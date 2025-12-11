10°C
1020 hPa
Życie Warszawy

Jest pierwsze zdjęcie Warszawy wykonane przez satelitę Sił Zbrojnych RP

Publikacja: 11.12.2025 07:35

Obrazy wykonane przez satelitę są monochromatyczne, bo radar SAR nie wykorzystuje światła widzialneg

Obrazy wykonane przez satelitę są monochromatyczne, bo radar SAR nie wykorzystuje światła widzialnego

Foto: Iceye

Maria Krzos
„Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP” – poinformował w serwisie X wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na opublikowanych zdjęciach widać centrum stolicy. Satelita został wyniesiony na orbitę 28 listopada.

„Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej #WojskoPolskie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten wyjątkowy projekt stał się faktem” – informuje szef MON-u.

Umowa na dostawę satelitów za 860 mln zł

Satelita zostanie przekazany polskiemu wojsku w ramach umowy zawartej w maju 2025 r. między Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum, w skład którego weszły: firma ICEYE (jako ICEYE Polska Sp. z o.o.) oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Wartość całego zamówienia to ok. 860 mln zł brutto. Umowa przewidywała zakup przez polskie wojsko trzech satelitów, z opcją dostawy kolejnych trzech.

ICEYE to firma, która powstała w Finlandii, jej współzałożycielem jest Polak, Rafał Modrzewski. Jak czytamy na jej stronie, „ICEYE specjalizuje się w budowie dedykowanych konstelacji satelitarnych oraz dostarczaniu danych i produktów analitycznych, mających zastosowanie m.in. w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie czy badaniu zmian klimatycznych. Firma posiada i obsługuje największą na świecie komercyjną konstelację satelitów SAR, zapewniając dostęp do danych radarowych o najwyższej rozdzielczości oraz częstotliwości rewizyt”. Firma informuje również, że od 2018 r. umieściła na orbicie 62 satelity (łącznie z tym, który zostanie przekazany polskiemu wojsku – red.) na potrzeby własne oraz klientów; w samym 2025 r. – 22.

Polecane
Wschodnia Obwodnica Warszawy łączyć ma drogę ekspresową S17 z trasą S8
drogi
Dziwieć ofert na Wschodnią Obwodnicę Warszawy
Reklama
Reklama

Satelita wyniesiony na orbitę przez rakietę SpaceX

Pierwszy polski satelita wojskowy został wyniesiony na orbitę okołoziemską 28 listopada br. na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji SpaceX Transporter-15, która wystartowała z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF) Vandenberg w Kalifornii. „Po udanym starcie i nawiązaniu łączności przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej (LEOP), obejmujące weryfikację działania poszczególnych podsystemów satelity. Po ich zakończeniu zaczęła się faza wdrożeniowa, w trakcie której prowadzone są dalsze testy – inżynierowie precyzyjnie dostrajają podzespoły, potwierdzając poprawność funkcjonowania całego systemu. Działania te przygotowują satelitę do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej użytkownikowi końcowemu (polskiemu wojsku – red.)” – czytamy w komunikacie ICEYE.

Dzięki technologii SAR satelita może wspierać wojsko w różnych sytuacjach

Satelita rozpoczął wykonywanie zobrazowań 2 grudnia br. Dzięki zastosowanej technologii (SAR – syntetyczna apertura) może on wykonywać obrazy w zróżnicowanych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. „Każdy tryb pracy satelity został opracowany z myślą o innym zastosowaniu – od obserwacji rozległych obszarów, przez ujęcia o średniej szczegółowości, które umożliwiają np. monitoring granic i ruchu morskiego, aż po obrazy wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dostrzec zmiany na poziomie pojedynczych obiektów” – czytamy w komunikacie ICEYE.

Polecane
W przypadku stwierdzenia błędu w segregacji, odpady zostaną oznaczone, udokumentowane fotograficznie
gospodarka odpadami
Śmieci warszawiaków będą fotografowane. Zmiany w wywozie odpadów w 2026 roku

Firma wyjaśnia, że połączenie różnych trybów obrazowania sprawia, że satelita może wspierać wojsko w wielu sytuacjach. W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania.

Czym jest radar SAR?

Polski satelita został wyposażony w radar z syntetyczną aperturą, znany jako SAR (Synthetic Aperture Radar). Jest to zaawansowana technika radarowa stosowana do tworzenia obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków pogodowych czy oświetlenia. Technologia ta jest używana np. do monitorowania wylewów rzek, zakresu lodu morskiego, erupcji wulkanicznych, tworzenia dokładnych cyfrowych modeli terenu, monitorowania stabilności dużych obiektów inżynierskich. Używana jest także przez wojsko i wywiad do rozpoznania, wykrywania i śledzenia obiektów na powierzchni.

Jak wyjaśnia ICEYE, radar umieszczony na polskim satelicie „wysyła w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe, a następnie łączy i przetwarza ich odbicia, tworząc szczegółowe obrazy o rozdzielczości sięgającej nawet 25 cm na piksel. Technologia SAR pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W chwili powstania Dworzec Centralny wybijał się z otaczającej szarzyzny PRL formą i jej oświetlenie
historia warszawy

50 lat Dworca Centralnego. Pół wieku architektonicznej precyzji

Centralna część obchodów rocznicowych zaplanowana jest na jutro
rocznica

100 lat Grobu Nieznanego Żołnierza

Inwestycja ma rozwiązać problem niewystarczającej infrastruktury sportowej dla młodzieży szkolnej
infrastruktura sportowa

Wiecha na hali sportowej na Białołęce. Powstanie obiekt dla 2 tys. uczniów

Zdjęcie rodzinne. Zaproszeni goście i prowadząca galę Monika Woźniak
Edukacja

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z rekordowym budżetem

W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i
kursy edukcyjne

Zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW. Czego można się tam nauczyć?

Głosować można do końca roku pod adresem https://sloworoku.uw.edu.pl/
plebiscyt

„Sabotaż”, „dywersja”, „prohibicja”? Jakie będzie Słowo Roku 2025?

Komiksy będą rozdawane na wydarzeniach organizowanych przez urząd oraz jednostki mu podlegające
dla dzieci

Przygody Wawryka i Sadulki. Nowy komiks Urzędu Dzielnicy Wawer

Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestac
statystyka

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama