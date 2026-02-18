-5.7°C
Czy Polskę 2050 w Warszawie czeka podział? Reakcje na wojnę na górze

Publikacja: 18.02.2026 19:25

Wśród osób które odchodzą z Polski 2050 jest poseł Ryszard Petru, były przewodniczący koła partii na

Wśród osób które odchodzą z Polski 2050 jest poseł Ryszard Petru, były przewodniczący koła partii na Wilanowie

Foto: PAP/Marcin Obara

rbi
Podczas wyborów szefowej Polski 2050 członkowie tej partii znajdujący się w warszawskim kole po lewej stronie Wisły popierali bardziej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, a ci z prawej strony Wisły – Paulinę Hennig-Kloskę. Czy oznacza to podział partii również w Warszawie?

Działaczka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że część polityków opuszcza klub partii Szymona Hołowni. Utworzą nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum, do którego deklaracje przystąpienia złożyło 15 posłów oraz 3 senatorów.

Ryszard Petru odchodzi z Polski 2050

Odchodzący zapewniają, że pozostaną lojalni wobec koalicji 15 października. Wśród odchodzących znajduje się wybrany z Warszawy poseł Ryszard Petru, który do niedawna był szefem koła Polski 2050 w Wilanowie. Czy oznacza to, że zabierze ze sobą część członków partii?

– Ryszard wprawdzie był szefem koła w Wilanowie, ale nie angażował się w jego działalność – słyszymy w warszawskim oddziale partii. – Niedawno chciał kandydować na szefa połączonych kół z prawej strony Wisły, ale gdy „policzył szable”, okazało się, że nie ma zbyt dużego poparcia. To zresztą było widać w wyborach na szefa partii, gdzie jego wynik był daleki od dobrego…

Podczas ostatnich wyborów na szefa Polski 2050 w drugiej turze zmierzyły się: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. W Warszawie było widać, że członkowie koła po lewej stronie Wisły popierali raczej tą pierwszą, ci z Pragi – raczej tą drugą. Czy będzie to miało odbicie w decyzjach członków Polski 2050?

– Z tego, co wiem, niekoniecznie. Czymś innym jest wspierać kandydatkę w partyjnych wyborach na przewodniczącą, czymś innym – rzucić legitymację partyjną – mówi jeden z członków warszawskiego oddziału Polski 2050. – Wiele osób wiele pod szyldem naszej partii już uczestniczyło w różnego rodzaju akcjach, stali się rozpoznawalni. Szkoda im tego tracić – dodaje.

Członkowie Polski 2050 z Warszawy pozostaną w partii

O plany zapytaliśmy też jednego z członków Polski 2050 na Pradze. – Nigdzie się nie wybieram – zapewnił. – Z tego, co wiem, moi koledzy też nie. Co prawda kilku się jeszcze zastanawia, ale widać, że nie są w rewolucyjnym nastroju.

W partii obecnie trwają rozmowy – jedna i druga strona próbują przekonać członków partii do swojej wizji. Jak słyszymy w warszawskim oddziale, jeśli będą odejścia, to pojedyncze. Większość pozostanie przy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

