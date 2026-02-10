Warszawa szykuje się na gołoledź. Służby oczyszczania już w akcji

Prognozy pogody dla stolicy przewidują marznący deszcz i mżawkę na dziś, co może prowadzić do niebezpiecznego oblodzenia jezdni. Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał już na ulice 170 pługoposypywarek, które czekają rozstawione w newralgicznych punktach miasta w pełnej gotowości na sygnał do pracy.



Zimowe utrzymanie dróg opiera się na precyzyjnym planowaniu. Każdy z pojazdów stacjonujących obecnie w punktach startowych ma przypisaną konkretną trasę na cały sezon. Taki system pozwala objąć działaniami 1500 km warszawskich ulic, po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Dzięki temu znacząco rosną szanse służb na sprawne zabezpieczenie najważniejszych arterii komunikacyjnych w momencie wystąpienia opadów.

Oficjalne ostrzeżenia przed oblodzeniem

Dzisiejsze obawy miejskich służb potwierdzają komunikaty meteorologiczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie, według którego na obszarze Mazowsza, w tym w Warszawie, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Według danych Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, niebezpieczne warunki mogą utrzymać się w najbliższych godzinach, a temperatura nawierzchni może spaść poniżej zera, co sprzyja powstawaniu tzw. drogowej szklanki.

Systemy monitoringu i kontroli

Decyzja o rozpoczęciu sypania nawierzchni zależy od bieżącej analizy danych meteorologicznych. Specjaliści obserwują mapy radarowe, śledząc strefy opadów zmierzające nad miasto. Wykorzystywane są również informacje z lokalnych stacji ostrzegania przed gołoledzią oraz raporty kontrolerów, którzy osobiście sprawdzają stan dróg w różnych dzielnicach Warszawy. Pozwala to na reakcję dokładnie wtedy, gdy warunki zaczną zagrażać bezpieczeństwu.

Wskazówki dla mieszkańców i zarządców

Służby miejskie apelują do zarządców terenów prywatnych i osiedlowych o monitorowanie podległych im miejsc. Właściwe utrzymanie chodników przy budynkach jest kluczowe dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków z udziałem pieszych.