Polska 2050 nie wskaże kandydata na wiceprezydenta Warszawy. „Najpierw zmiana polityki”

Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta podczas sesji 18 września 2025 r.
Stanowisko wiceprezydenta Warszawy przysługuje Polsce 2050 od czasu wyborów samorządowych. Partia nie wystawiła wówczas swojego kandydata na prezydenta w zamian za funkcję wiceprezydenta w administracji Rafała Trzaskowskiego. Brak silnego lidera i niemrawa kampania spowodowały, że kandydaci Polski 2050 w ogóle nie dostali się do Rady Warszawy, jednak prezydent Trzaskowski dotrzymał obietnicy. Najpierw funkcję wiceprezydenta miasta pełniła Adriana Porowska, a po jej odejściu do rządu – Jacek Wiśnicki.
Wiśnicki odpowiadał w ratuszu za politykę społeczną, nadzorował też Centrum Komunikacji Społecznej. Jak informują urzędnicy miejscy, nie miał on jednak silnej pozycji w ratuszu. – To był bardzo sympatyczny facet, niestety ciągle blokowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej – opowiadają.
Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska podczas wrześniowej sesji Rady Warszawy, na której procedowano wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Prezydent Warszawy wycofał wówczas swój projekt uchwały, ponieważ przeciwni mu byli radni Koalicji Obywatelskiej. Wobec takiej zmiany wiceprezydent Wiśnicki, który wspierał ten projekt, podał się do dymisji.
Jednak, jak można było zrozumieć z jego uzasadnienia, problemem była nie tylko kwestia uchwały. – Mam świadomość, że moja osoba dla większości tej rady jest jakimś problemem. Tu szczególny ukłon w stronę pana Jarosława Szostakowskiego – powiedział podczas sesji.
Jak słyszymy w kuluarach Polski 2050, Wiśnicki nie uzgadniał swojej rezygnacji z nikim z partii. Zareagował spontanicznie. – Był to dla nas szok – przyznaje jeden z działaczy. – Jednak jesteśmy z niego dumni. Pokazał, że nie liczą się układy i stanowiska, tylko idee – dodaje.
Od tego czasu jedno stanowisko wiceprezydenta pozostaje wolne. Wprawdzie Rafał Trzaskowski powołał kolejną dyrektorkę-koordynatorkę (czyli urzędniczkę z uprawnieniami wiceprezydenta), jednak oficjalnie wiceprezydentów jest tylko troje.
Jak dowiedziało się „Życie Warszawy” stanowisko wiceprezydenta może być wolne jeszcze długo. Polska 2050 nie spieszy się bowiem do wskazania kolejnego kandydata.
- Jacek Wiśnicki zrezygnował w proteście wobec ignorowania konsultacji obywatelskich i braku decyzji w sprawie polityki antyalkoholowej Warszawy, którą władze obiecały obywatelom – mówi sekretarz generalny Polski 2050 Robert Sitnik. – Póki ta polityka się nie zmieni, Polska 2050 nie będzie proponować kandydata na wiceprezydenta w Warszawie.
Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czy będzie czekał na Polskę 2050, czy też – podobnie jak w przypadku stanowiska po Pawle Rabieju z Nowoczesnej – powoła na wiceprezydenta kogoś z zaufanych osób? Tego jeszcze nie wiadomo. – Gdy prezydent podejmie w tej sprawie decyzję, to ją zakomunikuje – słyszymy w ratuszu.