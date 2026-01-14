Wystawa "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” zostanie otwarta 17 stycznia
Wystawie „Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” będzie także towarzyszyć szereg dodatkowych wydarzeń. Na weekend otwarcia wystawy zaplanowano m.in. oprowadzanie tematyczne oraz warsztaty familijne.
Nową wystawę czasową w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można zobaczyć od 17 stycznia. Na sobotę zaplanowano oprowadzanie po wystawie w godz: 11-12 oraz w godz. 16-17. O godz. 17 w sobotę rozpocznie się autorskie oprowadzanie po wystawie przez artystę Dawida Zdobylaka. Zwiedzaniu będą towarzyszyć warsztaty.
Na niedzielę 18 stycznia zaplanowano dwie sesje oprowadzania tematycznego. Pierwsza pt. „Pamięć: milczące przedmioty, żywe historie” rozpocznie się o godz. 11. Kolejna sesja pt. „Echo Karpat” rozpocznie się o godz. 16. W niedzielę odbędą się także dwugodzinne warsztaty familijne „Krajobrazy wspomnień”. Uczestnicy zajęć stworzą papierowo-kartonowe, kolorowe krajobrazy. Inspiracją do dzieł będą górskie krajobrazy Karpat.
Nowa wystawa czasowa o sztuce Łemków (Rusinów Karpackich) to „pierwsza w historii tak szeroka, przekrojowa prezentacja dorobku artystycznego tej karpackiej społeczności”. Na zwiedzających wystawę czekają dzieła kultowych twórców – m.in. Andy Warhol, Epifaniusz Drowniak (Nikifor) czy Jerzy Nowosielski – jak i mniej znanych, ale niw mniej utalentowanych artystów.
Tematyką wystawy jest nie tylko folklor. Prezentowane dzieła zostały zainspirowane m.in. wspomnieniami traumatycznych wydarzeń historycznych. Łemkowie doświadczali w przeszłości przymusowych migracji i asymilacji.
„Pamięć o tych traumatycznych wydarzeniach powraca w pracach artystek i artystów oraz w przedmiotach codziennego użytku pochodzących z łemkowskich/rusińskich domów. W przestrzeni wystawy stają się one żywymi świadkami historii oraz znakami trwania wspólnoty, która – mimo rozproszenia – potrafiła zachować swój język, tożsamość i pamięć” – czytamy w opisie wystawy.