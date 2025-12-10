Wózkowicze na ursynowskim lodowisku

Urządzenie Lugicap Ice Perf daje szansę osobom na wózkach poznać przyjemnośc wynikającą z jazdy na łyżwach
Rozwiązanie, które zadebiutowało w Polsce w ubiegłym sezonie, ma na celu zwiększenie dostępności rekreacji na lodzie dla wszystkich mieszkańców.
Urządzenie Lugicap Ice Perf polega na zamocowaniu wózka inwalidzkiego na specjalnej platformie, która następnie jest napędzana i prowadzona po lodzie przez drugą osobę poruszającą się na łyżwach . To rozwiązanie znacząco eliminuje bariery, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami aktywne uczestnictwo w rekreacji na świeżym powietrzu i wspólne spędzanie czasu z bliskimi.
– Po bardzo pozytywnym odbiorze w poprzednim sezonie zdecydowaliśmy o ponownym udostępnieniu tego innowacyjnego urządzenia. Chcemy, aby jeszcze więcej mieszkanek i mieszkańców naszej dzielnicy mogło cieszyć się rekreacją na lodzie, bez względu na bariery – komentuje Cezary Holdenmajer, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Lodowisko przy ulicy Kajakowej 12b jest bezpłatne i ogólnodostępne. Osoby zainteresowane skorzystaniem z platformy Lugicap Ice Perf proszone są o wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji lub ustalenia szczegółów pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowe informacje techniczne o urządzeniu są dostępne na stronie internetowej producenta.
Udostępnienie Lugicap Ice Perf jest krokiem w kierunku poprawy dostępu do sportu i rekreacji dla wszystkich grup mieszkańców, promując integrację i aktywny styl życia na Ursynowie.