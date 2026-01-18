Ostatnie tygodnie wystawy Magiczny Botaniczny. Czas na wizytę w ogrodzie świateł

Atrakcje edukacyjne i technologia iluminacji

Na trasie zwiedzania rozmieszczono niemal 40 przystanków świetlnych, na które składa się milion punktów LED. Poza walorami wizualnymi, goście mogą wziąć udział w grze terenowej dedykowanej dzieciom w wieku od 4 do 12 lat. Zabawa ta, oparta na mapie otrzymywanej przy wejściu, ma na celu przybliżenie wiedzy o świecie fauny i flory poprzez interaktywne zadania.

Projektanci wystawy postawili na efektywność energetyczną. Zastosowana technologia LED pozwala na ograniczenie zużycia prądu o ok. 90 proc. w stosunku do tradycyjnych rozwiązań oświetleniowych. Według danych udostępnionych przez organizatorów, cała ekspozycja pobiera ilość energii porównywalną do pracy windy w niskim budynku mieszkalnym.

Informacje praktyczne dla zwiedzających

Ogród jest przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, choć intensywne opady śniegu mogą utrudniać poruszanie się po alejkach. Na terenie wystawy nie można korzystać z rowerów, hulajnóg ani sanek. Najmłodsi goście, którzy nie ukończyli 6. roku życia, są uprawnieni do bezpłatnego wstępu na teren ogrodu.

Dla zapewnienia komfortu podczas zimowych wieczorów, na miejscu udostępniono punkt gastronomiczny oferujący gorące napoje, takie jak kawa, herbata i czekolada. Bilety można nabyć zarówno za pośrednictwem strony internetowej lumagica.pl, jak i w kasach stacjonarnych w godzinach otwarcia ekspozycji.