Walentynkowa gra terenowa w warszawskim zoo

Publikacja: 12.02.2026 08:15

Każdego dnia na pierwsze dwadzieścia pięć osób czekają podwójne zestawy gadżetów z wizerunkami podopiecznych ogrodu.

Foto: warszawskie zoo

Mateusz Błażkow
Warszawskie zoo przygotowało specjalną atrakcję na weekend 14 i 15 lutego. Na gości czeka gra terenowa z zagadkami, która pozwala połączyć zimowy spacer z odkrywaniem tajemnic mieszkańców ptaszarni oraz zdobyciem unikalnych upominków dla dwojga.

Głównym punktem wydarzenia jest budynek ptaszarni. To właśnie tam ukryto sześć walentynkowych serduszek zawierających rymowane zagadki. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie, o jakich zwierzętach mowa w tekstach, i wpisanie ich nazw do specjalnej karty pracy. Taki formularz można odebrać w kasach biletowych podczas zakupu wejściówki lub bezpośrednio w budynku ptaszarni.

Upominki dla spostrzegawczych gości

Osoby, które poprawnie rozwiążą wszystkie zagadki, powinny skierować się do Punktu Obsługi Klienta. Każdego dnia na pierwsze dwadzieścia pięć osób czekają podwójne zestawy gadżetów z wizerunkami podopiecznych ogrodu. Organizatorzy przewidzieli również nagrody główne dla uczestników, którzy pojawią się w punkcie jako pierwsza, dziesiąta oraz dwudziesta osoba z prawidłowym hasłem.

Foto: warszawskie zoo

Unikalne pamiątki z wizerunkami zwierząt

W puli nagród głównych znalazły się przedmioty codziennego użytku ozdobione motywami najpopularniejszych mieszkańców warszawskiego zoo. Zwycięzcy mogą otrzymać personalizowane skarpetki, na których widnieją między innymi pandki rude Pabu i Nanu czy żyrafy Pietruszka i Pomelo.

W pakietach dla dwojga przygotowano także kubki, pendrive’y oraz praktyczne plecaki-worki z grafikami przedstawiającymi irbisa Pamira lub hipopotama Hugo. To dobra okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i zdobyć pamiątki, których nie znajdzie się w zwykłych sklepach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

