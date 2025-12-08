8.8°C
Życie Warszawy

„Last Christmas” w nowej odsłonie. Koncerty w Warszawie wprowadzą cię w świąteczny nastrój

Publikacja: 08.12.2025 12:45

W dwa przedświąteczne weekendy w Warszawie nie zabraknie atrakcji w bożonarodzeniowym klimacie

W dwa przedświąteczne weekendy w Warszawie nie zabraknie atrakcji w bożonarodzeniowym klimacie

Foto: Grzegorz Polak / Adobe Stock, Urząd m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
Koncerty świąteczne i teatry uliczne – to jedne z wielu atrakcji, które przygotowało miasto dla warszawiaków i turystów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie można wziąć w nich udział w dwa najbliższe weekendy.

W weekendy 13-14 oraz 20-21 grudnia w ramach Warszawskiego Festiwalu Świątecznego będzie można posłuchać magicznych koncertów świątecznych w blasku kolorowych iluminacji. Każdego dnia występy rozpoczną się o godz. 16 i potrawją do godz. 20. Wydarzenia odbędą się w dwóch lokalizacjach – na balkonie kiepurowskim Hotelu Bristol oraz na scenie przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

„Artyści i zespoły zadbają o wyjątkowy nastrój, wprowadzając publiczność w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia” – zapewniają organizatorzy.

Polecane
Brytyjski „The Telegraph” radzi, jak spędzić ciekawy kulturalnie weekend w Warszawie
jak nas widzą
Brytyjczyk poleca wypad do Warszawy. Mówi, co warto zobaczyć

Koncerty świąteczne w Warszawie: Kto wystąpi?

W trakcie wspomnianych świątecznych koncertów w Warszawie na scenie przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza wystąpią m.in. zespół AudioFeels oraz Marika (Marta Kossakowska) i the Christmas Music Orchestra. Artyści o udziale w wydarzeniu informują za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

AudioFeels zaprezentuje się w sobotę 13 grudnia o godz. 19:30: „[…] zaśpiewamy w Warszawie piosenki, którymi spróbujemy wprowadzić Was w świąteczny klimat” – zapewnia zespół. Natomiast w niedzielę 14 grudnia o godz. 18 wystąpi Marika i the Christmas Music Orchestra grając tradycyjne kolędy oraz popularne piosenki świąteczne, w tym m.in. „Last Christmas”.

Nie tylko świąteczne koncerty: Teatry uliczne, zimowa herbata i pierniki

Świąteczne koncerty nie będą jedyną bożonarodzeniową atrakcją weekendów 13-14 oraz 20-21 grudnia.

W trakcie ich trwania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK Warszawa) „[…] będzie częstować gości aromatyczną zimową herbatą, a uczestnicy otrzymają także pachnące, świeżo wypiekane pierniki”. Ponadto w tych dniach Urząd m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców i turystów do oglądania na Krakowskim Przedmieściu występów teatrów ulicznych, które „[…] wzbogacą świąteczny klimat miasta i stworzą niepowtarzalne widowisko dla przechodniów”.

Źródło: zyciewarszawy.pl

