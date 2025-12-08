Szklane Domy na fasadzie Zamku Królewskiego. Wyjątkowe widowisko multimedialne w hołdzie Żeromskiemu

Widowisko jest artystycznym zwieńczeniem roku Stefana Żeromskiego
Trzy grudniowe wieczory rozświetlą wschodnią fasadę Zamku Królewskiego, wychodzącą na Wisłę, w ramach spektakularnej, multimedialnej projekcji. Widowisko to jest artystycznym i ideowym zwieńczeniem roku Stefana Żeromskiego, jednego z najważniejszych polskich pisarzy, który pod koniec swojego życia był honorowym mieszkańcem Zamku.
Na to wyjątkowe wydarzenie mieszkańcy są zaproszeni do Ogrodów Zamkowych.
Pokaz multimedialny to video mapping 3D i został zaprojektowany w taki sposób, aby animacja była precyzyjnie dopasowana do architektury budowli, twórczo wykorzystując każdy jej element. Fasada Zamku staje się tym samym płótnem, które ożywa pod wpływem światła, cienia i rytmu.
Logistyka wydarzenia została pomyślana tak, by jak najwięcej osób mogło doświadczyć tego widowiska: projekcja będzie wyświetlana w dniach 12–14 grudnia, w godz. 17-22, a sam film będzie odtwarzany cyklicznie co pięć minut. Dzięki temu, każdy, kto dotrze do Ogrodów Zamkowych, będzie miał szansę zanurzyć się w ten niezwykły świat.
Centralnym punktem wyjścia dla twórców animacji jest słynne „okno Żeromskiego”. To fragment fasady, który jako jedyny przetrwał brutalne wysadzenie Zamku Królewskiego przez Niemców jesienią 1944 roku, stając się tym samym symbolem narodowej niezłomności.
Właśnie za tym oknem, przyznanym mu honorowo przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, znajdowało się mieszkanie pisarza. Animacja, która w mocny, choć niedosłowny sposób, nawiązuje do zniszczenia budowli w czasie wojny, splata losy Żeromskiego z historią Zamku. Projekcja przywołuje również sylwetki postaci oraz motywy bezpośrednio zaczerpnięte z jego powieści, oddając hołd jego twórczości.
Główna puenta całego widowiska jest silnym akcentem nadziei. Twórcy posłużyli się niezwykle plastycznym odwołaniem do idei „szklanych domów” z utworu Przedwiośnie. Pytanie wypowiedziane ustami Cezarego Baryki: „Gdzież są twoje szklane domy, gdzież są twoje szklane domy”, staje się wezwaniem do odważnego myślenia o przyszłości. W wizji Żeromskiego „szklane domy” były ponadczasowym symbolem marzenia o społeczeństwie opartym na równości, sprawiedliwości i powszechnym dobrobycie.
W kontekście Zamku Królewskiego, który odrodził się z gruzów rękami tysięcy ludzi, ta wizja nabiera szczególnego znaczenia. Zamek jest bowiem symbolem Polski, która przetrwała i dowodem na to, że można przywrócić do życia to, co zostało zburzone.
Multimedialny spektakl łączy obietnicę przyszłości, którą niosły szklane domy, z dowodem na skuteczność odbudowy, jaką jest Zamek. Tym, co wspólne, jest niezłomna wiara, że „nawet z ruin można stworzyć coś nowego”, co pięknie oddają słowa Seweryna Baryki: „Oto tamten wziął garść piasku i stworzył świat nowych zjawisk.” Projekcja to nie tylko przypomnienie o twórczości pisarza, ale przede wszystkim o idei odbudowy stolicy i kraju, która połączyła pokolenia.
„Szklany Zamek Żeromskiego” to wyjątkowa okazja do refleksji nad historią, literaturą i przyszłością, dostępna dla każdego. Organizatorzy serdecznie zapraszają, by spotkać się w Ogrodach Zamkowych w dniach 12, 13 i 14 grudnia, w godz. 17–22. Najważniejszą wiadomością dla mieszkańców i turystów jest to, że wstęp na widowisko jest wolny.