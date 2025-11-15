6.7°C
Życie Warszawy

Ruszyły zapisy na 20. Półmaraton Warszawski. Ponad 4000 osób w pierwszym dniu

Publikacja: 15.11.2025 10:51

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego będzie imprezą urodzinową dla biegaczy.

Foto: materiały prasowe

22 marca 2026 roku Warszawa zamieni się w trasę dla 20 tysięcy biegaczy. Zapisy wystartowały, a już w pierwszej dobie zgłosiło się ponad 4 tysiące uczestników.

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego będzie imprezą urodzinową dla biegaczy. Ulice miasta wypełnią się rytmami muzyki, a na trasie rozlokowane będą kolorowe, głośne strefy kibicowania. 

Atrakcje 20. Półmaratonu Warszawskiego

Atrakcje jubileuszowej edycji obejmują m.in.:

  • Szybką i widowiskową trasę prowadzącą przez najbardziej charakterystyczne miejsca Warszawy. Idealna na życiówkę, ale też na zobaczenie miasta z zupełnie nowej biegowej perspektywy.
  • Strefy kibicowania i oprawę muzyczną na najwyższym poziomie od startu do mety.
  • Expo Sport & Fitness – stoiska z odzieżą i sprzętem biegowym, okazje do rozmów z ekspertami i gwiazdami sportu
  • 20 tysięcy biegaczy na starcie – rekordowy limit uczestników oznacza tłumy pasjonatów biegania z całej Polski i świata.

Rekordy, złote bilety i nowa fala biegaczy

Jeszcze zanim ruszyły zapisy, na 35. Biegu Niepodległości odbyła się akcja „Złoty Bilet" – kilku losowo wybranych uczestników znalazło w pakietach startowych zaproszenie do udziału w półmaratonie. Tysiące pozostałych chętnych ruszyły do zapisów 12 listopada. Efekt? Ponad 4 tysiące rejestracji w ciągu 24 godzin.

Tegoroczna edycja Półmaratonu Warszawskiego przyciągnęła rekordową liczbę uczestników – blisko 15 tysięcy uczestników, a także dziesiątki tysięcy kibiców – stając się najliczniejszym półmaratonem w dziejach polskiej lekkiej atletyki. Podobnie Maraton Warszawski i Bieg Niepodległości w 2025 roku zanotowały największą frekwencję w historii.

– Widzimy, że co roku padają kolejne rekordy. Bieganie przyciąga nie tylko coraz więcej osób, ale i nowe grupy. Rośnie udział uczestników z zagranicy - w Maratonie Warszawskim stanowili już w tym roku 16%, w półmaratonie ok. 8%. Cieszy nas też wyraźna obecność młodych - niemal co trzeci uczestnik ostatniego półmaratonu to przedstawiciel pokolenia Gen Z. Ta energia, różnorodność i skala sprawiają, że Warszawa staje się jedną z najbardziej otwartych i żywych scen biegowych w Europie - mówi Marek Tronina, dyrektor Fundacji „Maraton Warszawski".

Źródło: zyciewarszawy.pl

