To tylko cisza przed burzą. Wiemy, kiedy w Warszawę uderzy mróz znad Syberii

W nadchodzący weekend odwilż powalczy z mroźnym frontem znad Białorusi. Na Mazowszu opady nie są przewidywane, a kluczowym zagrożeniem pozostaną lokalne zamglenia. Będzie chłodno, ale słonecznie. W prognozach dla Warszawy widać już także kolejny powrót mrozu.



Lekkie ocieplenie i przejaśnienia doprowadzą do stopniowego zanikania pokrywy śnieżnej w najbliższych dniach. Odwilż w Warszawie będzie jednak walczyć z narastającym mrozem – pierwsze uderzenie zimna jest przewidywane już na przyszły tydzień.

Piątek pochmurny ze słabymi opadami śniegu

Początek weekendu w Warszawie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W nocy z czwartku na piątek i w piątek prognozuje się lokalnie słabe, zanikające opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na Mazowszu utrzyma się na poziomie ok. -7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie województwa: do -1 stopnia Celsjusza. W nocy spadek temperatury do ok. -13 stopni we wschodniej części województwa.

Sobota i niedziela w Warszawie z przejaśnieniami

W najbliższą sobotę i niedzielę na terenie Mazowsza nie prognozuje się opadów. Na obszarze większości województwa przewidywane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Pojawi się za to więcej słońca, ale wciąż będzie odczuwalnie zimno.

W sobotę 17 stycznia średnia temperatura powietrza w Warszawie wyniesie ok. -4 stopni Celsjusza w ciągu dnia (odczuwalnie ok. -10 stopni). Podobna, słoneczno-chłodna aura utrzyma się także w niedzielę 18 stycznia. W ciągu dnia będzie pochmurno, z lekkimi przejaśnieniami. Prognozowana, średnia temperatura w dzień wyniesie ok. -6 stopni Celsjusza (odczuwalnie ok. -12 stopni).