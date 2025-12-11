Jest pierwsze zdjęcie Warszawy wykonane przez satelitę Sił Zbrojnych RP

Satelita wyniesiony na orbitę przez rakietę SpaceX

Pierwszy polski satelita wojskowy został wyniesiony na orbitę okołoziemską 28 listopada br. na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji SpaceX Transporter-15, która wystartowała z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF) Vandenberg w Kalifornii. „Po udanym starcie i nawiązaniu łączności przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej (LEOP), obejmujące weryfikację działania poszczególnych podsystemów satelity. Po ich zakończeniu zaczęła się faza wdrożeniowa, w trakcie której prowadzone są dalsze testy – inżynierowie precyzyjnie dostrajają podzespoły, potwierdzając poprawność funkcjonowania całego systemu. Działania te przygotowują satelitę do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej użytkownikowi końcowemu (polskiemu wojsku – red.)” – czytamy w komunikacie ICEYE.

Dzięki technologii SAR satelita może wspierać wojsko w różnych sytuacjach

Satelita rozpoczął wykonywanie zobrazowań 2 grudnia br. Dzięki zastosowanej technologii (SAR – syntetyczna apertura) może on wykonywać obrazy w zróżnicowanych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. „Każdy tryb pracy satelity został opracowany z myślą o innym zastosowaniu – od obserwacji rozległych obszarów, przez ujęcia o średniej szczegółowości, które umożliwiają np. monitoring granic i ruchu morskiego, aż po obrazy wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dostrzec zmiany na poziomie pojedynczych obiektów” – czytamy w komunikacie ICEYE.

Firma wyjaśnia, że połączenie różnych trybów obrazowania sprawia, że satelita może wspierać wojsko w wielu sytuacjach. W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania.

Czym jest radar SAR?

Polski satelita został wyposażony w radar z syntetyczną aperturą, znany jako SAR (Synthetic Aperture Radar). Jest to zaawansowana technika radarowa stosowana do tworzenia obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków pogodowych czy oświetlenia. Technologia ta jest używana np. do monitorowania wylewów rzek, zakresu lodu morskiego, erupcji wulkanicznych, tworzenia dokładnych cyfrowych modeli terenu, monitorowania stabilności dużych obiektów inżynierskich. Używana jest także przez wojsko i wywiad do rozpoznania, wykrywania i śledzenia obiektów na powierzchni.

Jak wyjaśnia ICEYE, radar umieszczony na polskim satelicie „wysyła w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe, a następnie łączy i przetwarza ich odbicia, tworząc szczegółowe obrazy o rozdzielczości sięgającej nawet 25 cm na piksel. Technologia SAR pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym”.