IX Przeszkodowy Bieg Hutnika. Na trasie hałdy żwiru i hutnicze pręty

Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod zasiekami, podciąganie czy wspinanie się na pagórki.
Przeszkodowy Bieg Hutnika to impreza, której trasa w całości prowadzi przez teren pracującej huty.
Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z naturalnymi przeszkodami – takimi jak hałdy żwiru, piasku czy błoto – oraz elementami hutniczej infrastruktury, w tym prętami czy blokami kamiennymi. Nie zabraknie też wyzwań wymagających logicznego myślenia.
Organizatorzy zapowiadają, że trasa i dystans – jak co roku – pozostaną tajemnicą niemal do samego startu. Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod zasiekami, podciąganie czy wspinanie się na pagórki.
Trudności zaprojektowane są jednak tak, by poradzili sobie zarówno doświadczeni uczestnicy biegów OCR, jak i amatorzy aktywnego spędzania czasu. Wielu uczestników pokonuje przeszkody wspólnie, co buduje współpracę i wyjątkową atmosferę wydarzenia.
W zawodach weźmie udział 300 osób startujących w kilkunastoosobowych grupach. Godziny startów dostosowano do pracy zakładu oraz ruchu kolejowego i transportowego.
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z koszulką, medalem i posiłkiem regeneracyjnym. Najlepsi zdobędą wyjątkowe trofea – stalowe pręty wytapiane na miejscu – oraz nagrody w postaci kart podarunkowych do Galerii Młociny. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie (OPEN kobiet i mężczyzn) oraz drużynowo.
Tradycyjnie odbędzie się także Przeszkodowy Bieg Hutniczka dla najmłodszych. Dzieci w wieku od 4 do 15 lat pokonają dystanse od 600 do 1600 metrów, a na trasie będą wspierać ich wolontariusze. Każdy młody uczestnik otrzyma medal i weźmie udział w losowaniu nagród-niespodzianek.
Zapisy prowadzone są elektronicznie pod adresem: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/776,ix-przeszkodowy-bieg-hutnika.