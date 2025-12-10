Wózkowicze na ursynowskim lodowisku

Na ogólnodostępnym lodowisku przy ulicy Kajakowej 12b na Ursynowie ponownie udostępniono innowacyjne urządzenie Lugicap Ice Perf. Jest to specjalna, atestowana platforma, która umożliwia osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego bezpieczne poruszanie się po tafli lodu.



Rozwiązanie, które zadebiutowało w Polsce w ubiegłym sezonie, ma na celu zwiększenie dostępności rekreacji na lodzie dla wszystkich mieszkańców.

Innowacja zwiększająca integrację

Urządzenie Lugicap Ice Perf polega na zamocowaniu wózka inwalidzkiego na specjalnej platformie, która następnie jest napędzana i prowadzona po lodzie przez drugą osobę poruszającą się na łyżwach . To rozwiązanie znacząco eliminuje bariery, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami aktywne uczestnictwo w rekreacji na świeżym powietrzu i wspólne spędzanie czasu z bliskimi.

– Po bardzo pozytywnym odbiorze w poprzednim sezonie zdecydowaliśmy o ponownym udostępnieniu tego innowacyjnego urządzenia. Chcemy, aby jeszcze więcej mieszkanek i mieszkańców naszej dzielnicy mogło cieszyć się rekreacją na lodzie, bez względu na bariery – komentuje Cezary Holdenmajer, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.