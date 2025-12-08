Praski neogotyk jak nowy. Targowa 62 po renowacji

Badanie próbek pozostałej oryginalne elewacji i kwerenda archiwalna pomogły w uzyskaniu tego spektakularnego efektu
Budynek położony przy ulicy Targowej, na rogu z Ząbkowską, został wzniesiony jako neogotycka inwestycja Hersza Grunberga i szybko stał się architektoniczną dominantą na tle skromniejszej zabudowy Pragi. Choć kamienica przetrwała II wojnę światową bez znaczących zniszczeń, jej wygląd uległ zmianie w pierwszych powojennych dekadach.
W 2024 roku wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o przywróceniu pierwotnej, historycznej kompozycji elewacji. Kluczowe dla projektu okazało się gruntowne studium badawcze – eksperci przeanalizowali zachowane fragmenty oryginalnej ceramicznej licówki oraz szczegółowe fotografie archiwalne. Materiały te pozwoliły na dokładne odtworzenie fasady z epoki powstania kamienicy.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich, projekt renowacji został zgłoszony do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Miasto wsparło przedsięwzięcie dotacją w wysokości ponad 350 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 1,5 miliona złotych.
Zakres prac był bardzo szeroki i objął nie tylko kwestie estetyczne, ale i konstrukcyjne. Obejmował on:
Istotnym elementem renowacji była przebudowa balkonów. Powojenne, betonowe konstrukcje zostały usunięte, a w ich miejsce zrekonstruowano historyczne balkony z ozdobnymi wspornikami oraz tralkowymi balustradami, zgodnie z oryginalnym projektem architektonicznym.
Kolejnym ważnym etapem była wymiana stolarki okiennej. W bocznych i centralnej wieżyczce ponownie zamontowano półokrągłe okna, co ostatecznie przywróciło budynkowi wygląd charakterystyczny dla końca XIX wieku, kiedy to kamienica przy ul. Targowej 62 powstała.