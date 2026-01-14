-4.6°C
1016.8 hPa
Życie Warszawy
Warhol, Nikifor i Nowosielski w Warszawie. Wystawa trwającej wspólnoty

Publikacja: 14.01.2026 14:10

Wystawa "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” zostanie otwarta 17 stycznia

Foto: Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Katarzyna Pryga
W sobotę 17 stycznia Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na otwarcie nowej wystawy czasowej. Miłośnicy sztuki Łemków zapoznają się m.in. z dziełami Warhola, Nikifora i Jerzego Nowosielskiego. Otwarciu towarzyszą m.in. warszaty.

Wystawie „Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” będzie także towarzyszyć szereg dodatkowych wydarzeń. Na weekend otwarcia wystawy zaplanowano m.in. oprowadzanie tematyczne oraz warsztaty familijne.

Wystawa „Formy obecności”. Co zaplanowano na weekend otwarcia?

Nową wystawę czasową w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można zobaczyć od 17 stycznia. Na sobotę zaplanowano oprowadzanie po wystawie w godz: 11-12 oraz w godz. 16-17. O godz. 17 w sobotę rozpocznie się autorskie oprowadzanie po wystawie przez artystę Dawida Zdobylaka. Zwiedzaniu będą towarzyszyć warsztaty.

Na niedzielę 18 stycznia zaplanowano dwie sesje oprowadzania tematycznego. Pierwsza pt. „Pamięć: milczące przedmioty, żywe historie” rozpocznie się o godz. 11. Kolejna sesja pt. „Echo Karpat” rozpocznie się o godz. 16. W niedzielę odbędą się także dwugodzinne warsztaty familijne „Krajobrazy wspomnień”. Uczestnicy zajęć stworzą papierowo-kartonowe, kolorowe krajobrazy. Inspiracją do dzieł będą górskie krajobrazy Karpat.

Kim są łemkowscy artyści?

Nowa wystawa czasowa o sztuce Łemków (Rusinów Karpackich) to „pierwsza w historii tak szeroka, przekrojowa prezentacja dorobku artystycznego tej karpackiej społeczności”. Na zwiedzających wystawę czekają dzieła kultowych twórców – m.in. Andy Warhol, Epifaniusz Drowniak (Nikifor) czy Jerzy Nowosielski – jak i mniej znanych, ale niw mniej utalentowanych artystów.

Tematyką wystawy jest nie tylko folklor. Prezentowane dzieła zostały zainspirowane m.in. wspomnieniami traumatycznych wydarzeń historycznych. Łemkowie doświadczali w przeszłości przymusowych migracji i asymilacji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

