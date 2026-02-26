Festiwal Biżuterii i Dodatków na PGE Narodowym: warsztaty rzemiosła i unikalny design

Na przełomie lutego i marca PGE Narodowy w Warszawie zamieni się w centrum polskiego designu. Festiwal Biżuterii i Dodatków to okazja, by znaleźć oryginalne projekty i poznać osobiście ich twórców w jednym miejscu.



Wydarzenie zaplanowane na 28 lutego oraz 1 marca 2026 roku zgromadzi licznych projektantów i rzemieślników. Odwiedzający będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów, obejmującej zarówno klasyczne formy, jak i nowoczesne, autorskie realizacje. Organizatorzy stawiają na stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozmowom o historii konkretnych marek oraz docenieniu wartości rękodzieła.

Spotkanie z autorami i oryginalne zakupy

Festiwal jest skierowany do osób poszukujących nieszablonowych przedmiotów oraz unikalnych upominków. Bezpośredni kontakt z twórcami pozwala lepiej zrozumieć proces powstawania biżuterii i dodatków, co nadaje zakupom bardziej osobisty charakter. To propozycja dla każdego, kto ceni oryginalne wzornictwo i chce wesprzeć lokalnych artystów.

Informacje organizacyjne dla odwiedzających

Impreza odbędzie się w ostatni weekend lutego i pierwszy dzień marca. W sobotę, 28 lutego, wystawcy będą dostępni w godz. 11-19, natomiast w niedzielę, 1 marca, w godz. 11-18. Na teren PGE Narodowego można dostać się wejściem pieszym przez bramę numer 5, a dla zmotoryzowanych przygotowano wjazd na parking przez bramę numer 6.