Praski neogotyk jak nowy. Targowa 62 po renowacji

Zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 62 na Pradze-Północ odzyskała swój historyczny wygląd. Dzięki wielomiesięcznej, kompleksowej renowacji sfinansowanej przez wspólnotę mieszkaniową przy wsparciu miasta, neogotycki budynek z końca XIX wieku znów wyróżnia się na tle dzielnicy.



Budynek położony przy ulicy Targowej, na rogu z Ząbkowską, został wzniesiony jako neogotycka inwestycja Hersza Grunberga i szybko stał się architektoniczną dominantą na tle skromniejszej zabudowy Pragi. Choć kamienica przetrwała II wojnę światową bez znaczących zniszczeń, jej wygląd uległ zmianie w pierwszych powojennych dekadach.

W 2024 roku wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o przywróceniu pierwotnej, historycznej kompozycji elewacji. Kluczowe dla projektu okazało się gruntowne studium badawcze – eksperci przeanalizowali zachowane fragmenty oryginalnej ceramicznej licówki oraz szczegółowe fotografie archiwalne. Materiały te pozwoliły na dokładne odtworzenie fasady z epoki powstania kamienicy.

Kompleksowy zakres prac i dofinansowanie

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich, projekt renowacji został zgłoszony do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Miasto wsparło przedsięwzięcie dotacją w wysokości ponad 350 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 1,5 miliona złotych.