrowa.
– Rzecznicy dyscyplinarni będą dbali o to, żeby członkowie partii się nie wychylali i realizowali to, co nakaże góra. To jest kij. Marchewką są miejsca na listach w najbliższych wyborach – ironizuje jeden z członków partii.
Jak wyglądają władze kół Koalicji Obywatelskiej w dzielnicach?
URSUS
Bogdan Olesiński - przewodniczący
Aneta Wachnicka - sekretarz
Piotr Pełka - skarbnik
Monika Mirosz - wiceprzewodnicząca
Robert Faliszewski - wiceprzewodniczący
Dawid Kacprzyk - wiceprzewodniczący
Dariusz Pastor - członek zarządu
Paweł Parafiniuk - członek zarządu
Beata Kasprzak - członek zarządu
Radosław Popiołowski - członek zarządu
Kazimierz Markowski - członek zarządu
Łukasz Ptak - członek zarządu
WESOŁA
Marian Mahor - Przewodniczący
Paweł Barański - Wiceprzewodniczący
Lidia Cybulska-Przesław - Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Paradowska - Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Bareja - Sekretarz
Ewa Sadlej - Skarbnik
Gabriela Bidzińska-Dajbor - Członek Zarządu
Stanisław Bocheńczyk - Członek Zarządu
Adam Feliński - Członek Zarządu
Arkadiusz Gontarczyk - Członek Zarządu
Krzysztof Stacha - Członek Zarządu
Ewa Tucholska - Członek Zarządu
Małgorzata Bielecka - Zastępca Skarbnika
Marcin Zięba - Zastępca Sekretarza
Maciej Żarnoch - Zastępca Sekretarza
Anna Księżopolska - Zastępca Sekretarza
Eugeniusz Sobczak - Zastępca Sekretarza
BEMOWO
Grzegorz Kuca - przewodniczący
Marek Lipiński - sekretarz
Maciej Wójtowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo - skarbnik
Ewa Przychodzień-Schmidt - wiceprzewodnicząca
Patrycja Czerska-Wysocka - wiceprzewodnicząca
Jarosław Jóźwiak - wiceprzewodniczący
Mariusz R. Frankowski - członek zarządu
Monika Paulina Ślusarczyk - członek zarządu
Maciej Bartosiak - członek zarządu
Iwona Łoboda - członek zarządu
Krzysztof Kościński - członek zarządu
Magdalena Gogol - członek zarządu
Maksymilian Ciszkowski - zastępca sekretarza
Sylwia Wróblewska - zastępca sekretarza
Mikołaj Ojrzanowski - zastępca sekretarza
Robert Dworak - zastępca skarbnika
Piotr Kobierski - rzecznik dyscypliny
WAWER
Leszek Baraniewski – przewodniczący
Marcin Zdanowicz – sekretarz
Patryk Kruszewski – skarbnik
Łukasz Jeziorski – wiceprzewodniczący
Ewa Janczar – wiceprzewodnicząca
Sandra Spinkiewicz – wiceprzewodnicząca
Joanna Buczyńska - członek zarządu
Agnieszka Wójcik - członek zarządu
Hanna Chodecka - członek zarządu
Mikołaj Wasiewicz - członek zarządu
Michał T. Żebrowski - członek zarządu
Wojciech Godlewski - członek zarządu
Katarzyna Potapowicz - zastępca sekretarza
Przemysław Rokicki - zastępca sekretarza
Piotr Juszkiewicz - zastępca skarbnika
Henryk Filipiak – rzecznik dyscyplinarny
WOLA
Grażyna Orzechowska-Mikulska - przewodnicząca
Konrad Gawryś - sekretarz
Ewa Widenka - skarbnik
Krzysztof Strzałkowski - wiceprzewodniczący
Adam Hać - wiceprzewodniczący
Krystian Wilk - wiceprzewodniczący
Mariusz Budziszewski - członek zarządu
Dorota Drewnowska - członek zarządu
Marcin Hoffman - członek zarządu
Małgorzata Maszało-Kulińska - członek zarządu
Kamil Giemza - członek zarządu
Bożena Krupińska - członek zarządu
Jarosław Smoliński - zastępca sekretarza
Sławomir Kleppner - zastępca sekretarza
Adam Matusik - zastępca sekretarza
Urszula Kęcik-Staniszewska - zastępca skarbnika
BIELANY
Piotr Mazurek- przewodniczący
Ilona Soja-Kozłowska- wiceprzewodniczący
Maciej Chmielewski- wiceprzewodniczący
Piotr Ślaski - wiceprzewodniczący
Kacper Pietrusiński - członek zarządu
Sylwia Lacek - członek zarządu
Magdalena Lerczak- członek zarządu
Rafał Miastowski - członek zarządu
Agnieszka Wyrwał- członek zarządu
Andrzej Malina - członek zarządu
Ilona Popławska - skarbnik
Robert Kropacz - zastępca skarbnika
Daniel Pieniek - sekretarz
Filip Zęgota - I zastępca sekretarza
Adam Bartosiewicz - II zastępca sekretarza,
Arkadiusz Reguła - III zastępca sekretarza,
Piotr Bulik - IV zastępca sekretarza
Wojciech Borkowski - rzecznik dyscypliny
OCHOTA
Ewa Malinowska-Grupińska - przewodnicząca
Piotr Krasnodębski - wiceprzewodniczący
Katarzyna Łęgiewicz - wiceprzewodnicząca
Sylwia Mróz - wiceprzewodnicząca
Lech Barycki - sekretarz
Spartak Wróblewski - skarbnik
Kamil Bonas - członek zarządu
Małgorzata Ciechomska-Sołtyk - członek zarządu
Jan Pluta - członek zarządu
Mira Poręba - członek zarządu
Aleksandra Szwed - członek zarządu
Anita Szymańska - członek zarządu
Magdalena Domeradzka - zastępca sekretarza
Julia Senator-Kaczprzak - zastępca sekretarza
Katarzyna Smoleń - zastępca sekretarza
Ryszard Holzer- rzecznik dyscypliny
BIAŁOŁĘKA
Piotr Jaworski - przewodniczący
Magdalena Roguska - wiceprzewodnicząca
Aleksandra Gajewska - wiceprzewodnicząca
Anna Majchrzak - wiceprzewodnicząca
Anna Myślińska - członek zarządu
Mariusz Wajszczak - członek zarządu
Agnieszka Borowska - członek zarządu
Krzysztof Kucicki - członek zarządu
Waldemar Roszak - członek zarządu
Michał Kozioł - członek zarządu
Bartłomiej Babik - sekretarz
Kinga Solarek - skarbnik
Jerzy Szewczak - zastępca sekretarza
Damian Firlej - zastępca sekretarza
Ewa Rogoś - zastępca sekretarza
Paweł Janicki - zastępca sekretarza
Izabela Winiarska - zastępca skarbnika
Bartosz Dąbrowa - rzecznik dyscyplinarny