Życie Warszawy
Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?

Publikacja: 16.01.2026 08:30

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu dachów i ich bieżącego oczyszczania.

M.B.
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i w przestrzeni publicznej w okresie zimowym to wspólne zadanie wielu służb oraz zarządców nieruchomości. Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje o regularne usuwanie śniegu, lodu oraz sopli dachowych, przypominając jednocześnie o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających z zaniedbań.

Nagromadzony na dachach śnieg oraz zwisające sople stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów i stabilności konstrukcji budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu dachów i ich bieżącego oczyszczania.

Obowiązek ten dotyczy również chodników przylegających bezpośrednio do granic posesji. Należy je systematycznie odśnieżać oraz posypywać materiałami sypkimi w celu zminimalizowania śliskości. Brak reakcji na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne może skutkować mandatami, grzywnami, a w poważniejszych przypadkach sprawami sądowymi.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników i ulic

Podział obowiązków w Warszawie jest ściśle określony i zależy od lokalizacji oraz kategorii terenu.

  • Za utrzymanie porządku na osiedlach odpowiadają wspólnoty mieszkaniowe i ich zarządcy.
  • W przypadku dróg gminnych, po których nie porusza się komunikacja autobusowa, zadanie to spoczywa na urzędach dzielnic, Zarządzie Terenów Publicznych (w Śródmieściu) lub Zarządzie Praskich Terenów Publicznych (na Pradze-Północ).
  • Za drogi ekspresowe przebiegające przez stolicę, w tym mosty gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz Południowy im. Anny Jagiellonki wraz z przyległymi do nich schodami i ścieżkami, odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Z kolei alejki w parkach i chodniki wokół nich podlegają Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy lub urzędom dzielnic.

Zadania Zarządu Oczyszczania Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) koordynuje zimowe utrzymanie na kluczowych ciągach komunikacyjnych. Działania obejmują 1500 km ulic, którymi kursują autobusy miejskie, oraz około 4 mln m kw. terenów dla pieszych.

W zakres tych prac wchodzi sprzątanie 4500 przystanków komunikacji miejskiej, kładek, schodów, dojść do metra oraz chodników wzdłuż tras autobusowych, które nie przylegają do nieruchomości prywatnych. ZOM dba również o ponad 200 km wybranych tras rowerowych o kluczowym znaczeniu komunikacyjnym.

Monitoring i całodobowa gotowość

Sezon zimowego utrzymania miasta rozpoczyna się w połowie października i trwa pół roku. W tym czasie Centrum Dowodzenia ZOM przez całą dobę analizuje dane ze stacji meteorologicznych oraz prognozy pogody.

Kontrolerzy monitorują rzeczywisty stan nawierzchni w terenie, co pozwala na podejmowanie precyzyjnych decyzji o wysłaniu na ulice posypywarek i pługów. Aktualne dane o pogodzie są publikowane na stronie internetowej jednostki w odstępach dziesięciominutowych.

Zgłaszanie interwencji przez system Warszawa 19115

W przypadku zauważenia miejsc wymagających interwencji służb, mieszkańcy mogą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Najszybszą metodą jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mobilnej, jednak zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie, mailowo oraz przez stronę internetową. Dzięki temu informacja o zagrożeniu trafia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za dany teren.

