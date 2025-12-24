Blask neonów i zapach choinek. Tak wyglądała wigilijna Warszawa pół wieku temu

Świąteczne iluminacje na Domach Towarowych "Centrum" w Warszawie Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zapach igliwia i trud przedświątecznych zakupów pod Halami Mirowskimi

Przygotowania do świąt w latach 70. miały jednak swoje drugie, znacznie bardziej prozaiczne oblicze, które najlepiej oddawał klimat Hal Mirowskich.

Fotografia Hali Gwardii i skweru przy Os. Za Żelazną Bramą Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

To tutaj, przy dzisiejszej alei Jana Pawła II, wówczas ulicy Marchlewskiego, koncentrowało się życie handlowe stolicy. Zdjęcia z tamtego okresu ukazują kobiety w grubych płaszczach, które z wielką uwagą oglądają oferowane drzewka. Handel choinkami odbywał się wprost z ciężarówek lub na prowizorycznych stoiskach, a zapach świeżego świerku mieszał się z mroźnym powietrzem.

Handel choinkami przy ul. Marchlewskiego przed Halą Mirowską Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wewnątrz Hal Mirowskich panował zgoła inny nastrój. Archiwalne ujęcia stoisk z owocami i warzywami pokazują ekspedientki w fartuchach, które z wprawą obsługiwały długie kolejki klientów.

Reklama Reklama

Stoisko z owocami i warzywami w Hali Mirowskiej. Ekspedientki obsługują stojących w kolejce klientów Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zdobycie cytrusów i innych składników było wyzwaniem wymagającym cierpliwości i determinacji. Podobne oblężenie przeżywał kultowy „Smyk”. Na fotografiach widać tłumy warszawiaków kłębiących się przed domem towarowym w poszukiwaniu ozdób choinkowych i zabawek, które miały wywołać uśmiech na twarzach dzieci w ten jedyny wieczór w roku. To właśnie ta walka o każdą bombkę i każdy kilogram cytrusów tworzyła unikalny koloryt przedświątecznej Warszawy.

Sprzedaż ozdób choinkowych i zabawek na stoisku przed DH Smyk. Widoczni tłoczący się przy stoisku klienci Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Choinka i papier toaletowy, czyli surrealizm warszawskiej ulicy

Jedno z najbardziej poruszających zdjęć w naszej galerii pochodzi z Placu Mirowskiego i stanowi kwintesencję realiów lat 70. Widzimy na nim mężczyzn wracających z zakupów, którzy z dumnymi minami maszerują przez miasto. Jeden z nich niesie pod pachą okazałą choinkę, a przez ramię ma przewieszony długi sznur deficytowego papieru toaletowego.

Plac Mirowski. Mężczyźni wracających z zakupów. W tle budynek Hali Mirowskiej Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ten obraz, dziś wydający się niemal surrealistyczny, doskonale oddaje ducha tamtych czasów. Święta były momentem, w którym radość z tradycji mieszała się z triumfem nad niedoborami rynkowymi. Widok warszawiaka z choinką i naręczem podstawowych artykułów higienicznych był stałym elementem zimowego krajobrazu, budzącym u innych przechodniów nie tyle zdziwienie, co niemą zazdrość o udane zakupy.

Reklama Reklama

Świąteczna iluminacja na fasadzie Hali Mirowskiej Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Bajkowe witryny i magia detalu przy ulicy Wilczej

Z dala od wielkich domów towarowych, magia świąt kryła się w mniejszych witrynach sklepowych, które projektowano z dbałością o detal. Szczególną uwagę przykuwa wystawa sklepu z zabawkami, gdzie wśród lalek zaaranżowano baśniową scenerię z chatką z piernika i postacią czarownicy.

Lalki na wystawie sklepu. Widoczne dekoracje w kształcie czarownicy i chatki z piernika Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Takie ekspozycje były dla ówczesnych dzieci oknem do świata fantazji. Równie fascynująco prezentowała się witryna sklepu obuwniczego przy ulicy Wilczej 26. Na zdjęciu wykonanym z wnętrza lokalu widzimy elegancko wyeksponowane obuwie, a przez szybę dostrzegamy sylwetki przechodniów przystających, by podziwiać towar. W tle majaczy sylwetka kamienicy, przypominając o przedwojennym charakterze tej części miasta, który przetrwał i harmonijnie współgrał z dekoracjami lat 70.

Udekorowana świątecznie witryna z obuwiem - widok od strony sklepu. Przez szybę widoczni przechodnie oglądający wyeksponowane obuwie. W oddali kamienica przy ul. Wilczej 26 Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Reklama Reklama

Dziedzictwo Stefana Starzyńskiego i ciągłość warszawskiej tradycji

Prezentując obraz Warszawy z lat 70., nie sposób zapomnieć o głębszych korzeniach miejskich obchodów. Do galerii dołączyliśmy wyjątkową fotografię prezydenta Stefana Starzyńskiego, uwiecznionego wśród dzieci podczas przedwojennej „gwiazdki”. To zdjęcie stanowi symboliczną klamrę, która łączy różne epoki w historii stolicy. Tradycja spotkań przy choince, którą pielęgnował Starzyński, przetrwała wojenną pożogę i była kontynuowana w zupełnie innych realiach dekady Gierka, a jej echa odnajdujemy również dzisiaj, spacerując po rozświetlonym Trakcie Królewskim w 2025 roku.

Prezydent m.st. Warszawy Stefan Starzyński wśród dzieci przybyłych na gwiazdkę. Z boku widoczna choinka Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wspominając tamtą Warszawę – pełną kontrastów, oświetloną ciepłym światłem neonów i wypełnioną gwarem kolejek – dostrzegamy, że mimo upływu lat istota Wigilii pozostała niezmienna. To wciąż czas nadziei i bycia razem, który łączy nas z pokoleniem naszych rodziców i dziadków, uwiecznionych na tych czarno-białych fotografiach.

Świąteczne iluminacje na Domach Towarowych "Centrum" w Warszawie Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Czy w rodzinnych albumach Czytelników „Życia Warszawy” również znajdują się zdjęcia z choinką na Placu Mirowskim? A może pamiętają smak owoców kupowanych w Halach Mirowskich pół wieku temu? Zapraszamy do dzielenia się wspomnieniami w komentarzach pod artykułem.