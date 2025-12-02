Zrób przedświąteczne porządki w szafie. Kolejna edycja wymiany ubrań w Warszawie

Już w najbliższą niedzielę 7 grudnia w Warszawie będzie można odświeżyć swoją garderobę w ramach kolejnego Ciuchowiska. Wydarzenie umożliwia wymianę ubrań, a także dodatków, książek, zabawek i różnego rodzaju przedmiotów użytkowych.



Ciuchowisko to cykliczna impreza odbywająca się w Warszawie i Krakowie.

Ciuchowisko w Warszawie: Gdzie i kiedy?

Wymiana ubrań i dodatków w ramach Ciuchowiska już po raz kolejny odbędzie się w Klubokawiarni Życie jest fajne przy ul. Grójeckiej 68 na warszawskiej Ochocie.

Wszyscy zainteresowani zaproszeni są tu w niedzielę 7 grudnia w godz. 13-16. Organizatorzy informują jednak, że nie ma konieczności przychodzenia już na początek wydarzenia: „[…] rzeczy dokładamy na bieżąco. Na sam koniec wybór jest równie duży. Rzeczy będziemy odbierać od was przy strefie i stopniowo dowieszać, i rozkładać tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie bez względu na to, o której godzinie się pojawi”.

Wstęp na wydarzenie kosztuje 20 zł niezależnie od tego, czy uczestnik przynosi rzeczy na wymianę, czy też nie. Na podstawie tego samego biletu jego właściciel może wielokrotnie w trakcie dnia wchodzić na wydarzenie. Wstęp jest bezpłatny dla dzieci do lat 9 oraz dla osób, które chcą jedynie oddać rzeczy na wymianę, a nie są zainteresowane wybieraniem czegoś dla siebie.