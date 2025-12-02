Zrób przedświąteczne porządki w szafie. Kolejna edycja wymiany ubrań w Warszawie

7 grudnia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Ciuchowiska
Ciuchowisko to cykliczna impreza odbywająca się w Warszawie i Krakowie.
Wymiana ubrań i dodatków w ramach Ciuchowiska już po raz kolejny odbędzie się w Klubokawiarni Życie jest fajne przy ul. Grójeckiej 68 na warszawskiej Ochocie.
Wszyscy zainteresowani zaproszeni są tu w niedzielę 7 grudnia w godz. 13-16. Organizatorzy informują jednak, że nie ma konieczności przychodzenia już na początek wydarzenia: „[…] rzeczy dokładamy na bieżąco. Na sam koniec wybór jest równie duży. Rzeczy będziemy odbierać od was przy strefie i stopniowo dowieszać, i rozkładać tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie bez względu na to, o której godzinie się pojawi”.
Wstęp na wydarzenie kosztuje 20 zł niezależnie od tego, czy uczestnik przynosi rzeczy na wymianę, czy też nie. Na podstawie tego samego biletu jego właściciel może wielokrotnie w trakcie dnia wchodzić na wydarzenie. Wstęp jest bezpłatny dla dzieci do lat 9 oraz dla osób, które chcą jedynie oddać rzeczy na wymianę, a nie są zainteresowane wybieraniem czegoś dla siebie.
Zasady udziału w Ciuchowisku są proste. Niepotrzebne ubrania lub inne przedmioty wystarczy zostawić na stanowisku sprzedaży biletów. Organizatorzy wykładają je następnie w odpowiednie miejsca. Stamtąd może zabrać je każdy zainteresowany biorący udział w wymianie. Jak wynika z regulaminu imprezy, w jej trakcie nie odbywa się sprzedaż ubrań czy też wymiana na zasadzie „1 za 1”.
Wszystkie ubrania i przedmioty, które w trakcie imprezy nie znajdą nowego właściciela, trafią do osób potrzebujących.
Organizatorzy apelują do uczestników o zachowanie rozsądku: „Możecie wziąć tyle rzeczy, ile Wam się spodoba, ale nie zapominajcie o innych osobach biorących udział w wydarzeniu! Nie bierzemy hurtowo rzeczy, by potem oglądać co wzięliśmy”. Ponadto wszystkie ubrania i inne przedmioty powinny być czyste i w dobrym stanie. Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących zasad, mogą zostać wyproszone z wydarzenia.