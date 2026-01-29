Ursynowski Nordic Walking 2026 rusza. Bezpłatne marsze w Lesie Kabackim

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w nordic walking, jak i uczestników zaawansowanych technicznie.
Od 31 stycznia rozpoczyna się kolejna edycja programu Ursynowski Nordic Walking. To cykl bezpłatnych, regularnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów na trasach Lasu Kabackiego – jednego z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych na Ursynowie. Program potrwa do początków grudnia i jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie, kondycję oraz dobre samopoczucie.
Nordic walking to forma aktywności, która łączy ruch na świeżym powietrzu z korzyściami zdrowotnymi. Regularne marsze wzmacniają mięśnie, poprawiają wydolność organizmu i pozytywnie wpływają na kręgosłup. Zajęcia sprzyjają także integracji – to okazja, by aktywnie spędzić czas i poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.
– Ursynowski Nordic Walking ma dobrą opinię i stałe zainteresowanie, więc kontynuacja programu jest naturalnym krokiem. Zostawiamy sprawdzoną formułę, a w tej edycji dokładamy jedną nową grupę dla osób pracujących w standardowych godzinach. Chcemy, by jak najwięcej Ursynowianek i Ursynowian mogło zadbać o zdrowie w dogodnym dla siebie czasie – podkreśla Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa.
Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w nordic walking, jak i uczestników zaawansowanych technicznie. Organizator zapewnia sprzęt – do dyspozycji uczestników jest po dwadzieścia par kijków w każdej grupie.
Program realizowany będzie od 31 stycznia do 9 grudnia 2026 roku, z wyłączeniem terminów: od czwartego do szóstego kwietnia, drugiego i trzeciego maja, czwartego czerwca oraz pierwszego listopada.
Grupa nr 1 Sobota, godz. 13-14:30 – grupa szybka i zaawansowana technicznie. Zajęcia przeznaczone dla osób dobrze znających technikę nordic walking. Intensywne treningi obejmują m.in. interwały, ćwiczenia siłowe, wykroki, przysiady oraz podejścia pod górki. Celem jest systematyczna poprawa kondycji, wydolności i tempa marszu.
Grupa nr 2 Sobota, godz. 13-14:30 – grupa o średnim tempie marszu. Uczestnicy doskonalą technikę nordic walking, wykonują ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i trening ogólnorozwojowy. To propozycja dla osób, które chcą połączyć umiarkowany wysiłek z relaksem i dobrą atmosferą.
Grupa nr 3 Sobota, 14:45–16:15 – grupa o wolnym tempie marszu. Zajęcia skierowane do osób początkujących. Program obejmuje naukę techniki nordic walking od podstaw oraz ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. To najlepszy wybór na pierwszy kontakt z tą formą aktywności.
Grupa nr 4 Niedziela, godz. 12-13:30 – grupa szybka i zaawansowana technicznie. Zajęcia nastawione na dynamiczny marsz z krótkimi przerwami na ćwiczenia wzmacniające. Od pierwszego lipca do trzydziestego pierwszego sierpnia zajęcia tej grupy nie odbywają się.
Ursynowski Nordic Walking 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas, poprawić zdrowie i regularnie korzystać z uroków Lasu Kabackiego przez niemal cały rok.