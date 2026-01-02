0.8°C
Przełom w astronomii: naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczyli masę planety swobodnej

Publikacja: 02.01.2026 08:00

Artystyczna wizja planety swobodnej soczewkującej odległą gwiazdę z centrum Galaktyki. Dwa wzmocnion

Artystyczna wizja planety swobodnej soczewkującej odległą gwiazdę z centrum Galaktyki. Dwa wzmocnione obrazy soczewkowanej gwiazdy otaczają pierścień Einsteina zjawiska. Wszystkie znane dotychczas planety są grawitacyjnie związane ze swoimi macierzystymi gwiazdami i krążą wokół nich.

Foto: J. Skowron, K. Ulaczyk / OGLE

M.B.
Międzynarodowy zespół astronomów dokonał historycznego odkrycia, po raz pierwszy bezpośrednio wyznaczając masę planety swobodnej. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrali badacze z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący w ramach projektu OGLE.

Badania planet pozasłonecznych rozwijają się intensywnie od lat 90. ubiegłego wieku, jednak dotychczas większość odkryć dotyczyła obiektów krążących wokół gwiazd. Naukowcy od dawna przypuszczali, że w przestrzeni międzygwiazdowej mogą znajdować się miliardy samotnych planet, wyrzuconych z macierzystych układów na skutek oddziaływań grawitacyjnych. Choć wcześniej znajdowano kandydatki na takie planety, brakowało dowodu w postaci bezpośredniego pomiaru ich masy, co pozwoliłoby jednoznacznie odróżnić je od masywniejszych obiektów, takich jak brązowe karły.

Odkrycie to jest uznawane za jeden z najważniejszych kroków w badaniu ewolucji układów planetarnych.

Precyzyjne ważenie samotnego wędrowca

Przełom nastąpił dzięki obserwacjom zjawiska oznaczonego jako KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516, zarejestrowanego 3 maja 2024 roku. Do analizy wykorzystano dane z teleskopów naziemnych projektów OGLE i KMTNet oraz precyzyjne pomiary z satelity Gaia, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Satelita, znajdujący się w punkcie Lagrange’a L2 (około dwa miliony kilometrów od Ziemi), zarejestrował to samo zjawisko z dwugodzinnym opóźnieniem względem obserwatoriów naziemnych.

Zastosowanie metody paralaksy mikrosoczewkowej pozwoliło na dokładne wyznaczenie odległości i parametrów fizycznych obiektu. Wyniki analizy wykazały, że masa planety wynosi około 0,22 masy Jowisza, co odpowiada 70 masom Ziemi. W pobliżu obiektu nie wykryto żadnej gwiazdy macierzystej, co potwierdza, że jest to planeta swobodna.

Sukces polskich astronomów i publikacja w Science

Odkrycie to jest uznawane za jeden z najważniejszych kroków w badaniu ewolucji układów planetarnych. Szczegółowy artykuł opisujący wyniki badań został opublikowany 1 stycznia 2026 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science.

W skład zespołu badawczego weszli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego: Andrzej Udalski (autor korespondencyjny), Przemek Mróz, Krzysztof A. Rybicki, Łukasz Wyrzykowski, Radosław Poleski, Jan Skowron, Michał K. Szymański, Igor Soszyński, Paweł Pietrukowicz, Szymon Kozłowski, Dorota M. Skowron, Krzysztof Ulaczyk, Mariusz Gromadzki, Milena Ratajczak, Patryk Iwanek, Marcin Wrona oraz Mateusz J. Mróz.

Wsparcie instytucjonalne i przyszłość badań

Projekt OGLE jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji. Środki na badania przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym programy Ideas, Iuventus plus oraz Diamentowe Granty), Narodowe Centrum Nauki (granty Maestro, Opus, Harmonia, Sonata i Symfonia) oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

To odkrycie otwiera drogę do dalszych badań nad populacją planet swobodnych. Już wkrótce wiedzę na ich temat poszerzą kolejne misje kosmiczne, w tym planowany na 2026 rok Nancy Grace Roman Space Telescope (NASA) oraz chińska misja Earth 2.0, której start przewidziano na rok 2028.

