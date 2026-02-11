4.7°C
Życie Warszawy
Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. Poszukiwana 40-latka trafiła do zakładu karnego

Publikacja: 11.02.2026 10:30

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym

Foto: policja

M.B.
Policjanci z warszawskiej Woli przerwali wizytę w salonie kosmetycznym 40-letniej kobiecie poszukiwanej listem gończym. Zatrzymana była ścigana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i ma do odbycia karę ponad trzech lat więzienia.

Działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego były częścią szerszej akcji wymierzonej w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań przez pewien czas gromadzili informacje i prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły precyzyjnie ustalić aktualne miejsce pobytu kobiety. Trop doprowadził ich na teren warszawskiego Mokotowa.

Policja zapowiada kontynuację wzmożonych działań mających na celu zatrzymywanie kolejnych osób ściganych przez sądy i prokuratury.

Skuteczna akcja kryminalnych z Woli

Do zatrzymania doszło w jednym z mokotowskich salonów kosmetycznych. 40-latka była całkowicie zaskoczona obecnością mundurowych i nie stawiała oporu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nią list gończy w związku z wyrokiem za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Funkcjonariusze po dokonaniu niezbędnych formalności i sporządzeniu dokumentacji przewieźli kobietę do jednostki policji.

Długa kara za popełnione przestępstwa

Zatrzymana nie wróciła już do domu. Zgodnie z decyzją sądu została doprowadzona do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 3 lata i 6 miesięcy, odbywając zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności. Policja zapowiada kontynuację wzmożonych działań mających na celu zatrzymywanie kolejnych osób ściganych przez sądy i prokuratury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

