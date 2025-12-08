Jest umowa na rewitalizację Hali Gwardii. Termin to 2029 rok

Kluczowe elementy inwestycji obejmą:

Kompleksowy remont i modernizację wnętrz hali.

Przebudowę układu komunikacyjnego w otoczeniu obiektu.

Budowę podziemnego parkingu przy Placu Wielopole.

Parking podziemny ma uporządkować przestrzeń, umożliwiając jednocześnie stworzenie na powierzchni zielonej strefy rekreacyjnej dla mieszkańców. Po modernizacji Hala Gwardii ma łączyć funkcje tradycyjnego handlu, nowoczesnej gastronomii, a także ma być przestrzenią dla wydarzeń miejskich i oferty kulturalnej.

Robert Baj, prezes CBR Events, zaznaczył, że projekt łączy nowoczesność z szacunkiem dla przeszłości: „Tworzymy przestrzeń otwartą dla handlowców, lokalnych producentów i rodzin. Cieszymy się, że wspólnie z miastem przywracamy blask temu wyjątkowemu miejscu.”

Plan działania: Harmonogram do 2029 roku

Prace budowlane poprzedzi etap przygotowawczy. Po podpisaniu umowy partner prywatny ma 13 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, co potrwa do stycznia 2027 roku.

Harmonogram inwestycji przewiduje następujące etapy:

Styczeń 2027 – Marzec 2028: Rozpoczęcie i zakończenie 14-miesięcznych prac budowlanych (remont Hali Gwardii i przebudowa komunikacji).

Do lata 2029: Zakończenie całości inwestycji, włączając budowę podziemnego parkingu i zagospodarowanie Placu Wielopole.

Miasto zapewniło, że inwestycja prowadzona jest w dialogu z kupcami. Handlowcy będą mogli prowadzić działalność przez cały czas trwania prac – planowane jest przeniesienie stoisk w obrębie Pasażu Mirowskiego, co ma zagwarantować ciągłość handlu.

Hala Gwardii częścią Nowego Centrum Warszawy

Rewitalizacja historycznej hali wpisuje się w realizację wieloletniego programu Nowe Centrum Warszawy. Program ten ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Śródmieściu, tworząc miejsca bardziej zielone, dostępne i bezpieczne dla mieszkańców.

Po zakończeniu prac, Hala Gwardii ma stać się ważnym punktem lokalnej aktywności, łączącym historię z nowoczesną funkcją handlowo-usługową.