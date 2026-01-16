Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i w przestrzeni publicznej w okresie zimowym to wspólne zadanie wielu służb oraz zarządców nieruchomości. Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje o regularne usuwanie śniegu, lodu oraz sopli dachowych, przypominając jednocześnie o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających z zaniedbań.



Nagromadzony na dachach śnieg oraz zwisające sople stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów i stabilności konstrukcji budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu dachów i ich bieżącego oczyszczania.

Obowiązek ten dotyczy również chodników przylegających bezpośrednio do granic posesji. Należy je systematycznie odśnieżać oraz posypywać materiałami sypkimi w celu zminimalizowania śliskości. Brak reakcji na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne może skutkować mandatami, grzywnami, a w poważniejszych przypadkach sprawami sądowymi.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników i ulic

Podział obowiązków w Warszawie jest ściśle określony i zależy od lokalizacji oraz kategorii terenu.