11.8°C
1024.2 hPa
Życie Warszawy

IX Przeszkodowy Bieg Hutnika. Na trasie hałdy żwiru i hutnicze pręty

Publikacja: 11.10.2025 17:00

Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod z

Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod zasiekami, podciąganie czy wspinanie się na pagórki.

Foto: Bieghutnika.pl

rbi
12 października Huta ArcelorMittal Warszawa otworzy swoje bramy dla biegaczy. Odbędzie się tam dziewiąta edycja Przeszkodowego Biegu Hutnika. To wydarzenie łączy sportową rywalizację z niepowtarzalną, hutniczą scenerią.

Przeszkodowy Bieg Hutnika to impreza, której trasa w całości prowadzi przez teren pracującej huty.

Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z naturalnymi przeszkodami – takimi jak hałdy żwiru, piasku czy błoto – oraz elementami hutniczej infrastruktury, w tym prętami czy blokami kamiennymi. Nie zabraknie też wyzwań wymagających logicznego myślenia.

Kąpiel w lodowatej wodzie i czołganie pod zasiekami

Organizatorzy zapowiadają, że trasa i dystans – jak co roku – pozostaną tajemnicą niemal do samego startu. Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod zasiekami, podciąganie czy wspinanie się na pagórki.

Polecane
W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego spo
„Życie Warszawy” poleca
Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

Trudności zaprojektowane są jednak tak, by poradzili sobie zarówno doświadczeni uczestnicy biegów OCR, jak i amatorzy aktywnego spędzania czasu. Wielu uczestników pokonuje przeszkody wspólnie, co buduje współpracę i wyjątkową atmosferę wydarzenia.

Reklama
Reklama

W zawodach weźmie udział 300 osób startujących w kilkunastoosobowych grupach. Godziny startów dostosowano do pracy zakładu oraz ruchu kolejowego i transportowego.

Przeszkodowy Bieg Hutniczka

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z koszulką, medalem i posiłkiem regeneracyjnym. Najlepsi zdobędą wyjątkowe trofea – stalowe pręty wytapiane na miejscu – oraz nagrody w postaci kart podarunkowych do Galerii Młociny. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie (OPEN kobiet i mężczyzn) oraz drużynowo.

Polecane
W niedzielę przez Wawer przebiegną uczestnicy 7. edycji „Biegu z Radością"
impreza masowa
Biegacze przejmą Wawer. Zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

Tradycyjnie odbędzie się także Przeszkodowy Bieg Hutniczka dla najmłodszych. Dzieci w wieku od 4 do 15 lat pokonają dystanse od 600 do 1600 metrów, a na trasie będą wspierać ich wolontariusze. Każdy młody uczestnik otrzyma medal i weźmie udział w losowaniu nagród-niespodzianek.

Zapisy prowadzone są elektronicznie pod adresem: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/776,ix-przeszkodowy-bieg-hutnika.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

17. edycja Biegnij Warszawo rozpoczęła cykl Running Europe Tour 2025
Patronat "Życie Warszawy"

17. edycja Biegnij Warszawo rozpoczęła cykl Running Europe Tour 2025

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opie
sobota

Światowy Dzień Zwierząt w stołecznym ogrodzie zoologicznym

Od godziny 12.00 do 17.00 Park Szczęśliwicki zamieni się w średniowieczny dwór, pełen muzyki, zabawy
NIEDZIELA

Na Szczęśliwicach jak „Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”

Piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” już 4 października na Ursynowie
sobota

„Zwierzęta w wielkim mieście”. Bezpłatne warsztaty, porady i gra

Piknik przyrodniczy w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne
sobota

„Od drzewa do drzewa...”. Zielono i twórczo. Piknik na Boernerowie

27 września odbędzie się kolejna edycja Bielańskiego Dnia Ptaków
sobota

Na Bielanach konkurs w naśladowaniu głosów ptaków

W sobotę 27 września odbędzie się akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku
sobota

Darmowe kwiaty, krzewy i zioła. Trzeba spełnić jeden warunek

Ekologiczne święto na Ursynowie
sobota

Ekologiczne święto na Ursynowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama