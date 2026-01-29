Ursynowski Nordic Walking 2026 rusza. Bezpłatne marsze w Lesie Kabackim

Bezpłatne marsze nordic walking wracają na Ursynów. Od końca stycznia do grudnia 2026 roku mieszkańcy będą mogli regularnie ćwiczyć w Lesie Kabackim pod okiem instruktorów – niezależnie od wieku i formy.



Od 31 stycznia rozpoczyna się kolejna edycja programu Ursynowski Nordic Walking. To cykl bezpłatnych, regularnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów na trasach Lasu Kabackiego – jednego z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych na Ursynowie. Program potrwa do początków grudnia i jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie, kondycję oraz dobre samopoczucie.

Nordic walking to forma aktywności, która łączy ruch na świeżym powietrzu z korzyściami zdrowotnymi. Regularne marsze wzmacniają mięśnie, poprawiają wydolność organizmu i pozytywnie wpływają na kręgosłup. Zajęcia sprzyjają także integracji – to okazja, by aktywnie spędzić czas i poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.

– Ursynowski Nordic Walking ma dobrą opinię i stałe zainteresowanie, więc kontynuacja programu jest naturalnym krokiem. Zostawiamy sprawdzoną formułę, a w tej edycji dokładamy jedną nową grupę dla osób pracujących w standardowych godzinach. Chcemy, by jak najwięcej Ursynowianek i Ursynowian mogło zadbać o zdrowie w dogodnym dla siebie czasie – podkreśla Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa.