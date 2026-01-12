Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Tegoroczny program Festiwalu Nowe Epifanie obejmuje spektakle teatralne, koncerty muzyki dawnej, pokazy filmowe oraz występy taneczne i performansy.
Motywem przewodnim nadchodzącej edycji jest hasło „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”, zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Organizatorzy wskazują, że intencją festiwalu jest podjęcie dyskusji nad relacją człowieka z naturą oraz etycznymi skutkami katastrofy klimatycznej. Poprzez zapis słowa „Ziemia” wielką literą, podkreślony zostaje szacunek do praw środowiska naturalnego w epoce antropocenu. Program ma łączyć podejście naukowe, artystyczne i moralne do zagadnień ekologii oraz wzmacniania lokalnego ekosystemu społecznego.
Wydarzenia festiwalowe zostaną zorganizowane w wielu warszawskich instytucjach kultury, takich jak Teatr Polski, Teatr Powszechny, Muzeum Narodowe, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” oraz Komuna Warszawa.
W kalendarzu wydarzeń znalazły się między innymi:
Dla najmłodszych widzów przygotowano cykl Rodzinne Nowe Epifanie, obejmujący takie tytuły jak „Poruszony las”, „InstynkTY” czy „Okruszku”.
Bilety na poszczególne wydarzenia są dostępne w cenach od 25 do 150 złotych. Można je nabyć za pośrednictwem strony internetowej festiwalu, systemu Biletomat.pl oraz w kasach wybranych instytucji partnerskich. W przypadku spektakli rodzinnych bilet musi posiadać każdy widz, niezależnie od wieku.