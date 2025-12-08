6.1°C
1016.9 hPa
Życie Warszawy

Praski neogotyk jak nowy. Targowa 62 po renowacji

Publikacja: 08.12.2025 09:35

Badanie próbek pozostałej oryginalne elewacji i kwerenda archiwalna pomogły w uzyskaniu tego spektak

Badanie próbek pozostałej oryginalne elewacji i kwerenda archiwalna pomogły w uzyskaniu tego spektakularnego efektu

Foto: Rafał Motyl

M.B.
Zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 62 na Pradze-Północ odzyskała swój historyczny wygląd. Dzięki wielomiesięcznej, kompleksowej renowacji sfinansowanej przez wspólnotę mieszkaniową przy wsparciu miasta, neogotycki budynek z końca XIX wieku znów wyróżnia się na tle dzielnicy.

Budynek położony przy ulicy Targowej, na rogu z Ząbkowską, został wzniesiony jako neogotycka inwestycja Hersza Grunberga i szybko stał się architektoniczną dominantą na tle skromniejszej zabudowy Pragi. Choć kamienica przetrwała II wojnę światową bez znaczących zniszczeń, jej wygląd uległ zmianie w pierwszych powojennych dekadach.

W 2024 roku wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o przywróceniu pierwotnej, historycznej kompozycji elewacji. Kluczowe dla projektu okazało się gruntowne studium badawcze – eksperci przeanalizowali zachowane fragmenty oryginalnej ceramicznej licówki oraz szczegółowe fotografie archiwalne. Materiały te pozwoliły na dokładne odtworzenie fasady z epoki powstania kamienicy.

Kompleksowy zakres prac i dofinansowanie

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich, projekt renowacji został zgłoszony do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Miasto wsparło przedsięwzięcie dotacją w wysokości ponad 350 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 1,5 miliona złotych.

Budynek położony przy ulicy Targowej, na rogu z Ząbkowską, został wzniesiony pod koniec XIX wieku ja

Budynek położony przy ulicy Targowej, na rogu z Ząbkowską, został wzniesiony pod koniec XIX wieku jako neogotycka inwestycja Hersza Grunberga

Foto: Rafał Motyl

Reklama
Reklama

Zakres prac był bardzo szeroki i objął nie tylko kwestie estetyczne, ale i konstrukcyjne. Obejmował on:

  • Skucie starych tynków i naprawę ścian.
  • Wykonanie izolacji fundamentów.
  • Przywrócenie ceramicznych płytek na elewacji.
  • Odtworzenie sztukaterii, neogotyckich dekoracji oraz wszystkich elementów szczytów.
  • Renowację ozdobnych form metalowych.

Rekonstrukcja balkonów i historycznej stolarki

Istotnym elementem renowacji była przebudowa balkonów. Powojenne, betonowe konstrukcje zostały usunięte, a w ich miejsce zrekonstruowano historyczne balkony z ozdobnymi wspornikami oraz tralkowymi balustradami, zgodnie z oryginalnym projektem architektonicznym.

Polecane
Wpisana do rejestru zbytków kamienica przy Stalowej 54 odzyska swoją urodę i zostanie dostosowana do
zabytki
Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Kolejnym ważnym etapem była wymiana stolarki okiennej. W bocznych i centralnej wieżyczce ponownie zamontowano półokrągłe okna, co ostatecznie przywróciło budynkowi wygląd charakterystyczny dla końca XIX wieku, kiedy to kamienica przy ul. Targowej 62 powstała.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

John Lennon i Yoko Ono podczas nagrywania "Give peace a chance" (1969)
wspomnienie

45. rocznica śmierci Johna Lennona. Wieczne wołanie o pokój

To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać
inwestycje

Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

Sygnały usłyszane podczas Syrena-25 mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego
BEZPIECZEŃSTWO

Syreny zawyją na Mazowszu. To na szczęście tylko ćwiczenia

Nazwa Warszawa Centralna zadebiutowała zanim jeszcze zostałą wbita pierwsza łopata na budowie nowego
Historie warszawskie ...

Pociąg pospieszny odchodzi z … 50 lat od otwarcia Dworca Centralnego

Plac Defilad w latach 90. był ikonicznym, ale chaotycznym symbolem transformacji ustrojowej
przestrzeń miejska

Czy pod PKiN będzie powrót do dzikiego kapitalizmu lat 90?

Zużyty olej po smażeniu jest jednym z najbardziej problematycznych odpadów powstających w gospodarst
ekologia

Pierwszy olejomat w Warszawie. Zamiast do zlewu – na biopaliwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku w Warszawie wyn
PRACA

Statystyka Warszawy. Rosną pensje i bezrobocie

Aleksander Kwaśniewski i Paweł Pietrzyk podczas uroczystego przekazania dokumentów
HISTORIA

Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego trafiły do archiwum

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama