Życie Warszawy
Trasą świątecznych szopek w Warszawie. Nowość m.in. przed Pałacem Prezydenckim

Publikacja: 25.12.2025 10:50

Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)

Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)

Foto: PaulSat/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Jedną z najstarszych świątecznych tradycji jest zwiedzanie bożonarodzeniowych szopek. Gdzie w Warszawie znaleźć najciekawsze lub najchętniej odwiedzane szopki? Z czego słyną? Które z nich warto odwiedzić z dziećmi?

Trasa warszawskich szopek to ciekawy pomysł na spędzenie świątecznego popołudnia. Zwiedzając można skupić się tylko na jednym obszarze (np. Nowym Świecie i warszawskiej Starówce), szopkach tradycyjnych lub lokalnych wystawach szopek. Wystawy są organizowane m.in. w dzielnicowych domach kultury. Można także wybrać obiekty, które rok do roku przyciągają najwięcej turystów.

Ruchoma szopka u kapucynów: „Znak nadziei na przyszłość”

Pomysł na stworzenie ruchomej szopki narodził się we wrześniu 1946 r. Kościół kapucynów był pierwszą świątynią Warszawy, którą odbudowano po zakończeniu wojny.

„Zrobiła ona prawdziwą furorę wśród mieszkańców stolicy, z jednej strony jako pewna oryginalna nowość, a z drugiej, jako pogodny znak nadziei na przyszłość, umieszczony pośród otaczającego ją morza ruin” – czytamy na stronie kapucyni.warszawa.pl.

Szopka zawdzięcza swój pierwotny wygląd braciom kapucynom: Piusowi Janowskiemu i Konradowi Wyczawskiemu. Konstrukcja obiektu opiera się o system kół, przekładni i pasów, a mechanizm napędza silnik elektryczny. Centralnym elementem dekoracji jest Stajenka Betlejemska, do której zmierzają m.in. słynne postaci historyczne. Dekoracje obejmują także charakterystyczne budowle Warszawy i figury powiązane z historią tego miasta (m.in. Józef Piłsudski czy Krzysztof Kamil Baczyński). Co roku szopka jest aktualizowana o nowe motywy, a najnowszą renowację prowadzono od października tego roku.

W tym sezonie świątecznym Ruchomą Szopkę Kapucyńską będzie można odwiedzać od 25 grudnia 2025 r. do 18 stycznia 2026 r. w godz. 12:00-20:00. Adres: Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ul. Miodowa 13.

Całoroczna szopka na Bielanach: Drewniana karuzela i żywy zwierzyniec

To obowiązkowy punkt warszawskich wycieczek świątecznych dla rodzin z dziećmi. Co istotne, dostępny przez okrągły rok. Mowa o słynnej Szopce Bielańskiej, zlokalizowanej przy dawnym Zespole Klasztornym Kamedułów w Lasku Bielańskim. Szopka ma już 22 lata, a powstała jako prezent wykonany dla fundacji „Akogo?” przez artystę ilustratora Józef Wilkonia.

Warto podkreślić, że wszystkie elementy szopki wykonano tylko przy użyciu piły. Komplet figur waży ok. 4 tony, a wykonanie dekoracji zajęło półtora roku.

W okresie świątecznym w żłobie szopki umieszczana jest figura Dzieciątka Jezus. Z głośnika płyną kolędy, a najmłodsi zwiedzający mogą wsiąść na drewnianą karuzelę (kolejny obiekt wykonany przez Józefa Wilkonia). Kluczową atrakcją stajenki są także żywe zwierzęta m.in. kozy, owce i koty. Przez wiele lat gwiazdą zwierzyńca był osiołek Franek, którego w 2020 r. zastąpił muł „Franciszek II”.

Szopka na Placu Trzech Krzyży z nową figurą

Do najbardziej znanych, bożonarodzeniowych szopek Warszawy zalicza się także szopka z pl. Trzech Krzyży. W okresie świątecznym przed świątynią ustawiane są figury naturalnej wielkości: św. Rodziny, aniołów, owiec i osiołka. Od 2024 r. dekoracje uzupełniono o figurę ks. Jakuba Falkowskiego – pierwszego proboszcza parafii św. Aleksandra i założyciela Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Najnowsza figura ma postać pasterza wypowiadającego w języku migowym słowo „Jezus”.

Zwiedzanie Warszawy w święta. Gdzie jeszcze szukać świątecznych szopek?

Tradycyjne szopki można podziwiać w okresie Świąt Bożego Narodzenia w większości stołecznych świątyń. W niektórych kościołach i klasztorach prezentowane są tradycyjne wyobrażenia betlejemskiej stajenki. Część świątyń decyduje się jednak na dekoracje nawiązujące m.in. do konkretnych wydarzeń, które odbyły się w ciągu roku (np. konflikty zbrojne) lub określonej tematyki etycznej (konsumpcjonizm, relacje międzyludzkie).

Wystawy szopek są także organizowane w lokalnych, warszawskich domach kultury. W tym roku można podziwiać m.in. szopki wykonane przez uczniów z 14 szkół i przedszkoli Ursynowa. Wystawa jest dostępna w ratuszu dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) w godz. 8:00-16:00 do 31 stycznia 2026 r. 

Bożonarodzeniowa szopka pojawiła się w tym roku również przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Na trasie zwiedzania najpopularniejszych szopek świątecznych Warszawy warto również uwzględnić takie miejsca jak:

  • Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8),
  • Bazylika Świętego Krzyża (ul. Krakowskie Przedmieście 3),
  • Katedra Polowa Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15),
  • Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (ul. Floriańska 3),
  • Kościół Akademicki św. Anny (Krakowskie Przedmieście 68),
  • Kościół św. Jacka – Dominikanie na Freta (ul. Freta 8/10).
