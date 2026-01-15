-0.2°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Rok 2026 zmieni panoramę stolicy

Publikacja: 15.01.2026 12:00

"Studio A" to jeden z trzech nowych wieżowców na mapie Warszawy

"Studio A" to jeden z trzech nowych wieżowców na mapie Warszawy

Foto: Skanska/mat. pras.

Anna Rogalska
W 2026 r. na mapie Warszawy pojawią się trzy nowe drapacze chmur. Wkrótce do użytku mają zostać oddane wieżowce Studio A, Skyliner II i Upper One. Każdy z nich ma mieć ponad 100 m wysokości.

Nowoczesnych drapaczy chmur w stolicy stale przybywa. W centrum miasta właśnie wyrastają kolejne wieżowce. Trzy nowe inwestycje już niedługo zmienią krajobraz Warszawy. Pojawią się w pobliżu Ronda ONZ, przy Rondzie Daszyńskiego oraz u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II.

„Studio A”. Nowy wieżowiec w stolicy Studio A

Wieżowiec jest częścią kompleksu biurowego Skanska, który obejmuje dwa budynki zlokalizowane w pobliżu Ronda ONZ. Budowę niższego z nich – Studia B przy ul. Łuckiej 9 zakończono w 2023 r. Studio A powstaje przy ul. Prostej 28. Jak podaje portal propertydesign.pl, wieżowiec ma być oddany do użytku w I kwartale 2026 r. Biurowiec ma mieć wysokość 105 m, 27 pięter i powierzchnię 26,6 tys. mkw.

Autorami projektu są polska Grupa 5 Architekci i duńska pracownia Arrow Architects. Charakterystyczną cechą wieżowca będą stalowe elementy w kształcie litery „X”, widoczne w dolnych partiach budynku. W ramach inwestycji ma powstać również ogólnodostępny zielony plac z ogrodami deszczowymi.

Polecane
Wystawa "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” zostanie otwarta 17 stycznia
od soboty
Warhol, Nikifor i Nowosielski w Warszawie
Reklama
Reklama

„Skyliner II”. Drapacz chmur przy Rondzie Daszyńskiego

Skyliner II to drugi etap kompleksu Skyliner – inwestycji realizowanej przez Karimpol Polska. Wieżowiec powstaje przy Rondzie Daszyńskiego. Ma mieć wysokość 130 metrów, 28 kondygnacji i powierzchnię 24 tys. mkw. Stojący obok niego Skyliner I ma 195 m wysokości. Według informacji portalu Property Design, nowy biurowiec ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2026 r.

Autorem projektu jest pracownia APA Wojciechowski. Większość powierzchni ma być przeznaczona na nowoczesne biura, na parterze budynku powstaną lokale handlowo-usługowe. Na najwyższych kondygnacjach budynku dędą tarasy-ogrody o łącznej powierzchni niemal 900 mkw. Wszystkie tarasy mają być połączone zewnętrznymi schodami i będą obsługiwane również przez windę.

"Skyliner II" to drugi budynek kompleksu Skyliner

"Skyliner II" to drugi budynek kompleksu Skyliner

Foto: skylinerbykarimpol.pl

„Upper One”. Nowoczesny biurowiec w centrum Warszawy

Kolejny drapacz chmur powstaje u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej. Budynek będzie miał wysokość 131,5 m. Za inwestycję odpowiada Strabag Real Estate. Budynek został zaprojektowany przez Medusa Group.

Reklama
Reklama

Jak podaje portal propertydesign.pl, inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 r. Upper One to kompleks biurowo-hotelowy. Nowoczesna przestrzeń biurowa ma zająć 35,9 tys. mkw. Natomiast na powierzchnię hotelową przeznaczono około 11 tys. mkw. Obiekt ma się wyróżniać asymetryczną, rzeźbioną światłem fasadą. Zaplanowano w nim zieloną strefę relaksu i amfiteatr na patio.

"Upper one" to inwestycja Strabag Real Estate

"Upper one" to inwestycja Strabag Real Estate

Foto: upperone.pl

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.
samolot

LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi

Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dos
rekreacja

Modernizacja strefy Wellness i SPA w Suntago zakończona

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów
samorząd

XXXI sesja Rady Miasta. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Dziś od godz. 6.40 trwa akcja na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, w akcji są 42 pojazdy
miasto zimą

Pługi pracowały pół doby. Służby ostrzegają: „Przed nami kolejna niebezpieczna sytuacja”

Kamienice przy ul. Wileńskiej zostaną przeznaczone do remontu
rewitalizacja

Przełom na Pradze. Siedem zrujnowanych kamienic do remontu

Prace renowacyjne wymagały połączenia zabytkowej substancji budowlanej z nowoczesnymi wymaganiami te
zabytki

Historyczna wieża ciśnień na Woli przekształcona w nowoczesne lofty

Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi
miasto zimą

Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście
wypoczynek w ferie

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama