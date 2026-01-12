Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Centrum Myśli Jana Pawła II ogłosiło rozpoczęcie sprzedaży biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie oraz 2. edycję towarzyszącego mu cyklu Rodzinne Nowe Epifanie.



Tegoroczny program Festiwalu Nowe Epifanie obejmuje spektakle teatralne, koncerty muzyki dawnej, pokazy filmowe oraz występy taneczne i performansy.

Reklama Reklama

Tematyka festiwalu i hasło przewodnie

Motywem przewodnim nadchodzącej edycji jest hasło „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”, zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Organizatorzy wskazują, że intencją festiwalu jest podjęcie dyskusji nad relacją człowieka z naturą oraz etycznymi skutkami katastrofy klimatycznej. Poprzez zapis słowa „Ziemia” wielką literą, podkreślony zostaje szacunek do praw środowiska naturalnego w epoce antropocenu. Program ma łączyć podejście naukowe, artystyczne i moralne do zagadnień ekologii oraz wzmacniania lokalnego ekosystemu społecznego.

Program artystyczny i lokalizacje

Wydarzenia festiwalowe zostaną zorganizowane w wielu warszawskich instytucjach kultury, takich jak Teatr Polski, Teatr Powszechny, Muzeum Narodowe, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” oraz Komuna Warszawa.

W kalendarzu wydarzeń znalazły się między innymi: