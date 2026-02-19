Sądowy impas na Woli. Tysiące mieszkańców bez aktów notarialnych

Mimo zakończenia budowy trzy lata temu, 1,5 tysiąca właścicieli lokali w kompleksie Bliska Wola Tower wciąż czeka na uregulowanie statusu prawnego swoich nieruchomości. Spór dewelopera z ratuszem wszedł w kolejną fazę sądową.



Problem dotyczy budynku przy ulicy Kasprzaka 29, gdzie lokale inwestycyjne powstały na podstawie pozwolenia na budowę hotelu. Stołeczny ratusz odmawia wydania zaświadczeń o ich samodzielności, traktując je jako części jednego obiektu hotelowego. Takie stanowisko uniemożliwia mieszkańcom podpisanie aktów notarialnych i pełne dysponowanie własnością.

15 mln zł to orientacyjna wycena łcznych strat lokatorów z tyułu braku zaświadczeń o samodzielności lokali

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal propertynews.pl, prezes J.W. Construction Józef Wojciechowski podkreśla, że działania miasta uderzają przede wszystkim w nabywców. Według szacunków dewelopera, każdy z mieszkańców poniósł już dodatkowe koszty w wysokości około 10 tys. zł. Łączne straty lokatorów mogą sięgać nawet 15 mln zł.

Prawny labirynt i sprzeczne decyzje

Sprawa od lat krąży między urzędami a sądami. Choć Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w czerwcu 2024 roku stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych do uznania samodzielności lokali, urzędnicy pozostają nieugięci. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wielokrotnie uchylało negatywne decyzje prezydenta Warszawy, jednak najnowsze rozstrzygnięcie z 13 lutego 2026 roku przyniosło zwrot w sprawie.