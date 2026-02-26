1.5°C
1026.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Festiwal Biżuterii i Dodatków na PGE Narodowym: warsztaty rzemiosła i unikalny design

Publikacja: 26.02.2026 18:20

Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się

Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się na wcześniejszy zakup.

Foto: mat. pras.

M.B.
Na przełomie lutego i marca PGE Narodowy w Warszawie zamieni się w centrum polskiego designu. Festiwal Biżuterii i Dodatków to okazja, by znaleźć oryginalne projekty i poznać osobiście ich twórców w jednym miejscu.

Wydarzenie zaplanowane na 28 lutego oraz 1 marca 2026 roku zgromadzi licznych projektantów i rzemieślników. Odwiedzający będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów, obejmującej zarówno klasyczne formy, jak i nowoczesne, autorskie realizacje. Organizatorzy stawiają na stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozmowom o historii konkretnych marek oraz docenieniu wartości rękodzieła.

Spotkanie z autorami i oryginalne zakupy

Festiwal jest skierowany do osób poszukujących nieszablonowych przedmiotów oraz unikalnych upominków. Bezpośredni kontakt z twórcami pozwala lepiej zrozumieć proces powstawania biżuterii i dodatków, co nadaje zakupom bardziej osobisty charakter. To propozycja dla każdego, kto ceni oryginalne wzornictwo i chce wesprzeć lokalnych artystów.

Odwiedzający będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów, obejmującej zarówno klasyczne for

Odwiedzający będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów, obejmującej zarówno klasyczne formy, jak i nowoczesne, autorskie realizacje.

Foto: mat. pras.

Informacje organizacyjne dla odwiedzających

Impreza odbędzie się w ostatni weekend lutego i pierwszy dzień marca. W sobotę, 28 lutego, wystawcy będą dostępni w godz. 11-19, natomiast w niedzielę, 1 marca, w godz. 11-18. Na teren PGE Narodowego można dostać się wejściem pieszym przez bramę numer 5, a dla zmotoryzowanych przygotowano wjazd na parking przez bramę numer 6.

Reklama
Reklama

Bilety i zasady wstępu

Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się na wcześniejszy zakup. Bilety w przedsprzedaży kosztują 10 zł, natomiast w dniu wydarzenia na miejscu ich cena wyniesie 15 zł. Najmłodsi uczestnicy, czyli dzieci do 12. roku życia, mogą wejść na teren festiwalu bezpłatnie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków
do 28 lutego

Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

Udział w jarmarku jest bezpłatny, a stoiska są dostępne dla klientów w godzinach otwarcia galerii.
do 21 lutego

Jarmark Produktów Regionalnych w Blue City

Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.
4 marca

Męskość i kobiecość w czasach zmiany. Debata o tożsamości i relacjach

Eksperci opowiedzą o zakresie prac finansowanych w ostatnich latach przez wojewódzkiego konserwatora
19 lutego

Tajemnice warszawskich zabytków. Nowy sezon Apteki Zabytków

Aqua Zumba Party to połączenie tańca i fitnessu w basenie
8 marca

Dzień Kobiet na Polnej. Darmowe zumba i stretching

Uczestnicy Wielkiego Antykwariatu będą mogli przeglądać tysiące przedmiotów z drugiej ręki w poszuki
do 14 lutego

Walentynkowy Wielki Antykwariat zaprasza kolekcjonerów

W Ogrodach Urlicha przygotowano propozycje dla dużych i małych zakochanych
do 15 lutego

Walentynki w Ogrodach Ulricha pełne atrakcji

Każdego dnia na pierwsze dwadzieścia pięć osób czekają podwójne zestawy gadżetów z wizerunkami podop
14-15 lutego

Walentynkowa gra terenowa w warszawskim zoo

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA