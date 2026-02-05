-0.8°C
1003.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Legenda Ligi Muaythai w Blue City

Publikacja: 05.02.2026 14:20

Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie.

Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Spektakularne walki, tajska muzyka i sportowe emocje na najwyższym poziomie. Już w sobotę Blue City zamieni się w arenę Legendy Ligi Muaythai, gdzie polscy zawodnicy pokażą prawdziwą sztukę „ośmiu kończyn”.

W najbliższą sobotę centrum handlowe Blue City stanie się miejscem, którego nie mogą ominąć fani sportów walki. Przed nami Legenda Liga Muaythai – widowisko pełne dynamiki, siły i emocji, które przyciąga zarówno znawców dyscypliny, jak i tych, którzy dopiero chcą ją poznać.

Muaythai – sport z duszą i historią

Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie. Wywodzi się z Tajlandii i do dziś jest silnie związana z jej kulturą oraz tradycją. Charakterystyczna formuła walki pozwala zawodnikom używać pięści, nóg, kolan i łokci, dlatego dyscyplina bywa nazywana sztuką „ośmiu kończyn”. Dużą rolę odgrywa też walka w klinczu, która wymaga techniki, siły i opanowania.

Charakterystyczna formuła walki pozwala zawodnikom używać pięści, nóg, kolan i łokci, dlatego dyscyp

Charakterystyczna formuła walki pozwala zawodnikom używać pięści, nóg, kolan i łokci, dlatego dyscyplina bywa nazywana sztuką „ośmiu kończyn”.

Foto: mat. pras.

To sport, który nie tylko wygląda efektownie, ale też uczy szacunku, honoru i ogromnej dyscypliny. Nic dziwnego, że muaythai dynamicznie rozwija się na całym świecie i coraz głośniej mówi się o jego aspiracjach olimpijskich.

Reklama
Reklama

35 walk i cały dzień emocji

Podczas wydarzenia w Blue City widzowie zobaczą aż 35 walk w różnych klasach i kategoriach wiekowych. Na ringu pojawią się polscy zawodnicy o różnym poziomie doświadczenia, co gwarantuje różnorodność stylów i naprawdę solidną dawkę sportowych wrażeń.

Na ringu pojawią się polscy zawodnicy o różnym poziomie doświadczenia

Na ringu pojawią się polscy zawodnicy o różnym poziomie doświadczenia

Foto: mat. pras.

Walki będą rozgrywane w godz. 11-20, a poranne ważenie zawodników zaplanowano na godz. 8-9. Całość odbywa się pod patronatem Polskiego Związku Muaythai.

Muzyka, klimat i kontakt z zawodnikami

Muaythai to nie tylko walka. Każdemu pojedynkowi towarzyszy tradycyjna muzyka grana na dalekowschodnich instrumentach, która buduje niepowtarzalny klimat i potęguje emocje na trybunach. Dla wielu widzów to jedno z najbardziej hipnotyzujących sportowych widowisk.

Osoby zainteresowane dyscypliną będą mogły porozmawiać z trenerami, zawodnikami, sędziami i działaczami związku. To świetna okazja, by dowiedzieć się, jak zacząć trenować, w jakim wieku można rozpocząć przygodę z muaythai i jak wygląda ten sport w Polsce od kuchni.

Polecane
Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.
wypoczynek w regionie
Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną
Reklama
Reklama

Gdzie i kiedy?

Wydarzenie odbędzie się na poziomie -1, przy fontannie w centrum handlowym Blue City. Wstęp jest wolny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym.
od 11 lutego

"Otwarte historie" w MPW. Nowy cykl dla seniorów

Projekt ma pomóc w zrozumieniu, że cisza nie jest jedynie brakiem hałasu, lecz istotnym warunkiem za
17, 19, 21 lutego

Projekt Ciszej. Jak odnaleźć spokój w zgiełku Warszawy

Udział we wszystkich spotkaniach, konsultacjach i szkoleniach jest bezpłatny
9-26 lutego

UrsynLab wspiera przedsiębiorców. Szkolenia i eksperci

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki
od 31 stycznia

Ursynowski Nordic Walking 2026. Bezpłatne marsze w Lesie Kabackim

O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym
28 stycznia – 3 lutego

„Wielki Marty” w Wola Parku. Sportowe emocje i sznasa na bilety do kina

Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z najwię
do 3 lutego

„Operę o Warszawie” można obejrzeć wciąż za darmo

W programie finału znalazły się m.in. warsztaty K-POP Dance prowadzone przez Koreańską Szkołę Tańca
do 31 stycznia

Ferie w rytmie K-POP. Tydzień koreańskiej popkultury dla fanów

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.
wypoczynek w regionie

Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA