Ostatnie tygodnie wystawy Magiczny Botaniczny. Czas na wizytę w ogrodzie świateł

Publikacja: 18.01.2026 20:00

Ze względu na zabytkowy i unikatowy charakter miejsca, na terenie obiektu obowiązują określone limity osób

Foto: mat. pras.

M.B.
Ekspozycja świetlna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego wkracza w finałową fazę. Mieszkańcy stolicy oraz turyści mają czas do połowy lutego, aby zapoznać się z iluminacjami inspirowanymi czterema żywiołami.

Tegoroczna edycja, zlokalizowana w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, skupia się na motywach natury prowadzonych przez postać bogini Flory.

FERIE26

to kod obnizający cenę biletów ulgowych w okresie ferii (19 stycznia - 1 lutego)

Terminy i zasady wstępu do ogrodu świateł

Wystawa pozostanie otwarta dla zwiedzających do 15 lutego 2026 roku. Ogród jest dostępny codziennie z wyjątkiem śród, w godz. 17-20. Organizatorzy przypominają, że ze względu na zabytkowy i unikatowy charakter miejsca, na terenie obiektu obowiązują określone limity osób oraz restrykcje dotyczące wprowadzania zwierząt.

Osoby posiadające niewykorzystane bilety z wcześniejszych terminów mają możliwość ich przebukowania poprzez kontakt z operatorem Going. W przypadku posiadaczy voucherów nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty. Dla rodzin planujących odwiedziny w okresie ferii zimowych, między 19 stycznia a 1 lutego 2026 roku, przygotowano kod rabatowy FERIE26, obniżający cenę biletów ulgowych o 20 proc.

Atrakcje edukacyjne i technologia iluminacji

Na trasie zwiedzania rozmieszczono niemal 40 przystanków świetlnych, na które składa się milion punktów LED. Poza walorami wizualnymi, goście mogą wziąć udział w grze terenowej dedykowanej dzieciom w wieku od 4 do 12 lat. Zabawa ta, oparta na mapie otrzymywanej przy wejściu, ma na celu przybliżenie wiedzy o świecie fauny i flory poprzez interaktywne zadania.

Projektanci wystawy postawili na efektywność energetyczną. Zastosowana technologia LED pozwala na ograniczenie zużycia prądu o ok. 90 proc. w stosunku do tradycyjnych rozwiązań oświetleniowych. Według danych udostępnionych przez organizatorów, cała ekspozycja pobiera ilość energii porównywalną do pracy windy w niskim budynku mieszkalnym.

Najmłodsi goście, którzy nie ukończyli 6. roku życia, są uprawnieni do bezpłatnego wstępu na teren ogrodu.

Foto: mat. pras.

Informacje praktyczne dla zwiedzających

Ogród jest przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, choć intensywne opady śniegu mogą utrudniać poruszanie się po alejkach. Na terenie wystawy nie można korzystać z rowerów, hulajnóg ani sanek. Najmłodsi goście, którzy nie ukończyli 6. roku życia, są uprawnieni do bezpłatnego wstępu na teren ogrodu.

Dla zapewnienia komfortu podczas zimowych wieczorów, na miejscu udostępniono punkt gastronomiczny oferujący gorące napoje, takie jak kawa, herbata i czekolada. Bilety można nabyć zarówno za pośrednictwem strony internetowej lumagica.pl, jak i w kasach stacjonarnych w godzinach otwarcia ekspozycji.

