Blask neonów i zapach choinek. Tak wyglądała wigilijna Warszawa pół wieku temu

Widok na Centralny Dom Towarowy w Al. Jerozolimskich ze świątecznymi dekoracjami
Wieczór wigilijny to w Warszawie czas szczególny, w którym nowoczesna metropolia na moment zwalnia, ustępując miejsca tradycji pielęgnowanej od pokoleń. Zanim zasiądziemy do dzisiejszej wieczerzy, warto rzucić okiem w przeszłość i zobaczyć, jak stolica przygotowywała się do tych najważniejszych świąt w roku dokładnie pół wieku temu. Lata 70. w Warszawie były dekadą wyjątkową – okresem, w którym wielkomiejskie aspiracje, wyrażone w architekturze i świetlnych dekoracjach, nieustannie przeplatały się z codziennymi wyzwaniami tamtej epoki.
Świąteczne iluminacje na fasadzie pawilonu "Zodiak"
Gdy nad grudniową Warszawą zapadał zmierzch, miasto rozbłyskiwało światłami, które miały nadawać stolicy zachodni sznyt.
Świąteczne iluminacje na Domach Towarowych "Centrum" w Warszawie
Pasaż Śródmiejski przy Domu Towarowym „Wars” zamieniał się w grudniu w prawdziwie magiczną przestrzeń dzięki rozciągniętym girlandom lampek, które tworzyły nad głowami przechodniów świetlisty baldachim. Podobną aurę nowoczesności roztaczały Domy Towarowe „Centrum”. Ich elewacje zdobiły misterne, świąteczne iluminacje, które odbijały się w szybach witryn, tworząc atmosferę wielkiego święta w samym centrum socjalistycznej stolicy. To właśnie tutaj, pod neonami „Zodiaku” czy w blasku lamp Ściany Wschodniej, warszawiacy czuli puls nowoczesnego miasta, które mimo zimowej aury tętniło życiem aż do ostatnich godzin przed Wigilią.
Świąteczne iluminacje na Domach Towarowych "Centrum" w Warszawie
Przygotowania do świąt w latach 70. miały jednak swoje drugie, znacznie bardziej prozaiczne oblicze, które najlepiej oddawał klimat Hal Mirowskich.
Fotografia Hali Gwardii i skweru przy Os. Za Żelazną Bramą
To tutaj, przy dzisiejszej alei Jana Pawła II, wówczas ulicy Marchlewskiego, koncentrowało się życie handlowe stolicy. Zdjęcia z tamtego okresu ukazują kobiety w grubych płaszczach, które z wielką uwagą oglądają oferowane drzewka. Handel choinkami odbywał się wprost z ciężarówek lub na prowizorycznych stoiskach, a zapach świeżego świerku mieszał się z mroźnym powietrzem.
Handel choinkami przy ul. Marchlewskiego przed Halą Mirowską
Wewnątrz Hal Mirowskich panował zgoła inny nastrój. Archiwalne ujęcia stoisk z owocami i warzywami pokazują ekspedientki w fartuchach, które z wprawą obsługiwały długie kolejki klientów.
Stoisko z owocami i warzywami w Hali Mirowskiej. Ekspedientki obsługują stojących w kolejce klientów
Zdobycie cytrusów i innych składników było wyzwaniem wymagającym cierpliwości i determinacji. Podobne oblężenie przeżywał kultowy „Smyk”. Na fotografiach widać tłumy warszawiaków kłębiących się przed domem towarowym w poszukiwaniu ozdób choinkowych i zabawek, które miały wywołać uśmiech na twarzach dzieci w ten jedyny wieczór w roku. To właśnie ta walka o każdą bombkę i każdy kilogram cytrusów tworzyła unikalny koloryt przedświątecznej Warszawy.
Sprzedaż ozdób choinkowych i zabawek na stoisku przed DH Smyk. Widoczni tłoczący się przy stoisku klienci
Jedno z najbardziej poruszających zdjęć w naszej galerii pochodzi z Placu Mirowskiego i stanowi kwintesencję realiów lat 70. Widzimy na nim mężczyzn wracających z zakupów, którzy z dumnymi minami maszerują przez miasto. Jeden z nich niesie pod pachą okazałą choinkę, a przez ramię ma przewieszony długi sznur deficytowego papieru toaletowego.
Plac Mirowski. Mężczyźni wracających z zakupów. W tle budynek Hali Mirowskiej
Ten obraz, dziś wydający się niemal surrealistyczny, doskonale oddaje ducha tamtych czasów. Święta były momentem, w którym radość z tradycji mieszała się z triumfem nad niedoborami rynkowymi. Widok warszawiaka z choinką i naręczem podstawowych artykułów higienicznych był stałym elementem zimowego krajobrazu, budzącym u innych przechodniów nie tyle zdziwienie, co niemą zazdrość o udane zakupy.
Świąteczna iluminacja na fasadzie Hali Mirowskiej
Z dala od wielkich domów towarowych, magia świąt kryła się w mniejszych witrynach sklepowych, które projektowano z dbałością o detal. Szczególną uwagę przykuwa wystawa sklepu z zabawkami, gdzie wśród lalek zaaranżowano baśniową scenerię z chatką z piernika i postacią czarownicy.
Lalki na wystawie sklepu. Widoczne dekoracje w kształcie czarownicy i chatki z piernika
Takie ekspozycje były dla ówczesnych dzieci oknem do świata fantazji. Równie fascynująco prezentowała się witryna sklepu obuwniczego przy ulicy Wilczej 26. Na zdjęciu wykonanym z wnętrza lokalu widzimy elegancko wyeksponowane obuwie, a przez szybę dostrzegamy sylwetki przechodniów przystających, by podziwiać towar. W tle majaczy sylwetka kamienicy, przypominając o przedwojennym charakterze tej części miasta, który przetrwał i harmonijnie współgrał z dekoracjami lat 70.
Udekorowana świątecznie witryna z obuwiem - widok od strony sklepu. Przez szybę widoczni przechodnie oglądający wyeksponowane obuwie. W oddali kamienica przy ul. Wilczej 26
Prezentując obraz Warszawy z lat 70., nie sposób zapomnieć o głębszych korzeniach miejskich obchodów. Do galerii dołączyliśmy wyjątkową fotografię prezydenta Stefana Starzyńskiego, uwiecznionego wśród dzieci podczas przedwojennej „gwiazdki”. To zdjęcie stanowi symboliczną klamrę, która łączy różne epoki w historii stolicy. Tradycja spotkań przy choince, którą pielęgnował Starzyński, przetrwała wojenną pożogę i była kontynuowana w zupełnie innych realiach dekady Gierka, a jej echa odnajdujemy również dzisiaj, spacerując po rozświetlonym Trakcie Królewskim w 2025 roku.
Prezydent m.st. Warszawy Stefan Starzyński wśród dzieci przybyłych na gwiazdkę. Z boku widoczna choinka
Wspominając tamtą Warszawę – pełną kontrastów, oświetloną ciepłym światłem neonów i wypełnioną gwarem kolejek – dostrzegamy, że mimo upływu lat istota Wigilii pozostała niezmienna. To wciąż czas nadziei i bycia razem, który łączy nas z pokoleniem naszych rodziców i dziadków, uwiecznionych na tych czarno-białych fotografiach.
Świąteczne iluminacje na Domach Towarowych "Centrum" w Warszawie
Czy w rodzinnych albumach Czytelników „Życia Warszawy” również znajdują się zdjęcia z choinką na Placu Mirowskim? A może pamiętają smak owoców kupowanych w Halach Mirowskich pół wieku temu? Zapraszamy do dzielenia się wspomnieniami w komentarzach pod artykułem.