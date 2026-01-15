Warszawa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Rok 2026 zmieni panoramę stolicy

W 2026 r. na mapie Warszawy pojawią się trzy nowe drapacze chmur. Wkrótce do użytku mają zostać oddane wieżowce Studio A, Skyliner II i Upper One. Każdy z nich ma mieć ponad 100 m wysokości.



Nowoczesnych drapaczy chmur w stolicy stale przybywa. W centrum miasta właśnie wyrastają kolejne wieżowce. Trzy nowe inwestycje już niedługo zmienią krajobraz Warszawy. Pojawią się w pobliżu Ronda ONZ, przy Rondzie Daszyńskiego oraz u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II.

„Studio A”. Nowy wieżowiec w stolicy Studio A

Wieżowiec jest częścią kompleksu biurowego Skanska, który obejmuje dwa budynki zlokalizowane w pobliżu Ronda ONZ. Budowę niższego z nich – Studia B przy ul. Łuckiej 9 zakończono w 2023 r. Studio A powstaje przy ul. Prostej 28. Jak podaje portal propertydesign.pl, wieżowiec ma być oddany do użytku w I kwartale 2026 r. Biurowiec ma mieć wysokość 105 m, 27 pięter i powierzchnię 26,6 tys. mkw.

Autorami projektu są polska Grupa 5 Architekci i duńska pracownia Arrow Architects. Charakterystyczną cechą wieżowca będą stalowe elementy w kształcie litery „X”, widoczne w dolnych partiach budynku. W ramach inwestycji ma powstać również ogólnodostępny zielony plac z ogrodami deszczowymi.