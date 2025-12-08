„Last Christmas” w nowej odsłonie. Koncerty w Warszawie wprowadzą cię w świąteczny nastrój

Koncerty świąteczne i teatry uliczne – to jedne z wielu atrakcji, które przygotowało miasto dla warszawiaków i turystów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie można wziąć w nich udział w dwa najbliższe weekendy.



W weekendy 13-14 oraz 20-21 grudnia w ramach Warszawskiego Festiwalu Świątecznego będzie można posłuchać magicznych koncertów świątecznych w blasku kolorowych iluminacji. Każdego dnia występy rozpoczną się o godz. 16 i potrawją do godz. 20. Wydarzenia odbędą się w dwóch lokalizacjach – na balkonie kiepurowskim Hotelu Bristol oraz na scenie przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

„Artyści i zespoły zadbają o wyjątkowy nastrój, wprowadzając publiczność w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia” – zapewniają organizatorzy.

Koncerty świąteczne w Warszawie: Kto wystąpi?

W trakcie wspomnianych świątecznych koncertów w Warszawie na scenie przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza wystąpią m.in. zespół AudioFeels oraz Marika (Marta Kossakowska) i the Christmas Music Orchestra. Artyści o udziale w wydarzeniu informują za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

AudioFeels zaprezentuje się w sobotę 13 grudnia o godz. 19:30: „[…] zaśpiewamy w Warszawie piosenki, którymi spróbujemy wprowadzić Was w świąteczny klimat” – zapewnia zespół. Natomiast w niedzielę 14 grudnia o godz. 18 wystąpi Marika i the Christmas Music Orchestra grając tradycyjne kolędy oraz popularne piosenki świąteczne, w tym m.in. „Last Christmas”.