Pociągiem retro przez Puszczę Kampinoską, czyli start sezonu w Sochaczewie

Głównym punktem programu będzie wyjazd pociągu retro, który o godz. 11 ruszy ze stacji w kierunku Tułowic.
Wydarzenie wystartuje o godz. 10 w siedzibie muzeum przy ul. Licealnej 18. Oficjalnego otwarcia dokonają dyrektor Stacji Muzeum Emilia Oleksiak oraz kierownik sochaczewskiej placówki Łukasz Popowski.
Pół godziny później turyści będą mogli podziwiać paradę zabytkowego taboru szynowego, która zawsze przyciąga miłośników techniki i historii. To rzadka okazja, by zobaczyć unikatowe pojazdy w ruchu.
Głównym punktem programu będzie wyjazd pociągu retro, który o godz. 11 ruszy ze stacji w kierunku Tułowic. Trasa wiedzie przez malownicze tereny Puszczy Kampinoskiej, oferując pasażerom bliski kontakt z naturą. Skład dotrze na miejsce o 12:16, a tam na uczestników czekać będzie piknik w Osadzie Puszczańskiej. Organizatorzy zaplanowali wspólne ognisko oraz specjalne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych gościach.
Po wypoczynku na łonie natury pociąg wyruszy w drogę powrotną o 14:14, by dotrzeć do muzeum na godzinę 15:20. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ ekspozycje muzealne będą dostępne dla zwiedzających przez cały dzień w godz. 9-17.
Warto wykorzystać ten czas na obejrzenie jednej z największych w Europie kolekcji taboru wąskotorowego. Zbiory obejmują nie tylko zabytkowe lokomotywy i wagony, ale także specjalistyczne pojazdy techniczne, które przez lata służyły na polskich szlakach.
Całe wydarzenie zakończy się o godz. 17.