Życie Warszawy

Uniwersytet Warszawski inwestuje w nowoczesny wydział. Na budowie odkopano stary tunel metra i pistolety z Powstania

Publikacja: 14.11.2025 14:15

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpoczęciu robót

Foto: wizualizacja: BBGK Architekci / foto: Kacper Komaiszko

Kacper Komaiszko
Rok po rozpoczęciu budowy nowego gmachu UW przy ul. Bednarskiej 2/4 wmurowano kamień węgielny. Inwestycja ma łączyć zaawansowane laboratoria i studia z rozwiązaniami ekologicznymi. W trakcie prowadzonych prac ziemia odsłoniła ślady burzliwej historii Powiśla.

W poniedziałek, 14 listopada 2025 roku, Uniwersytet Warszawski przypieczętował symboliczny etap budowy nowego gmachu naukowo-dydaktycznego na Powiślu. Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpoczęciu robót. Przedstawiciele uczelni i generalny wykonawca potwierdzili, że inwestycja rozwija się zgodnie z planem, choć przebieg realizacji ujawnił złożoność podziemnej tkanki tego fragmentu miasta. W efekcie projekt łączy ambitne rozwiązania technologiczne i ekologiczne z koniecznością włączania odkryć archeologicznych i infrastrukturalnych do procesu budowy.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele wykonawcy podczas wmurowania kamienia węgielnego

Foto: Kacper Komaiszko

Studenckie Powiśle. UW rozwija warszawską Dzielnicę Łacińską

Budynek powstaje na działce ograniczonej ulicami Bednarską, Dobrą, Nowym Zjazdem i Wybrzeżem Kościuszkowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej. Jego lokalizacja, tuż przy przejściu pod Wisłostradą i zaledwie około 300 metrów od kładki pieszo-rowerowej, wpisuje inwestycję urbanistyczny organizm Powiśla. To miejsce o złożonej historii: od XIX-wiecznych zabudowań przez powojenne dobudówki po dawne boisko, teren był wielokrotnie przekształcany a warstwy tej ewolucji ujawniają się podczas prowadzonych prac ziemnych.

- Znajdujemy się w ścisłym sercu Powiśla, które od stuleci łączy edukację, naukę i codzienne życie miasta. Cieszę się, że wznosimy gmach obok łaźni Majewskiej, który nie tylko wzmacnia naszą tradycję tutaj na Powiślu, ale wręcz ją kontynuuje, przygotowując kolejne pokolenia studentów i badaczy - zauważył Kanclerz Uniwersytetu Robert Grey.

Skala, funkcje i architektura gmachu

Projekt przygotowała pracownia BBGK Architekci; za realizację budowy odpowiada firma KARMAR S.A. Nowy obiekt ma niemal 19,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni całkowitej i trzy kondygnacje nadziemne z częściową, czwartą kondygnacją, a także jedną kondygnację podziemną z parkingiem i stanowiskami ładowania samochodów elektrycznych. W budynku znajdą swoją siedzibę Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych, a także Akademickie Radio Kampus. Projektanci i inwestorzy zapowiadają wielopłaszczyznową elewację i włączenie zieleni w strukturę budynku - od zielonych patio i tarasów po ogród na dachu, co ma zarówno wpisywać się w miejską tkankę, jak i tworzyć komfortowe warunki dla społeczności akademickiej.

Centralnym miejscem gmachu ma być trzykondygnacyjna agora - obszerne, łączące punktowe przestrzenie serce budynku. Ma ona pełnić funkcję integracyjną: od spotkań i wystaw po elastyczne wykorzystanie przestrzeni dydaktycznych.

Jak podkreślała prof. Ewa Krogulec, prorektor ds. rozwoju: - Ten budynek uważamy za wyznaczający nowe standardy budowania dla potrzeb nauki i dydaktyki. Wydział potrzebuje takich miejsc jak studia telewizyjne i radiowe, będą sale dydaktyczne, konferencyjne, specjalistyczne laboratoria i piękny ogród na dachu dla wspólnoty akademickiej.

Wizualizacja nowego gmachu UW

Foto: BBGK Architekci

Wyposażenie dydaktyczne i badawcze

Program funkcjonalny gmachu wyraźnie przesuwa akcenty w stronę praktycznych rozwiązań. W planach są profesjonalne studia telewizyjne i radiowe, pracownie fotograficzne oraz Laboratorium Badań Medioznawczych wyposażone w nowoczesne urządzenia specjalistyczne. Ponadto zaprojektowano sale wykładowe i seminaryjne, pracownie komputerowe, sale konferencyjne oraz otwartą czytelnię zaprojektowaną jako przestrzeń sprzyjająca pracy zespołowej i indywidualnej. Elementy te odpowiadają potrzebom wydziałów gospodarzy, które - jak zaznaczono podczas konferencji - wymagały drobiazgowego dostosowania projektu do specyfiki nauczania i badań.

Rozwiązania ekologiczne i techniczne

Inwestycja ma być jednym z ważniejszych przykładów nowoczesnego, proekologicznego budownictwa akademickiego w Warszawie. Wśród rozwiązań technicznych wymieniono systemy odzysku ciepła i wody oraz inteligentne zarządzanie energią.

- Minął równo rok od podpisania kontraktu 14 listopada 2024 r. Budynek jest bardzo wymagający pod kątem projektowym i technicznym, ale cieszy nas, że Uniwersytet może pozwolić sobie na taki obiekt, który będzie służył pokoleniom. Inwestycja jest przemyślana co do przyszłego zużycia energii – mamy m.in. 100 studwumetrowych odwiertów jako pompy ciepła, budujemy w zgodzie z bardzo dobrym standardem BREEAM. Każdy szczegół projektu jest przemyślany: od zielonego betonu architektonicznego, przez akustyczną fasadę, aż po ochronę drzewa miłorzębu na placu budowy – mówił prezes KARMAR S.A., Marcin Krzemiński.

Wydarzenie było symboliczną inauguracją budowy gmachu, która trwa od listopada 2024 roku

Foto: Kacper Komaiszko

Rok prac. Fundamenty, zaskoczenia i wejście w etap nadziemny

Pierwszy rok realizacji przyniósł najtrudniejsze do przewidzenia wyzwania - Obecny stan budowy uważamy za bezpieczny. Wyszliśmy z fundamentowania, bardzo trudnego etapu ze względu na to, w jakim obszarze miasta jesteśmy. Przeżyliśmy odnalezienie kilku niewybuchów bomb, starej infrastruktury metra i innych instalacji. Teraz budujemy już tylko w górę. Zakończenie budowy planujemy w 2027 roku. Etap, w którym jesteśmy to drugi etap budowy, którą skończymy najpóźniej we wrześniu 2027 – przekazała prof. Ewa Krogulec.

Nietypowe odkrycia na placu budowy

W trakcie zabezpieczania wykopu od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego robotnicy natrafili na masywny element żelbetowy otwór o średnicy około sześciu metrów, który wstępnie zidentyfikowano jako pozostałość po niezrealizowanych planach „metra głębokiego” z lat 50. XX wieku. Ten niespodziewany relikt infrastruktury to tylko jedna z wielu warstw zapisana w gruncie Powiśla. Dodatkowo, podczas prac odkryto pistolet Vis. Broń została zabezpieczona przez policję i przejęta przez saperów. Uniwersytet podkreśla, że działania na placu budowy są prowadzone pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a każde znalezisko jest niezwłocznie badane, zabezpieczane i przekazywane właściwym służbom zgodnie z procedurami.

Wizualizacja nowego gmachu UW widoczna z lotu ptaka od strony Wisły

Wizualizacja nowego gmachu UW widoczna z lotu ptaka od strony Wisły

Foto: BBGK Architekci

Znaczenie strategiczne dla Uniwersytetu Warszawskiego

Realizacja gmachu przy Bednarskiej wpisuje się w długofalowe plany rozwoju uczelni. Rektor prof. Alojzy Z. Nowak podkreślił podczas konferencji, że projekt ma charakter wspólnotowy i strategiczny: - To jest dobry dzień dla Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy budynek na Powiślu to siódmy obiekt, który powstał w naszej kadencji, z puli dziesięciu inwestycji sfinansowanych dzięki wsparciu przyznanemu jeszcze za czasów pani premier Kopacz. Ta inwestycja to nasze wspólne dobro i zasługa całej społeczności akademickiej, której codzienna praca i wyniki badań przekonały do wsparcia Uniwersytetu. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym za to, że potrafimy być razem w trudnych sytuacjach. Wspólnie z miastem budujemy piękną dzielnicę łacińską. Inwestowanie w rozwój infrastruktury to nie jest zmarnowany wysiłek, ponieważ pomimo depopulacji, Uniwersytet Warszawski co roku ma więcej kandydatów na studia.

