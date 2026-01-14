W sobotę 17 stycznia Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na otwarcie nowej wystawy czasowej. Miłośnicy sztuki Łemków zapoznają się m.in. z dziełami Warhola, Nikifora i Jerzego Nowosielskiego. Otwarciu towarzyszą m.in. warszaty.



Wystawie „Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” będzie także towarzyszyć szereg dodatkowych wydarzeń. Na weekend otwarcia wystawy zaplanowano m.in. oprowadzanie tematyczne oraz warsztaty familijne.

Reklama Reklama

Wystawa „Formy obecności”. Co zaplanowano na weekend otwarcia?

Nową wystawę czasową w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można zobaczyć od 17 stycznia. Na sobotę zaplanowano oprowadzanie po wystawie w godz: 11-12 oraz w godz. 16-17. O godz. 17 w sobotę rozpocznie się autorskie oprowadzanie po wystawie przez artystę Dawida Zdobylaka. Zwiedzaniu będą towarzyszyć warsztaty.

Na niedzielę 18 stycznia zaplanowano dwie sesje oprowadzania tematycznego. Pierwsza pt. „Pamięć: milczące przedmioty, żywe historie” rozpocznie się o godz. 11. Kolejna sesja pt. „Echo Karpat” rozpocznie się o godz. 16. W niedzielę odbędą się także dwugodzinne warsztaty familijne „Krajobrazy wspomnień”. Uczestnicy zajęć stworzą papierowo-kartonowe, kolorowe krajobrazy. Inspiracją do dzieł będą górskie krajobrazy Karpat.