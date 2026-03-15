Pociągiem retro przez Puszczę Kampinoską, czyli start sezonu w Sochaczewie

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza 26 kwietnia na oficjalne rozpoczęcie sezonu turystycznego. W programie przewidziano paradę zabytkowych lokomotyw, przejazd pociągiem retro do Tułowic oraz piknik z ogniskiem w sercu puszczy.



Wydarzenie wystartuje o godz. 10 w siedzibie muzeum przy ul. Licealnej 18. Oficjalnego otwarcia dokonają dyrektor Stacji Muzeum Emilia Oleksiak oraz kierownik sochaczewskiej placówki Łukasz Popowski.

Pół godziny później turyści będą mogli podziwiać paradę zabytkowego taboru szynowego, która zawsze przyciąga miłośników techniki i historii. To rzadka okazja, by zobaczyć unikatowe pojazdy w ruchu.

Podróż do serca puszczy

Głównym punktem programu będzie wyjazd pociągu retro, który o godz. 11 ruszy ze stacji w kierunku Tułowic. Trasa wiedzie przez malownicze tereny Puszczy Kampinoskiej, oferując pasażerom bliski kontakt z naturą. Skład dotrze na miejsce o 12:16, a tam na uczestników czekać będzie piknik w Osadzie Puszczańskiej. Organizatorzy zaplanowali wspólne ognisko oraz specjalne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych gościach.