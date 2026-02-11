Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. Poszukiwana 40-latka trafiła do zakładu karnego

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym
Działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego były częścią szerszej akcji wymierzonej w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań przez pewien czas gromadzili informacje i prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły precyzyjnie ustalić aktualne miejsce pobytu kobiety. Trop doprowadził ich na teren warszawskiego Mokotowa.
Do zatrzymania doszło w jednym z mokotowskich salonów kosmetycznych. 40-latka była całkowicie zaskoczona obecnością mundurowych i nie stawiała oporu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nią list gończy w związku z wyrokiem za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Funkcjonariusze po dokonaniu niezbędnych formalności i sporządzeniu dokumentacji przewieźli kobietę do jednostki policji.
Zatrzymana nie wróciła już do domu. Zgodnie z decyzją sądu została doprowadzona do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 3 lata i 6 miesięcy, odbywając zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności. Policja zapowiada kontynuację wzmożonych działań mających na celu zatrzymywanie kolejnych osób ściganych przez sądy i prokuratury.