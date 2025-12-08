8.8°C
Życie Warszawy

Jest umowa na rewitalizację Hali Gwardii. Termin to 2029 rok

Publikacja: 08.12.2025 16:30

Umowę z inwestorem prywatnym podpisał z ramienia miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Umowę z inwestorem prywatnym podpisał z ramienia miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Foto: mat. pras.

M.B.
Władze Warszawy podpisały umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą CBR Events na modernizację Hali Gwardii. Inwestycja, której wartość wyniesie niemal 97,4 miliona złotych, ma zakończyć się w 2029 roku i stać się istotnym elementem programu Nowe Centrum Warszawy.

Projekt rewitalizacji Hali Gwardii będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zgodnie z podpisaną umową, CBR Events w całości sfinansuje inwestycję bez angażowania środków budżetowych miasta. Partner prywatny w zamian otrzyma prawo do dzierżawy i eksploatacji obiektu przez 30 lat, co oznacza około 26 lat faktycznego użytkowania po zakończeniu prac budowlanych.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił historyczne znaczenie obiektu: „Rozpoczynamy proces, który przywróci blask miejscu historycznemu i niezwykle ważnemu dla Warszawiaków. Cieszę się, że Hala Gwardii znów będzie tętnić życiem i stanie się ważnym elementem zmian w centrum miasta.”

Zakres prac: Historia spotyka nowoczesność

Spółka CBR Events przeprowadzi kompleksowy remont i modernizację hali, koncentrując się na zachowaniu jej oryginalnej architektury i detali historycznych.

Prace budowlane poprzedzi etap przygotowawczy. Po podpisaniu umowy partner prywatny ma 13 miesięcy n

Prace budowlane poprzedzi etap przygotowawczy. Po podpisaniu umowy partner prywatny ma 13 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej

Foto: mat. pras

Kluczowe elementy inwestycji obejmą:

  • Kompleksowy remont i modernizację wnętrz hali.
  • Przebudowę układu komunikacyjnego w otoczeniu obiektu.
  • Budowę podziemnego parkingu przy Placu Wielopole.

Parking podziemny ma uporządkować przestrzeń, umożliwiając jednocześnie stworzenie na powierzchni zielonej strefy rekreacyjnej dla mieszkańców. Po modernizacji Hala Gwardii ma łączyć funkcje tradycyjnego handlu, nowoczesnej gastronomii, a także ma być przestrzenią dla wydarzeń miejskich i oferty kulturalnej.

Robert Baj, prezes CBR Events, zaznaczył, że projekt łączy nowoczesność z szacunkiem dla przeszłości: „Tworzymy przestrzeń otwartą dla handlowców, lokalnych producentów i rodzin. Cieszymy się, że wspólnie z miastem przywracamy blask temu wyjątkowemu miejscu.”

Po modernizacji Hala Gwardii ma łączyć funkcje tradycyjnego handlu, nowoczesnej gastronomii, a także

Po modernizacji Hala Gwardii ma łączyć funkcje tradycyjnego handlu, nowoczesnej gastronomii, a także ma być przestrzenią dla wydarzeń miejskich i oferty kulturalnej

Foto: mat. pras.

Plan działania: Harmonogram do 2029 roku

Prace budowlane poprzedzi etap przygotowawczy. Po podpisaniu umowy partner prywatny ma 13 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, co potrwa do stycznia 2027 roku.

Harmonogram inwestycji przewiduje następujące etapy:

  • Styczeń 2027 – Marzec 2028: Rozpoczęcie i zakończenie 14-miesięcznych prac budowlanych (remont Hali Gwardii i przebudowa komunikacji).
  • Do lata 2029: Zakończenie całości inwestycji, włączając budowę podziemnego parkingu i zagospodarowanie Placu Wielopole.
Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego t
zabytki
Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł

Miasto zapewniło, że inwestycja prowadzona jest w dialogu z kupcami. Handlowcy będą mogli prowadzić działalność przez cały czas trwania prac – planowane jest przeniesienie stoisk w obrębie Pasażu Mirowskiego, co ma zagwarantować ciągłość handlu.

Hala Gwardii częścią Nowego Centrum Warszawy

Rewitalizacja historycznej hali wpisuje się w realizację wieloletniego programu Nowe Centrum Warszawy. Program ten ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Śródmieściu, tworząc miejsca bardziej zielone, dostępne i bezpieczne dla mieszkańców.

Umowa na rewitalizację Hali Gwardii ma zostać podpisana 19 listopada 2025 r.
rewitalizacja
Rozpoczyna się remont Hali Gwardii. Miasto podpisuje umowę z inwestorem
Po zakończeniu prac, Hala Gwardii ma stać się ważnym punktem lokalnej aktywności, łączącym historię z nowoczesną funkcją handlowo-usługową.

Źródło: zyciewarszawy.pl

Badanie próbek pozostałej oryginalne elewacji i kwerenda archiwalna pomogły w uzyskaniu tego spektak
To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać
Sygnały usłyszane podczas Syrena-25 mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego
Nazwa Warszawa Centralna zadebiutowała zanim jeszcze zostałą wbita pierwsza łopata na budowie nowego
Plac Defilad w latach 90. był ikonicznym, ale chaotycznym symbolem transformacji ustrojowej
