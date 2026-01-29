-4.5°C
1008.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ursynowski Nordic Walking 2026 rusza. Bezpłatne marsze w Lesie Kabackim

Publikacja: 29.01.2026 16:25

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w nordic walking, jak i uczestników zaawansowanych technicznie.

Foto: Millenius / Adobe Stock

M.B.
Bezpłatne marsze nordic walking wracają na Ursynów. Od końca stycznia do grudnia 2026 roku mieszkańcy będą mogli regularnie ćwiczyć w Lesie Kabackim pod okiem instruktorów – niezależnie od wieku i formy.

Od 31 stycznia rozpoczyna się kolejna edycja programu Ursynowski Nordic Walking. To cykl bezpłatnych, regularnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów na trasach Lasu Kabackiego – jednego z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych na Ursynowie. Program potrwa do początków grudnia i jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie, kondycję oraz dobre samopoczucie.

Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa

Ursynowski Nordic Walking ma dobrą opinię i stałe zainteresowanie, więc kontynuacja programu jest naturalnym krokiem.

Nordic walking to forma aktywności, która łączy ruch na świeżym powietrzu z korzyściami zdrowotnymi. Regularne marsze wzmacniają mięśnie, poprawiają wydolność organizmu i pozytywnie wpływają na kręgosłup. Zajęcia sprzyjają także integracji – to okazja, by aktywnie spędzić czas i poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.

– Ursynowski Nordic Walking ma dobrą opinię i stałe zainteresowanie, więc kontynuacja programu jest naturalnym krokiem. Zostawiamy sprawdzoną formułę, a w tej edycji dokładamy jedną nową grupę dla osób pracujących w standardowych godzinach. Chcemy, by jak najwięcej Ursynowianek i Ursynowian mogło zadbać o zdrowie w dogodnym dla siebie czasie – podkreśla Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa.

Polecane
Urządzenie Lugicap Ice Perf daje szansę osobom na wózkach poznać przyjemnośc wynikającą z jazdy na ł
bez barier
Wózkowicze na ursynowskim lodowisku
Reklama
Reklama

Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w nordic walking, jak i uczestników zaawansowanych technicznie. Organizator zapewnia sprzęt – do dyspozycji uczestników jest po dwadzieścia par kijków w każdej grupie.

Harmonogram zajęć w 2026 roku

Program realizowany będzie od 31 stycznia do 9 grudnia 2026 roku, z wyłączeniem terminów: od czwartego do szóstego kwietnia, drugiego i trzeciego maja, czwartego czerwca oraz pierwszego listopada.

Polecane
Wylosować można m.in. wejściówki do Centrum Tenisa Stołowego.
rekreacja
Aktywny Ursynów 2026. Jak zdobyć darmowe wejściówki?

Grupy sobotnie

Grupa nr 1 Sobota, godz. 13-14:30 – grupa szybka i zaawansowana technicznie. Zajęcia przeznaczone dla osób dobrze znających technikę nordic walking. Intensywne treningi obejmują m.in. interwały, ćwiczenia siłowe, wykroki, przysiady oraz podejścia pod górki. Celem jest systematyczna poprawa kondycji, wydolności i tempa marszu.

Grupa nr 2 Sobota, godz. 13-14:30 – grupa o średnim tempie marszu. Uczestnicy doskonalą technikę nordic walking, wykonują ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i trening ogólnorozwojowy. To propozycja dla osób, które chcą połączyć umiarkowany wysiłek z relaksem i dobrą atmosferą.

Grupa nr 3 Sobota, 14:45–16:15 – grupa o wolnym tempie marszu. Zajęcia skierowane do osób początkujących. Program obejmuje naukę techniki nordic walking od podstaw oraz ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. To najlepszy wybór na pierwszy kontakt z tą formą aktywności.

Reklama
Reklama
Polecane
Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026
Przewodnik „Życia Warszawy”
Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026

Grupy niedzielne

Grupa nr 4 Niedziela, godz. 12-13:30 – grupa szybka i zaawansowana technicznie. Zajęcia nastawione na dynamiczny marsz z krótkimi przerwami na ćwiczenia wzmacniające. Od pierwszego lipca do trzydziestego pierwszego sierpnia zajęcia tej grupy nie odbywają się.

Ursynowski Nordic Walking 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas, poprawić zdrowie i regularnie korzystać z uroków Lasu Kabackiego przez niemal cały rok.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym
28 stycznia – 3 lutego

„Wielki Marty” w Wola Parku. Sportowe emocje i sznasa na bilety do kina

Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z najwię
do 3 lutego

„Operę o Warszawie” można obejrzeć wciąż za darmo

W programie finału znalazły się m.in. warsztaty K-POP Dance prowadzone przez Koreańską Szkołę Tańca
do 31 stycznia

Ferie w rytmie K-POP. Tydzień koreańskiej popkultury dla fanów

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.
wypoczynek w regionie

Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Pierwszym gościem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Floral Bugs
czwartek

Nowy cykl spotkań z artystami hip-hopu w Przystanku Książka

Tomasz Marcewicz, autor książki „Bałtyk. Morze śródziemne północnej Europy” zawodowo jest I oficerem
4 lutego

Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Najmłodsi warszawiacy mogą skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Dzielnicę Wisła
zimowy poradnik „Życia Warszawy”

Szachy z mistrzem i drugie życie ubrań. Ferie nad Wisłą w Warszawie nie tylko dla dzieci

Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mogą pomóc w wielu sytuacjach
relaks 50+

Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla dojrzałych na Ursynowie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA