-3.5°C
1006.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Publikacja: 10.02.2026 10:00

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Foto: Adobe Stock

M.B.
Policjanci z Wawra zatrzymali mężczyznę, który dla rozładowania złości wywołał alarm bombowy w hotelu. Zamiast zemsty na pracownikach centrum handlowego, 48-latek doczekał się zarzutów prokuratorskich i tymczasowego aresztu.

Służby ratunkowe i policja zostały postawione w stan gotowości po anonimowym telefonie, który odebrali pracownicy jednego z hoteli w dzielnicy Wawer. Rozmówca twierdził, że w obiekcie znajduje się ładunek wybuchowy, który w każdej chwili może eksplodować. Ze względu na powagę sytuacji kryminalni natychmiast przystąpili do namierzania osoby odpowiedzialnej za to zgłoszenie.

Wykonane w emocjach połączenie z informacją o bombie miało być formą odreagowania frustracji, jednak

Wykonane w emocjach połączenie z informacją o bombie miało być formą odreagowania frustracji, jednak dla policji stało się podstawą do zdecydowanych działań.

Foto: policja

Przypadkowy numer i przemyślane konsekwencje

Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili, że telefon wykonano z okolic jednego z centrów handlowych. To właśnie tam policjanci zlokalizowali i zatrzymali 48-letniego mężczyznę. Jak się okazało, powód jego zachowania był kuriozalny. Zatrzymany przyznał, że zdenerwował się na pracowników galerii handlowej i w przypływie złości postanowił zareagować w drastyczny sposób.

Zamiast jednak wyjaśnić sprawę na miejscu, mężczyzna znalazł w sieci pierwszy z brzegu numer telefonu. Padło na hotel, który z jego problemem nie miał nic wspólnego. Wykonane w emocjach połączenie z informacją o bombie miało być formą odreagowania frustracji, jednak dla policji stało się podstawą do zdecydowanych działań.

Surowa kara za nieodpowiedzialny żart

Działania śledczych z Wawra doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego, który nie pozostawiał wątpliwości co do winy zatrzymanego. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie usłyszał oficjalny zarzut dotyczący wywołania fałszywego alarmu.

Reklama
Reklama
Polecane
Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wied
uwaga! potrzebna pomoc
Kradzież w galerii na Targówku. Policja szuka sprawców

Sprawa trafiła już do sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 48-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Całe postępowanie pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury, a za tego typu czyn sprawcy grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności oraz wysokie koszty związane z akcją służb ratunkowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych o
miasto zimą

Dzielnicowi z Rembertowa sprawdzają pustostany

Władze Warszawy chcą by więcej alkoholu było sprzedawane w lokalach gastronomicznych, a mniej - w sk
pozwolenia na wyszynk

Zmiany w sprzedaży alkoholu w Warszawie. Będzie więcej koncesji dla gastronomii?

Niebezpieczne warunki mogą utrzymać się w najbliższych godzinach
prognozy pogody

Warszawa szykuje się na gołoledź. Służby oczyszczania już w akcji

Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, wyniesionego na piedestał komunistycznego zbrodniarza, dzieło Zbignie
warszawskie historie...

Macte animo. Wspomnienie o Emilu Barchańskim

Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami
zwierzę warszawskie

Jak miasto ma się opiekować zwierzętami? Program trafił do Rady

Mural zajmuje powierzchnię ponad 600 mkw.
przestrzeń miejska

Mural Tytusa Brzozowskiego na Pradze. „Potrzebowaliśmy 1000 kubków kawy”

Terminal przylotów na lotnisku Warszawa-Radom zazwyczaj świeci pustkami
samolot

Nowa strategia dla portu Warszawa-Radom. Czas na model hybrydowy

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA