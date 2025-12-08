Szklane Domy na fasadzie Zamku Królewskiego. Wyjątkowe widowisko multimedialne w hołdzie Żeromskiemu

Głębokie przesłanie animacji

Centralnym punktem wyjścia dla twórców animacji jest słynne „okno Żeromskiego”. To fragment fasady, który jako jedyny przetrwał brutalne wysadzenie Zamku Królewskiego przez Niemców jesienią 1944 roku, stając się tym samym symbolem narodowej niezłomności.

Właśnie za tym oknem, przyznanym mu honorowo przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, znajdowało się mieszkanie pisarza. Animacja, która w mocny, choć niedosłowny sposób, nawiązuje do zniszczenia budowli w czasie wojny, splata losy Żeromskiego z historią Zamku. Projekcja przywołuje również sylwetki postaci oraz motywy bezpośrednio zaczerpnięte z jego powieści, oddając hołd jego twórczości.

Testament nadziei

Główna puenta całego widowiska jest silnym akcentem nadziei. Twórcy posłużyli się niezwykle plastycznym odwołaniem do idei „szklanych domów” z utworu Przedwiośnie. Pytanie wypowiedziane ustami Cezarego Baryki: „Gdzież są twoje szklane domy, gdzież są twoje szklane domy”, staje się wezwaniem do odważnego myślenia o przyszłości. W wizji Żeromskiego „szklane domy” były ponadczasowym symbolem marzenia o społeczeństwie opartym na równości, sprawiedliwości i powszechnym dobrobycie.

W kontekście Zamku Królewskiego, który odrodził się z gruzów rękami tysięcy ludzi, ta wizja nabiera szczególnego znaczenia. Zamek jest bowiem symbolem Polski, która przetrwała i dowodem na to, że można przywrócić do życia to, co zostało zburzone.

Multimedialny spektakl łączy obietnicę przyszłości, którą niosły szklane domy, z dowodem na skuteczność odbudowy, jaką jest Zamek. Tym, co wspólne, jest niezłomna wiara, że „nawet z ruin można stworzyć coś nowego”, co pięknie oddają słowa Seweryna Baryki: „Oto tamten wziął garść piasku i stworzył świat nowych zjawisk.” Projekcja to nie tylko przypomnienie o twórczości pisarza, ale przede wszystkim o idei odbudowy stolicy i kraju, która połączyła pokolenia.

Informacje o widowisku

„Szklany Zamek Żeromskiego” to wyjątkowa okazja do refleksji nad historią, literaturą i przyszłością, dostępna dla każdego. Organizatorzy serdecznie zapraszają, by spotkać się w Ogrodach Zamkowych w dniach 12, 13 i 14 grudnia, w godz. 17–22. Najważniejszą wiadomością dla mieszkańców i turystów jest to, że wstęp na widowisko jest wolny.