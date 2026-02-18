Czy Polskę 2050 w Warszawie czeka podział? Reakcje na wojnę na górze

Podczas wyborów szefowej Polski 2050 członkowie tej partii znajdujący się w warszawskim kole po lewej stronie Wisły popierali bardziej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, a ci z prawej strony Wisły – Paulinę Hennig-Kloskę. Czy oznacza to podział partii również w Warszawie?



Działaczka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że część polityków opuszcza klub partii Szymona Hołowni. Utworzą nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum, do którego deklaracje przystąpienia złożyło 15 posłów oraz 3 senatorów.

Ryszard Petru odchodzi z Polski 2050

Odchodzący zapewniają, że pozostaną lojalni wobec koalicji 15 października. Wśród odchodzących znajduje się wybrany z Warszawy poseł Ryszard Petru, który do niedawna był szefem koła Polski 2050 w Wilanowie. Czy oznacza to, że zabierze ze sobą część członków partii?

– Ryszard wprawdzie był szefem koła w Wilanowie, ale nie angażował się w jego działalność – słyszymy w warszawskim oddziale partii. – Niedawno chciał kandydować na szefa połączonych kół z prawej strony Wisły, ale gdy „policzył szable”, okazało się, że nie ma zbyt dużego poparcia. To zresztą było widać w wyborach na szefa partii, gdzie jego wynik był daleki od dobrego…

Podczas ostatnich wyborów na szefa Polski 2050 w drugiej turze zmierzyły się: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. W Warszawie było widać, że członkowie koła po lewej stronie Wisły popierali raczej tą pierwszą, ci z Pragi – raczej tą drugą. Czy będzie to miało odbicie w decyzjach członków Polski 2050?