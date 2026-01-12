-4°C
Życie Warszawy
Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Publikacja: 12.01.2026 13:35

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Foto: mat. pras.

M.B.
Centrum Myśli Jana Pawła II ogłosiło rozpoczęcie sprzedaży biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie oraz 2. edycję towarzyszącego mu cyklu Rodzinne Nowe Epifanie.

Tegoroczny program Festiwalu Nowe Epifanie obejmuje spektakle teatralne, koncerty muzyki dawnej, pokazy filmowe oraz występy taneczne i performansy.

Tematyka festiwalu i hasło przewodnie

Motywem przewodnim nadchodzącej edycji jest hasło „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”, zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Organizatorzy wskazują, że intencją festiwalu jest podjęcie dyskusji nad relacją człowieka z naturą oraz etycznymi skutkami katastrofy klimatycznej. Poprzez zapis słowa „Ziemia” wielką literą, podkreślony zostaje szacunek do praw środowiska naturalnego w epoce antropocenu. Program ma łączyć podejście naukowe, artystyczne i moralne do zagadnień ekologii oraz wzmacniania lokalnego ekosystemu społecznego.

Program artystyczny i lokalizacje

Wydarzenia festiwalowe zostaną zorganizowane w wielu warszawskich instytucjach kultury, takich jak Teatr Polski, Teatr Powszechny, Muzeum Narodowe, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” oraz Komuna Warszawa.

W kalendarzu wydarzeń znalazły się między innymi:

  • Spektakle teatralne i taneczne: „Krzyżacy” w reżyserii Jana Klaty, „Trąbka do słuchania” Weroniki Szczawińskiej oraz „shirtshow” Agaty Siniarskiej.
  • Koncerty muzyki dawnej: „Archeologia emocji” w wykonaniu Liama Byrne’a i Jonasa Nordberga oraz „Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą” Ireny Troupovej i Coriny Marti.
  • Pokazy filmowe: Dokument „Yintah” oraz produkcja fabularna „Bestie”, po których zaplanowano dyskusje z zaproszonymi gośćmi.

Dla najmłodszych widzów przygotowano cykl Rodzinne Nowe Epifanie, obejmujący takie tytuły jak „Poruszony las”, „InstynkTY” czy „Okruszku”.

Informacje praktyczne

Bilety na poszczególne wydarzenia są dostępne w cenach od 25 do 150 złotych. Można je nabyć za pośrednictwem strony internetowej festiwalu, systemu Biletomat.pl oraz w kasach wybranych instytucji partnerskich. W przypadku spektakli rodzinnych bilet musi posiadać każdy widz, niezależnie od wieku.

