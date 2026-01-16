Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu dachów i ich bieżącego oczyszczania.
Nagromadzony na dachach śnieg oraz zwisające sople stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów i stabilności konstrukcji budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu dachów i ich bieżącego oczyszczania.
Obowiązek ten dotyczy również chodników przylegających bezpośrednio do granic posesji. Należy je systematycznie odśnieżać oraz posypywać materiałami sypkimi w celu zminimalizowania śliskości. Brak reakcji na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne może skutkować mandatami, grzywnami, a w poważniejszych przypadkach sprawami sądowymi.
Podział obowiązków w Warszawie jest ściśle określony i zależy od lokalizacji oraz kategorii terenu.
Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) koordynuje zimowe utrzymanie na kluczowych ciągach komunikacyjnych. Działania obejmują 1500 km ulic, którymi kursują autobusy miejskie, oraz około 4 mln m kw. terenów dla pieszych.
W zakres tych prac wchodzi sprzątanie 4500 przystanków komunikacji miejskiej, kładek, schodów, dojść do metra oraz chodników wzdłuż tras autobusowych, które nie przylegają do nieruchomości prywatnych. ZOM dba również o ponad 200 km wybranych tras rowerowych o kluczowym znaczeniu komunikacyjnym.
Sezon zimowego utrzymania miasta rozpoczyna się w połowie października i trwa pół roku. W tym czasie Centrum Dowodzenia ZOM przez całą dobę analizuje dane ze stacji meteorologicznych oraz prognozy pogody.
Kontrolerzy monitorują rzeczywisty stan nawierzchni w terenie, co pozwala na podejmowanie precyzyjnych decyzji o wysłaniu na ulice posypywarek i pługów. Aktualne dane o pogodzie są publikowane na stronie internetowej jednostki w odstępach dziesięciominutowych.
W przypadku zauważenia miejsc wymagających interwencji służb, mieszkańcy mogą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Najszybszą metodą jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mobilnej, jednak zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie, mailowo oraz przez stronę internetową. Dzięki temu informacja o zagrożeniu trafia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za dany teren.