12.3°C
1024.9 hPa
Życie Warszawy

Polska 2050 nie wskaże kandydata na wiceprezydenta Warszawy. „Najpierw zmiana polityki”

Publikacja: 04.11.2025 11:30

Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta podczas sesji 18 września 2025 r.

Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta podczas sesji 18 września 2025 r.

Foto: Facebook.com/Jacek Wiśnicki - Wiceprezydent m.st. Warszawy

Robert Biskupski
Władze Polski 2050 nie wskażą osoby, która mogłaby zająć miejsce wiceprezydenta Jacka Wiśnickiego. „Najpierw władze Warszawy muszą zmienić swoją politykę” – tłumaczą „Życiu Warszawy”.

Stanowisko wiceprezydenta Warszawy przysługuje Polsce 2050 od czasu wyborów samorządowych. Partia nie wystawiła wówczas swojego kandydata na prezydenta w zamian za funkcję wiceprezydenta w administracji Rafała Trzaskowskiego. Brak silnego lidera i niemrawa kampania spowodowały, że kandydaci Polski 2050 w ogóle nie dostali się do Rady Warszawy, jednak prezydent Trzaskowski dotrzymał obietnicy. Najpierw funkcję wiceprezydenta miasta pełniła Adriana Porowska, a po jej odejściu do rządu – Jacek Wiśnicki.

Rezygnacja wiceprezydenta Jacka Wiśnickiego

Wiśnicki odpowiadał w ratuszu za politykę społeczną, nadzorował też Centrum Komunikacji Społecznej. Jak informują urzędnicy miejscy, nie miał on jednak silnej pozycji w ratuszu. – To był bardzo sympatyczny facet, niestety ciągle blokowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej – opowiadają.

Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska podczas wrześniowej sesji Rady Warszawy, na której procedowano wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Prezydent Warszawy wycofał wówczas swój projekt uchwały, ponieważ przeciwni mu byli radni Koalicji Obywatelskiej. Wobec takiej zmiany wiceprezydent Wiśnicki, który wspierał ten projekt, podał się do dymisji.

Jednak, jak można było zrozumieć z jego uzasadnienia, problemem była nie tylko kwestia uchwały. – Mam świadomość, że moja osoba dla większości tej rady jest jakimś problemem. Tu szczególny ukłon w stronę pana Jarosława Szostakowskiego – powiedział podczas sesji.

Kiedy kandydat na stanowisko wiceprezydenta Warszawy z Polski 2050?

Jak słyszymy w kuluarach Polski 2050, Wiśnicki nie uzgadniał swojej rezygnacji z nikim z partii. Zareagował spontanicznie. – Był to dla nas szok – przyznaje jeden z działaczy. – Jednak jesteśmy z niego dumni. Pokazał, że nie liczą się układy i stanowiska, tylko idee – dodaje.

Reklama
Reklama

Od tego czasu jedno stanowisko wiceprezydenta pozostaje wolne. Wprawdzie Rafał Trzaskowski powołał kolejną dyrektorkę-koordynatorkę (czyli urzędniczkę z uprawnieniami wiceprezydenta), jednak oficjalnie wiceprezydentów jest tylko troje.

Jak dowiedziało się „Życie Warszawy” stanowisko wiceprezydenta może być wolne jeszcze długo. Polska 2050 nie spieszy się bowiem do wskazania kolejnego kandydata.

- Jacek Wiśnicki zrezygnował w proteście wobec ignorowania konsultacji obywatelskich i braku decyzji w sprawie polityki antyalkoholowej Warszawy, którą władze obiecały obywatelom – mówi sekretarz generalny Polski 2050 Robert Sitnik. – Póki ta polityka się nie zmieni, Polska 2050 nie będzie proponować kandydata na wiceprezydenta w Warszawie.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czy będzie czekał na Polskę 2050, czy też – podobnie jak w przypadku stanowiska po Pawle Rabieju z Nowoczesnej – powoła na wiceprezydenta kogoś z zaufanych osób? Tego jeszcze nie wiadomo. – Gdy prezydent podejmie w tej sprawie decyzję, to ją zakomunikuje – słyszymy w ratuszu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

CBA bada aferę korupcyjną w jednym z warszawskich instytutów medycznych
bezpieczeństwo

CBA tropi korupcję w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane

Rzeźba „Wierzba”
przestrzeń miejska

„Ta rzeźba jest wierzbą”. Praca wróciła do parku przy Cytadeli

Warszawa rozpoczyna promocję turystyczną miasta, skierowaną m.in. do mieszkańców USA
promocja miasta

Warszawa „Czeka na odkrycie” przez mieszkańców Nowego Jorku i Chicago

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników
rynek pracy

Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. „PracujeMY RAZEM”

Kompleks mieszkań wspomaganych na Bielanach
inwestycje

Kompleks mieszkań wspomaganych na Bielanach

Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że głównym czynnikiem pobudzającym popyt na mieszkania była s
raport

Rynek mieszkaniowy w Warszawie przyspiesza

Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowiec
bezpieczeństwo

500 prób wyłudzenia kredytu na Mazowszu. Fałszywe wnioski na miliony złotych

Na wydzierżawionym obszarze przewidziano miejsce postojowe dla sześciu pojazdów
przetarg

Dla kogo postój taxi pod Dworcem Centralnym?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama