Festiwal Biżuterii i Dodatków na PGE Narodowym: warsztaty rzemiosła i unikalny design

Wydarzenie zaplanowane na 28 lutego oraz 1 marca 2026 roku zgromadzi licznych projektantów i rzemieślników. Odwiedzający będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów, obejmującej zarówno klasyczne formy, jak i nowoczesne, autorskie realizacje. Organizatorzy stawiają na stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozmowom o historii konkretnych marek oraz docenieniu wartości rękodzieła.
Festiwal jest skierowany do osób poszukujących nieszablonowych przedmiotów oraz unikalnych upominków. Bezpośredni kontakt z twórcami pozwala lepiej zrozumieć proces powstawania biżuterii i dodatków, co nadaje zakupom bardziej osobisty charakter. To propozycja dla każdego, kto ceni oryginalne wzornictwo i chce wesprzeć lokalnych artystów.
Impreza odbędzie się w ostatni weekend lutego i pierwszy dzień marca. W sobotę, 28 lutego, wystawcy będą dostępni w godz. 11-19, natomiast w niedzielę, 1 marca, w godz. 11-18. Na teren PGE Narodowego można dostać się wejściem pieszym przez bramę numer 5, a dla zmotoryzowanych przygotowano wjazd na parking przez bramę numer 6.
Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się na wcześniejszy zakup. Bilety w przedsprzedaży kosztują 10 zł, natomiast w dniu wydarzenia na miejscu ich cena wyniesie 15 zł. Najmłodsi uczestnicy, czyli dzieci do 12. roku życia, mogą wejść na teren festiwalu bezpłatnie.