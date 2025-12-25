Trasą świątecznych szopek w Warszawie. Nowość m.in. przed Pałacem Prezydenckim

W tym sezonie świątecznym Ruchomą Szopkę Kapucyńską będzie można odwiedzać od 25 grudnia 2025 r. do 18 stycznia 2026 r. w godz. 12:00-20:00. Adres: Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ul. Miodowa 13.

Całoroczna szopka na Bielanach: Drewniana karuzela i żywy zwierzyniec

To obowiązkowy punkt warszawskich wycieczek świątecznych dla rodzin z dziećmi. Co istotne, dostępny przez okrągły rok. Mowa o słynnej Szopce Bielańskiej, zlokalizowanej przy dawnym Zespole Klasztornym Kamedułów w Lasku Bielańskim. Szopka ma już 22 lata, a powstała jako prezent wykonany dla fundacji „Akogo?” przez artystę ilustratora Józef Wilkonia.

Warto podkreślić, że wszystkie elementy szopki wykonano tylko przy użyciu piły. Komplet figur waży ok. 4 tony, a wykonanie dekoracji zajęło półtora roku.

W okresie świątecznym w żłobie szopki umieszczana jest figura Dzieciątka Jezus. Z głośnika płyną kolędy, a najmłodsi zwiedzający mogą wsiąść na drewnianą karuzelę (kolejny obiekt wykonany przez Józefa Wilkonia). Kluczową atrakcją stajenki są także żywe zwierzęta m.in. kozy, owce i koty. Przez wiele lat gwiazdą zwierzyńca był osiołek Franek, którego w 2020 r. zastąpił muł „Franciszek II”.

Szopka na Placu Trzech Krzyży z nową figurą

Do najbardziej znanych, bożonarodzeniowych szopek Warszawy zalicza się także szopka z pl. Trzech Krzyży. W okresie świątecznym przed świątynią ustawiane są figury naturalnej wielkości: św. Rodziny, aniołów, owiec i osiołka. Od 2024 r. dekoracje uzupełniono o figurę ks. Jakuba Falkowskiego – pierwszego proboszcza parafii św. Aleksandra i założyciela Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Najnowsza figura ma postać pasterza wypowiadającego w języku migowym słowo „Jezus”.

Zwiedzanie Warszawy w święta. Gdzie jeszcze szukać świątecznych szopek?

Tradycyjne szopki można podziwiać w okresie Świąt Bożego Narodzenia w większości stołecznych świątyń. W niektórych kościołach i klasztorach prezentowane są tradycyjne wyobrażenia betlejemskiej stajenki. Część świątyń decyduje się jednak na dekoracje nawiązujące m.in. do konkretnych wydarzeń, które odbyły się w ciągu roku (np. konflikty zbrojne) lub określonej tematyki etycznej (konsumpcjonizm, relacje międzyludzkie).

Wystawy szopek są także organizowane w lokalnych, warszawskich domach kultury. W tym roku można podziwiać m.in. szopki wykonane przez uczniów z 14 szkół i przedszkoli Ursynowa. Wystawa jest dostępna w ratuszu dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) w godz. 8:00-16:00 do 31 stycznia 2026 r.

Bożonarodzeniowa szopka pojawiła się w tym roku również przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Na trasie zwiedzania najpopularniejszych szopek świątecznych Warszawy warto również uwzględnić takie miejsca jak:

