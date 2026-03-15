Życie Warszawy
Pociągiem retro przez Puszczę Kampinoską, czyli start sezonu w Sochaczewie

Publikacja: 15.03.2026 14:00

Głównym punktem programu będzie wyjazd pociągu retro, który o godz. 11 ruszy ze stacji w kierunku Tułowic.

Foto: mat. pras.

M.B.
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza 26 kwietnia na oficjalne rozpoczęcie sezonu turystycznego. W programie przewidziano paradę zabytkowych lokomotyw, przejazd pociągiem retro do Tułowic oraz piknik z ogniskiem w sercu puszczy.

Wydarzenie wystartuje o godz. 10 w siedzibie muzeum przy ul. Licealnej 18. Oficjalnego otwarcia dokonają dyrektor Stacji Muzeum Emilia Oleksiak oraz kierownik sochaczewskiej placówki Łukasz Popowski.

Pół godziny później turyści będą mogli podziwiać paradę zabytkowego taboru szynowego, która zawsze przyciąga miłośników techniki i historii. To rzadka okazja, by zobaczyć unikatowe pojazdy w ruchu.

Podróż do serca puszczy

Głównym punktem programu będzie wyjazd pociągu retro, który o godz. 11 ruszy ze stacji w kierunku Tułowic. Trasa wiedzie przez malownicze tereny Puszczy Kampinoskiej, oferując pasażerom bliski kontakt z naturą. Skład dotrze na miejsce o 12:16, a tam na uczestników czekać będzie piknik w Osadzie Puszczańskiej. Organizatorzy zaplanowali wspólne ognisko oraz specjalne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych gościach.

Jednodniowa wycieczka za miasto nie wymaga samochodu ani długiego planowania. Wystarczy bilet, wygod
turystyka lokalna
„Koleją do Natury” wraca na Mazowsze. Pociągiem na zielone szlaki
Harmonogram powrotu i zwiedzanie

Po wypoczynku na łonie natury pociąg wyruszy w drogę powrotną o 14:14, by dotrzeć do muzeum na godzinę 15:20. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ ekspozycje muzealne będą dostępne dla zwiedzających przez cały dzień w godz. 9-17.

Warto wykorzystać ten czas na obejrzenie jednej z największych w Europie kolekcji taboru wąskotorowego. Zbiory obejmują nie tylko zabytkowe lokomotywy i wagony, ale także specjalistyczne pojazdy techniczne, które przez lata służyły na polskich szlakach.

Całe wydarzenie zakończy się o godz. 17.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zbocze na Kopie Cwila wypełnione publicznością na zeszłorocznych Dniach Ursynowa
12-13 czerwca

Ursynów szykuje się do wielkiego świętowania pod Kopą Cwila

Ze względu na zabytkowy i unikatowy charakter miejsca, na terenie obiektu obowiązują określone limit
do 15 lutego

Ostatnie tygodnie na Magiczny Botaniczny. Czas na wizytę

Wejście na mapping 3D jest bezpłątne tzreba tylko posiadać wejściówkę
piątek

Bezpłatne wejściówki na Mapping 3D IGNIS w Wilanowie

Widowisko jest artystycznym zwieńczeniem roku Stefana Żeromskiego
piątek-niedziela

Wyjątkowe widowisko multimedialne w hołdzie Żeromskiemu

Rusza coroczna akcja morsowania nad Wisłą
niedziela

Rusza coroczna akcja morsowania nad Wisłą

Zawodnicy wyruszą spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego, by po 4,5 kilometrach dynamicznego biegu po nieutw
niedziela

Niedźwiedzi Bieg z torem przeszkód na Pradze-Północ

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego będzie imprezą urodzinową dla biegaczy.
22 MARCA, RUSZYŁY ZAPISY

20. Półmaraton Warszawski. 4 tys. chętnych pierwszego dnia

Bieg niepodległości w Warszawie
11 listopada

35. Bieg Niepodległości – ostatnia szansa na zapisy

