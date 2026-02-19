-9.2°C
Życie Warszawy
Jarmark Produktów Regionalnych w Blue City. Jaka jest oferta lokalnych dostawców?

Publikacja: 19.02.2026 18:40

Udział w jarmarku jest bezpłatny, a stoiska są dostępne dla klientów w godzinach otwarcia galerii.

Foto: mat. pras

M.B.
Do 21 lutego w centrum handlowym Blue City odbywa się kolejna edycja Jarmarku Produktów Regionalnych. Na odwiedzających czekają przysmaki od lokalnych producentów z Polski oraz wyroby z zagranicy.

Wydarzenie zlokalizowane na poziomie -1 przy fontannie gromadzi kilkunastu wystawców oferujących asortyment spożywczy wysokiej jakości. Jest to okazja do nabycia produktów, których zazwyczaj nie znajdziemy w standardowej ofercie supermarketów. Udział w jarmarku jest bezpłatny, a stoiska są dostępne dla klientów w godzinach otwarcia galerii.

Tradycyjne polskie smaki na wyciągnięcie ręki

Asortyment prezentowany przez rodzimych dostawców skupia się na klasykach polskiej kuchni. Na stoiskach można znaleźć pieczywo oraz wędliny przygotowywane według tradycyjnych receptur. Wielbiciele nabiału mają do wyboru różne gatunki serów, w tym popularne oscypki. Ofertę uzupełniają wędzone ryby oraz pajdy chleba ze smalcem.

W ofercie nie zabrakło również produktów naturalnie wspierających odporność. Klienci mogą zaopatrzyć się w zapasy miodów, które są polecane szczególnie w okresie zimowym jako naturalny sposób na wzmocnienie organizmu przed infekcjami.

Kulinarne specjały z Węgier i Azerbejdżanu

Jarmark w Blue City to także okazja do poznania smaków z innych zakątków świata. Miłośnicy ostrzejszych potraw mogą wybierać spośród produktów i dań kuchni węgierskiej, w której dominuje papryka. Z kolei osoby poszukujące smaków kojarzonych z południowym słońcem znajdą coś dla siebie na stoiskach z produktami z Azerbejdżanu.

