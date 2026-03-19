Topienie Marzanny z koleją wąskotorową. Piaseczno otwiera sezon turystyczny

Wydarzenie rozpocznie się na stacji Piaseczno Miasto przy ul. Sienkiewicza 14. Pociąg odjedzie o godzinie 11:00, ale organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia. Przed startem podróży uczestnicy mogą indywidualnie zwiedzić modelarnię, w której znajduje się makieta kolejowa przedstawiająca miniaturowy świat pociągów. Trasa wycieczki prowadzi przez Głosków, Tarczyn i Runów.
Podczas podróży pasażerom towarzyszyć będzie przewodnik, który przybliży historię wąskotorówki oraz opowie ciekawostki o mijanych po drodze miejscowościach. Pierwszy kluczowy przystanek zaplanowano w Głoskowie. To właśnie tam odbędzie się symboliczne topienie Marzanny. Organizatorzy zachęcają, aby chętne osoby przygotowały własne kukły, korzystając wyłącznie z materiałów ekologicznych i przyjaznych środowisku.
Po części obrzędowej pociąg ruszy w stronę Runowa, gdzie przewidziano postój w siedlisku turystycznym. Na uczestników będzie czekać ognisko. Prowiant można zabrać ze sobą lub kupić wcześniej online wraz z biletem na przejazd. Czas wolny w Runowie można spędzić aktywnie – dla gości przygotowano drezynę ręczną oraz leśną ścieżkę edukacyjną o długości około jednego kilometra, której przejście zajmuje do 40 minut.
Cała wyprawa wraz z piknikiem potrwa około 3,5 godziny. Dokładna godzina powrotu do Piaseczna zostanie podana przez obsługę pociągu w trakcie trwania wycieczki.
Bilety na inaugurację sezonu są dostępne w przedsprzedaży internetowej oraz w biurze stacji w Piasecznie, które pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Cena biletu dla osoby dorosłej wynosi 52 zł, natomiast dla dzieci do 18. roku życia – 35 zł. Specjalne taryfy przygotowano dla najmłodszych dzieci (poniżej 3 lat) oraz dla osób podróżujących z psami, rowerami lub wózkami.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Karty Mieszkańca Piaseczna mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5 zł. Warto pamiętać, że zakup biletu bezpośrednio na stacji w dniu wyjazdu wiąże się z opłatą dodatkową w kwocie 5 zł. W przypadku złych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, a przy bardzo niskiej frekwencji – do odwołania przejazdu.