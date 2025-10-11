IX Przeszkodowy Bieg Hutnika. Na trasie hałdy żwiru i hutnicze pręty

12 października Huta ArcelorMittal Warszawa otworzy swoje bramy dla biegaczy. Odbędzie się tam dziewiąta edycja Przeszkodowego Biegu Hutnika. To wydarzenie łączy sportową rywalizację z niepowtarzalną, hutniczą scenerią.



Przeszkodowy Bieg Hutnika to impreza, której trasa w całości prowadzi przez teren pracującej huty.

Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z naturalnymi przeszkodami – takimi jak hałdy żwiru, piasku czy błoto – oraz elementami hutniczej infrastruktury, w tym prętami czy blokami kamiennymi. Nie zabraknie też wyzwań wymagających logicznego myślenia.

Kąpiel w lodowatej wodzie i czołganie pod zasiekami

Organizatorzy zapowiadają, że trasa i dystans – jak co roku – pozostaną tajemnicą niemal do samego startu. Zawodnicy muszą przygotować się na pełne wrażeń wyzwania: kąpiel w lodowatej wodzie, czołganie pod zasiekami, podciąganie czy wspinanie się na pagórki.

Trudności zaprojektowane są jednak tak, by poradzili sobie zarówno doświadczeni uczestnicy biegów OCR, jak i amatorzy aktywnego spędzania czasu. Wielu uczestników pokonuje przeszkody wspólnie, co buduje współpracę i wyjątkową atmosferę wydarzenia.