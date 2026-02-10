Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Policjanci z Wawra zatrzymali mężczyznę, który dla rozładowania złości wywołał alarm bombowy w hotelu. Zamiast zemsty na pracownikach centrum handlowego, 48-latek doczekał się zarzutów prokuratorskich i tymczasowego aresztu.



Służby ratunkowe i policja zostały postawione w stan gotowości po anonimowym telefonie, który odebrali pracownicy jednego z hoteli w dzielnicy Wawer. Rozmówca twierdził, że w obiekcie znajduje się ładunek wybuchowy, który w każdej chwili może eksplodować. Ze względu na powagę sytuacji kryminalni natychmiast przystąpili do namierzania osoby odpowiedzialnej za to zgłoszenie.

Wykonane w emocjach połączenie z informacją o bombie miało być formą odreagowania frustracji, jednak dla policji stało się podstawą do zdecydowanych działań. Foto: policja

Przypadkowy numer i przemyślane konsekwencje

Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili, że telefon wykonano z okolic jednego z centrów handlowych. To właśnie tam policjanci zlokalizowali i zatrzymali 48-letniego mężczyznę. Jak się okazało, powód jego zachowania był kuriozalny. Zatrzymany przyznał, że zdenerwował się na pracowników galerii handlowej i w przypływie złości postanowił zareagować w drastyczny sposób.

Zamiast jednak wyjaśnić sprawę na miejscu, mężczyzna znalazł w sieci pierwszy z brzegu numer telefonu. Padło na hotel, który z jego problemem nie miał nic wspólnego. Wykonane w emocjach połączenie z informacją o bombie miało być formą odreagowania frustracji, jednak dla policji stało się podstawą do zdecydowanych działań.

Surowa kara za nieodpowiedzialny żart

Działania śledczych z Wawra doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego, który nie pozostawiał wątpliwości co do winy zatrzymanego. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie usłyszał oficjalny zarzut dotyczący wywołania fałszywego alarmu.