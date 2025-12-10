9.8°C
Życie Warszawy

Największy ekologiczny hurt w Polsce budują pod Warszawą. EkoHala Bronisze za miliony

Publikacja: 10.12.2025 14:30

Cały kompleks obejmie łącznie powierzchnię 10 500 metrów kwadratowych

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Rynek rolno-spożywczy w Broniszach wchodzi w nowy etap. 68 mln zł pochłonie nowa inwestycja – Ekohala, czyli nowoczesny, niskoemisyjny kompleks, który ma stać się kluczowym ośrodkiem dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce. Oficjalne uruchomienie obiektu zaplanowano na listopad 2026 roku.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy (WRSRH) w Broniszach, będący jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu dostaw żywności w kraju, staje się placem budowy dużej inwestycji. Powstająca EkoHala to odpowiedź na dynamiczny rozwój rynku certyfikowanej żywności ekologicznej (BIO/EKO) w Polsce i rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zdrowe produkty.

Nowoczesna infrastruktura dla ekologicznego handlu

EkoHala będzie obiektem w pełni odpowiadającym współczesnym standardom środowiskowym i energetycznym, idealnie dostosowanym zarówno do potrzeb rynku świeżych produktów, jak i sektora e-commerce. Cały kompleks obejmie łącznie powierzchnię 10,5 tys. m2 i będzie składał się z dwóch głównych sektorów mających znacząco wzmocnić hurtową dystrybucję żywności ekologicznej.

Pierwszym z nich jest Sektor Logistyczno-Magazynowy, zajmujący około 6,8 tys. m2. Ta część hali przeznaczona jest dla większego hurtu, firm logistycznych oraz podmiotów specjalizujących się w sprzedaży internetowej świeżej żywności. Zapewni on nowoczesne chłodnie, powierzchnie biurowe oraz socjalne, a moduły magazynowe będą dostępne w szerokim zakresie wielkości – od 171 aż do 1173 m2, wraz z zabudowanymi rampami do rozładunku.

Drugim kluczowym elementem jest Sektor Targowy, o powierzchni 3650  m2, zorganizowany na dwóch kondygnacjach. Ten sektor jest przeznaczony dla tzw. małego hurtu i półhurtowej sprzedaży owoców i warzyw ekologicznych. Zostanie on podzielony na mniejsze moduły handlowe o powierzchni od 60 do 130  m2. Najważniejszym elementem tej części będzie wspólna przestrzeń targowa wykorzystywana podczas cyklicznych, cotygodniowych targów ekologicznych. Prezes WRSRH Bronisze, Krzysztof Karpa, podkreślił, że będzie to największy ekologiczny hurt w Warszawie.

Innowacje przyjazne środowisku

Projekt EkoHali stawia na niskoemisyjną infrastrukturę. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak pompy ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna, które mają przyczynić się do znacznej oszczędności energii i redukcji śladu węglowego całego kompleksu. W trosce o efektywność energetyczną, rampy rozładunkowe zostaną zabudowane, co umożliwi zachowanie stabilnej temperatury wewnątrz obiektu niezależnie od pory roku. Powstanie również dodatkowa hala – tzw. „wózkownia” – przeznaczona do garażowania i ładowania elektrycznych wózków widłowych, co dodatkowo wpisuje się w dążenie do ograniczenia emisji spalin na terenie rynku.

EkoHala znacząco ułatwi dostęp do świeżej i certyfikowanej żywności ekologicznej

Foto: mat. pras.

Korzyści dla warszawiaków i dla rolników

EkoHala znacząco ułatwi dostęp do świeżej i certyfikowanej żywności ekologicznej dla sklepów detalicznych, warzywniaków oraz sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering) z całej aglomeracji warszawskiej. Większa oferta, lepsza logistyka i konsolidacja ekologicznego handlu mają szansę w dłuższej perspektywie wpłynąć na dostępność i adekwatne ceny tych produktów dla konsumentów.

Inwestycja będzie też wsparciem dla polskich producentów ekologicznych. W czasach dominacji sieci handlowych, które często narzucają niskie ceny, EkoHala ma ambicje stworzyć alternatywny kanał sprzedaży. Poseł Mirosław Maliszewski zauważył, że budowa hali jest próbą przełamania tego impasu na rynku i zwiększenia udziału producentów w łańcuchu dystrybucji. Nowoczesna infrastruktura pomoże niemal 25 tysiącom polskich producentów w sprzedaży w certyfikowanym systemie i uzyskaniu godziwej ceny.

Minister Krajewski przypomniał, że wybór żywności ekologicznej przez konsumentów wiąże się z wymiernymi korzyściami środowiskowymi: poprawą jakości gleby i wody, zwiększeniem bioróżnorodności oraz ograniczeniem zanieczyszczeń. Inwestycja służy zatem nie tylko handlowi, ale również budowaniu świadomych relacji między producentem a konsumentem. Z tego względu resort rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – produkt ekologiczny”, mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności unijnego znaku ekologicznego, który obecnie zna niespełna 27 proc. Polaków.

Oddanie obiektu do użytku w listopadzie 2026 roku ma definitywnie ugruntować rynkową pozycję WRSRH w Broniszach jako nowoczesnego, polskiego rynku rolno-spożywczego.

