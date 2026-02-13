3.3°C
988.9 hPa
Życie Warszawy
Lodowe bryły spadające z dachu na Kamionkowskiej

Publikacja: 13.02.2026 13:35

Strażnicy natychmiast wygrodzili najbardziej zagrożony odcinek chodnika, aby nikt nie ucierpiał. Ruch pieszych został skierowany na drugą stronę ulicy.

Foto: mat. pras.

M.B.
Odwilż w Warszawie przyniosła nowe zagrożenia dla pieszych. Strażnicy miejscy interweniowali na Kamionkowskiej, gdzie z dachu jednej z kamienic na chodnik spadały ciężkie bryły lodu. Właścicielka budynku otrzymała mandat i pouczenie.

Gwałtowny wzrost temperatury sprawił, że zalegający na dachach śnieg i lód zaczął się zsuwać. W czwartek 12 lutego niebezpieczna sytuacja miała miejsce na Pradze-Południe. Spadające z wysokości zmarznięte fragmenty pokrywy dachowej bezpośrednio zagrażały przechodniom. Funkcjonariusze z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, którzy pojawili się na miejscu, musieli działać błyskawicznie.

Foto: mat. pras.

Zabezpieczenie terenu i szybka reakcja

Strażnicy natychmiast wygrodzili najbardziej zagrożony odcinek chodnika, aby nikt nie ucierpiał. Ruch pieszych został skierowany na drugą stronę ulicy. Następnie mundurowi ustalili, kto odpowiada za stan techniczny i bezpieczeństwo przy budynku. Okazało się, że jest to właścicielka posesji, którą wezwano do niezwłocznego stawienia się przed kamienicą. Kobieta po rozmowie z funkcjonariuszami sama przystąpiła do oczyszczania chodnika z lodu, który zdążył już na niego spaść.

Mandat i rady od funkcjonariuszy

Za niedopełnienie obowiązku odśnieżenia dachu oraz brak właściwego oznakowania niebezpiecznego miejsca, właścicielka została ukarana mandatem karnym. Strażnicy nie ograniczyli się jednak tylko do kary. Udzielili kobiecie praktycznych porad, w jaki sposób może w przyszłości zapobiegać tworzeniu się lodowej skorupy i jej niekontrolowanemu osuwaniu się na ulicę. Na szczęście Kamionkowska nie jest trasą o ogromnym natężeniu ruchu, co ułatwiło bezpieczne przeprowadzenie całej akcji.

Za niedopełnienie obowiązku odśnieżenia dachu oraz brak właściwego oznakowania niebezpiecznego miejsca, właścicielka została ukarana mandatem karnym.

Foto: mat. pras.

Kontrole w całej Warszawie

Interwencja na Pradze-Południe to tylko jeden z wielu przykładów działań podejmowanych przez służby podczas tegorocznej zimy. Od momentu pojawienia się pierwszych opadów i mrozów, strażnicy miejscy prowadzą w całej stolicy intensywne kontrole. Sprawdzają, czy zarządcy nieruchomości oraz właściciele prywatnych posesji wywiązują się z ustawowych obowiązków. Do priorytetów należy odśnieżanie chodników przylegających do działek, usuwanie sopli oraz likwidacja śliskości, która o tej porze roku jest główną przyczyną wypadków z udziałem pieszych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

