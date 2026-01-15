To tylko cisza przed burzą. Wiemy, kiedy w Warszawę uderzy mróz znad Syberii

Najbliższy weekend w Warszawie upłynie pod znakiem słonecznej, ale chłodnej pogody
Lekkie ocieplenie i przejaśnienia doprowadzą do stopniowego zanikania pokrywy śnieżnej w najbliższych dniach. Odwilż w Warszawie będzie jednak walczyć z narastającym mrozem – pierwsze uderzenie zimna jest przewidywane już na przyszły tydzień.
Początek weekendu w Warszawie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W nocy z czwartku na piątek i w piątek prognozuje się lokalnie słabe, zanikające opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na Mazowszu utrzyma się na poziomie ok. -7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie województwa: do -1 stopnia Celsjusza. W nocy spadek temperatury do ok. -13 stopni we wschodniej części województwa.
W najbliższą sobotę i niedzielę na terenie Mazowsza nie prognozuje się opadów. Na obszarze większości województwa przewidywane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Pojawi się za to więcej słońca, ale wciąż będzie odczuwalnie zimno.
W sobotę 17 stycznia średnia temperatura powietrza w Warszawie wyniesie ok. -4 stopni Celsjusza w ciągu dnia (odczuwalnie ok. -10 stopni). Podobna, słoneczno-chłodna aura utrzyma się także w niedzielę 18 stycznia. W ciągu dnia będzie pochmurno, z lekkimi przejaśnieniami. Prognozowana, średnia temperatura w dzień wyniesie ok. -6 stopni Celsjusza (odczuwalnie ok. -12 stopni).
Na sobotę i niedzielę na terenie Warszawy i okolic przewiduje się także lekkie zamglenie. Kierowcy powinni uważnie śledzić aktualizacje ostrzeżeń IMGW, dotyczące m.in. ryzyka wystąpienia gołoledzi.
W ciągu najbliższego weekendu na Mazowszu – tak jak na większości obszaru Polski – nie przewiduje się opadów śniegu. Te mogą wystąpić lokalnie m.in. w piątek na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. W prognozach pogody widać za to nadchodzący front zimnego powietrza znad Syberii.
Pasmo chłodu przyniesie także kolejne opady śniegu. Początek fali opadów śniegu (i śniegu z deszczem) przewiduje się już na czwartek 22 stycznia. Nadciąga też kolejna fala ochłodzenia z temperaturami minimalnymi na poziomie poniżej -20 stopni Celsjusza (w Warszawie około -15). Takich temperatur można spodziewać się wstępnie ok. 24 stycznia, głównie w północno-wschodniej części Polski.