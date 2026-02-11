Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Burmistrzowie dzielnic zostają przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi dzielnicowych kół Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. W niektórych okręgach powołano też rzeczników dyscypliny partyjnej.



Koalicja Obywatelska rozpoczęła cykl spotkań wyborczych po połączeniu z Nowoczesną. Zebrania odbyć się mają w każdej dzielnicy. Dotychczas nowe władze zostały wybrane w ośmiu.

Nowi przewodniczący kół Koalicji Obywatelskiej w Warszawie

Urzędujący burmistrzowie zostali powołani na szefów kół w Ursusie (Bogdan Olesiński), Wesołej (Marian Mahor) i Bemowie (Grzegorz Kuca). Na Woli Krzysztof Strzałkowski został wiceprzewodniczącym, podobnie jak Anna Majchrzak na Białołęce, czy Piotr Krasnodębski na Ochocie.

proszący o anonimowość członek KO Rzecznicy dyscyplinarni będą dbali o to, żeby członkowie partii się nie wychylali i realizowali to, co nakaże góra

W zarządzie koła w Wawrze nie znalazł się natomiast burmistrz Paweł Michalec. Również na Bielanach burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie znalazł się w zarządzie koła, ale to dlatego że pochodzi z komitetu lokalnego, a nie z KO.

– Nowy zarząd i wszyscy członkowie byli zgodni, że razem, zjednoczeni możemy działać efektywnie. Jest w nas jedność, jest w nas wiara. Zabieramy się do pracy z nową mocą i motywacją – ogłosiło koło KO w Ursusie.