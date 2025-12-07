4.1°C
1016 hPa
Życie Warszawy

Pierwszy olejomat w Warszawie. Zamiast do zlewu – na biopaliwo

Publikacja: 07.12.2025 08:17

Zużyty olej po smażeniu jest jednym z najbardziej problematycznych odpadów powstających w gospodarst

Zużyty olej po smażeniu jest jednym z najbardziej problematycznych odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Przed Wola Parkiem stanął setny w kraju olejomat. Ma on zmniejszyć wylewanie zużytego tłuszczu do kanalizacji, chroniąc miejską infrastrukturę i środowisko. Czy jedno urządzenie jest w stanie zmienić nawyki mieszkańców?

5 grudnia w Warszawie zainaugurowano działanie pierwszego samoobsługowego olejomatu. Urządzenie stanęło przed centrum handlowym Wola Park. Jest to setny automat tego typu uruchomiony w całej Polsce. Olejomat umieszczono przy ciągu komunikacyjnym łączącym stację metra z głównym wejściem do galerii, czyniąc recykling maksymalnie dostępnym dla mieszkańców. Oficjalne dołączenie Warszawy do ogólnopolskiej sieci zbiórki zużytego oleju spożywczego (UCO) kończy okres, w którym problematyczny tłuszcz trafiał prosto do stołecznej kanalizacji.

Warszawa czekała na innowacyjny recykling UCO

Choć system innowacyjnych olejomatów z powodzeniem podbijał podwarszawskie gminy, takie jak Raszyn czy Józefów, jeszcze w połowie października stolica pozostawała białą plamą na ekologicznej mapie. Zużyty olej po smażeniu jest jednym z najbardziej problematycznych odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a jego nieprawidłowa utylizacja stanowiła poważne wyzwanie dla miejskiej infrastruktury. Zamiast trafiać do recyklingu, nader często lądował w zlewie lub toalecie.

Polecane
W całej Polsce funkcjonuje już ponad 70 olejomatów
ochrona środowiska
Olejomaty opanowują Mazowsze, ale omijają Warszawę. Stolica czeka na innowacyjny recykling

Ostygnięty tłuszcz po schłodzeniu tężeje, osadzając się na wewnętrznych ściankach rur, co prowadziło do powstawania tłuszczowych złogów i zatorów. Konsekwencją były kosztowne awarie w prywatnych instalacjach i, co ważniejsze, w miejskich systemach kanalizacyjnych. Finalny rachunek za trudniejsze i droższe oczyszczanie ścieków, wynikający ze zbyt wielkiej ilości tłuszczów, ostatecznie ponosili wszyscy mieszkańcy w opłatach za wodę i ścieki.

Polecane
Nowy plac zabaw dla dzieci na Targówku budzi skojarzenia z wybiegiem dla psów
przestrzeń miejska
Wygląd placu zabaw wzburzył. „Wygląda jak wybieg dla psów”
Reklama
Reklama

Olejomat, czyli ekologiczna skrytka na tłuszcz

Olejomat wyglądem i rozmiarem przypomina nowoczesny automat paczkowy, jednak jego zastosowanie jest w pełni proekologiczne. Urządzenie jest samowystarczalne energetycznie – zasilane jest energią słoneczną dzięki wbudowanym panelom fotowoltaicznym. Głównym zadaniem automatu jest przyjęcie zużytego oleju, by przekształcić go w surowiec wtórny.

System ten dowodzi, że zmiana nawyków jest możliwa, jeśli mieszkańcom zapewni się proste i wygodne narzędzia. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, wskazujące, że aż 71 proc. Polaków uważa dostępność Olejomatu w pobliżu za główny czynnik motywujący do recyklingu.

Polecane
Biogazownia znajduje się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów–Obory
innowacje
Obornik i gnojowica ogrzeją budynki. W SGGW otwarto biogazownię

Jak oddać zużyty olej w Warszawie? Praktyczna instrukcja

Korzystanie z nowego warszawskiego Olejomatu jest proste, bezpłatne i w pełni zautomatyzowane. Cały proces opiera się na aplikacji mobilnej „Olejomaty” oraz na systemie identyfikacji butelek za pomocą kodów QR.

Aby rozpocząć recykling, należy najpierw pobrać i zarejestrować konto użytkownika w bezpłatnej aplikacji dostępnej na systemy Android i iOS. Następnie, po udaniu się do olejomatu, użytkownik skanuje kod QR na urządzeniu, by pobrać specjalną butelkę wielokrotnego użytku, która jest odporna na wysokie temperatury.

W domu wystudzony olej po smażeniu – a także olej z konserw rybnych, czy suszonych pomidorów – wlewa się do otrzymanego pojemnika. W przeciętnym gospodarstwie proces ten zajmuje około półtora miesiąca. Po napełnieniu butelki należy wrócić do olejomatu. Skaner QR urządzenia identyfikuje użytkownika i pojemnik. Następnie wystarczy umieścić butelkę w automacie, a maszyna automatycznie ją przyjmie, wydając w zamian nową, pustą butelkę. Automaty są w stanie pomieścić aż 150 pełnych pojemników, a czujniki na bieżąco monitorują stan napełnienia, optymalizując logistykę.

Reklama
Reklama
Polecane
Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpo
infrastruktura dydaktyczna
UW inwestuje w nowoczesny wydział. Podczas budowy natrafiono na zaskakujące ślady historii

Eko-nagrody i biopaliwa, czyli drugie życie tłuszczu

Za każdą oddaną butelkę użytkownik otrzymuje punkty w aplikacji mobilnej. Punkty te można następnie wymieniać na ekologiczne nagrody.

Recykling UCO ma jednak znacznie szersze znaczenie niż tylko korzyści dla indywidualnego mieszkańca. Zużyty olej nie jest bezużytecznym odpadem, a cennym surowcem wtórnym, który dzięki wysokiej zawartości trójglicerydów jest ponownie wykorzystywany. Przetworzony tłuszcz znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle: w energetyce staje się biokomponentem w procesie produkcji ekodiesla i innych ekopaliw, a także może służyć jako paliwo w piecach olejowych. Z kolei w przemyśle chemicznym oczyszczony tłuszcz służy do wytwarzania detergentów, biodegradowalnych tworzyw, kosmetyków, świec i farb.

Należy jednak pamiętać o kluczowej zasadzie: do olejomatów trafiać może wyłącznie tłuszcz spożywczy. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać w nich olejów silnikowych, chemikaliów, majonezów czy resztek jedzenia.

Jeden olejomat przeciw wszystkim

Niewątpliwie uruchomienie Olejomatu jest posunięciem jak najbardziej słusznym i pożądanym. Dzięki takim urządzeniom widać, że jest alternatywa dla praktyki pozbywania się resztek oleju do kanalizacji lub w inny niewłaściwy dla środowiska sposób. Ciśnie się jednak na usta zasadnicze pytanie – czy jedno urządzenie może zmienić wieloletnie przyzwyczajenia warszawiaków? Tylko rozbudowana sieć olejomatów wspartych kampanią edukacyjno-informacyjną będzie w stanie zmienić obecną sytuację.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Plac Defilad w latach 90. był ikonicznym, ale chaotycznym symbolem transformacji ustrojowej
przestrzeń miejska

Handel pod Pałacem Kultury. Będzie powrót do dzikiego kapitalizmu lat 90?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku w Warszawie wyn
PRACA

Statystyka Warszawy. Rosną pensje i bezrobocie

Aleksander Kwaśniewski i Paweł Pietrzyk podczas uroczystego przekazania dokumentów
HISTORIA

Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego trafiły do archiwum

Warszawa w mikołajkowy weekend oferuje prezentową ofertę, która zadowoli każdego
MIKOŁAJKI

Gdzie po prezent świąteczny w Warszawie? Targi i wydarzenia w mikołajkowy weekend

Na 1500 km ulic może pracować jednorazowo nawet ponad 300 pługów i posypywarek
ODŚNIEŻANIE

Zima nie zaskoczy drogowców? Służby przygotowane do akcji

Wnętrze projektowanej Ursynoteki zaproponowane przez architektów z DRESLER Studio
konkurs architektoniczny

Znamy projekt nowej Ursynoteki. Wygrywa krakowskie studio

W Warszawie na sekcję zwłok trzeba czekać nawet ponad miesiąc
prokuratura

Pogrzeb bliskich opóźniony nawet ponad miesiąc

W chwili powstania Dworzec Centralny wybijał się z otaczającej szarzyzny PRL formą i jej oświetlenie
historia warszawy

50 lat Dworca Centralnego. Pół wieku architektonicznej precyzji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama