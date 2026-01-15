Warszawa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Rok 2026 zmieni panoramę stolicy

"Studio A" to jeden z trzech nowych wieżowców na mapie Warszawy
Nowoczesnych drapaczy chmur w stolicy stale przybywa. W centrum miasta właśnie wyrastają kolejne wieżowce. Trzy nowe inwestycje już niedługo zmienią krajobraz Warszawy. Pojawią się w pobliżu Ronda ONZ, przy Rondzie Daszyńskiego oraz u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II.
Wieżowiec jest częścią kompleksu biurowego Skanska, który obejmuje dwa budynki zlokalizowane w pobliżu Ronda ONZ. Budowę niższego z nich – Studia B przy ul. Łuckiej 9 zakończono w 2023 r. Studio A powstaje przy ul. Prostej 28. Jak podaje portal propertydesign.pl, wieżowiec ma być oddany do użytku w I kwartale 2026 r. Biurowiec ma mieć wysokość 105 m, 27 pięter i powierzchnię 26,6 tys. mkw.
Autorami projektu są polska Grupa 5 Architekci i duńska pracownia Arrow Architects. Charakterystyczną cechą wieżowca będą stalowe elementy w kształcie litery „X”, widoczne w dolnych partiach budynku. W ramach inwestycji ma powstać również ogólnodostępny zielony plac z ogrodami deszczowymi.
Skyliner II to drugi etap kompleksu Skyliner – inwestycji realizowanej przez Karimpol Polska. Wieżowiec powstaje przy Rondzie Daszyńskiego. Ma mieć wysokość 130 metrów, 28 kondygnacji i powierzchnię 24 tys. mkw. Stojący obok niego Skyliner I ma 195 m wysokości. Według informacji portalu Property Design, nowy biurowiec ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2026 r.
Autorem projektu jest pracownia APA Wojciechowski. Większość powierzchni ma być przeznaczona na nowoczesne biura, na parterze budynku powstaną lokale handlowo-usługowe. Na najwyższych kondygnacjach budynku dędą tarasy-ogrody o łącznej powierzchni niemal 900 mkw. Wszystkie tarasy mają być połączone zewnętrznymi schodami i będą obsługiwane również przez windę.
"Skyliner II" to drugi budynek kompleksu Skyliner
Kolejny drapacz chmur powstaje u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej. Budynek będzie miał wysokość 131,5 m. Za inwestycję odpowiada Strabag Real Estate. Budynek został zaprojektowany przez Medusa Group.
Jak podaje portal propertydesign.pl, inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 r. Upper One to kompleks biurowo-hotelowy. Nowoczesna przestrzeń biurowa ma zająć 35,9 tys. mkw. Natomiast na powierzchnię hotelową przeznaczono około 11 tys. mkw. Obiekt ma się wyróżniać asymetryczną, rzeźbioną światłem fasadą. Zaplanowano w nim zieloną strefę relaksu i amfiteatr na patio.
"Upper one" to inwestycja Strabag Real Estate