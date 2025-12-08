Jest umowa na rewitalizację Hali Gwardii. Termin to 2029 rok

Umowę z inwestorem prywatnym podpisał z ramienia miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Projekt rewitalizacji Hali Gwardii będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zgodnie z podpisaną umową, CBR Events w całości sfinansuje inwestycję bez angażowania środków budżetowych miasta. Partner prywatny w zamian otrzyma prawo do dzierżawy i eksploatacji obiektu przez 30 lat, co oznacza około 26 lat faktycznego użytkowania po zakończeniu prac budowlanych.
Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił historyczne znaczenie obiektu: „Rozpoczynamy proces, który przywróci blask miejscu historycznemu i niezwykle ważnemu dla Warszawiaków. Cieszę się, że Hala Gwardii znów będzie tętnić życiem i stanie się ważnym elementem zmian w centrum miasta.”
Spółka CBR Events przeprowadzi kompleksowy remont i modernizację hali, koncentrując się na zachowaniu jej oryginalnej architektury i detali historycznych.
Prace budowlane poprzedzi etap przygotowawczy. Po podpisaniu umowy partner prywatny ma 13 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej
Kluczowe elementy inwestycji obejmą:
Parking podziemny ma uporządkować przestrzeń, umożliwiając jednocześnie stworzenie na powierzchni zielonej strefy rekreacyjnej dla mieszkańców. Po modernizacji Hala Gwardii ma łączyć funkcje tradycyjnego handlu, nowoczesnej gastronomii, a także ma być przestrzenią dla wydarzeń miejskich i oferty kulturalnej.
Robert Baj, prezes CBR Events, zaznaczył, że projekt łączy nowoczesność z szacunkiem dla przeszłości: „Tworzymy przestrzeń otwartą dla handlowców, lokalnych producentów i rodzin. Cieszymy się, że wspólnie z miastem przywracamy blask temu wyjątkowemu miejscu.”
Harmonogram inwestycji przewiduje następujące etapy:
Miasto zapewniło, że inwestycja prowadzona jest w dialogu z kupcami. Handlowcy będą mogli prowadzić działalność przez cały czas trwania prac – planowane jest przeniesienie stoisk w obrębie Pasażu Mirowskiego, co ma zagwarantować ciągłość handlu.
Rewitalizacja historycznej hali wpisuje się w realizację wieloletniego programu Nowe Centrum Warszawy. Program ten ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Śródmieściu, tworząc miejsca bardziej zielone, dostępne i bezpieczne dla mieszkańców.
Po zakończeniu prac, Hala Gwardii ma stać się ważnym punktem lokalnej aktywności, łączącym historię z nowoczesną funkcją handlowo-usługową.