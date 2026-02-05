Legenda Ligi Muaythai w Blue City

Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie.
W najbliższą sobotę centrum handlowe Blue City stanie się miejscem, którego nie mogą ominąć fani sportów walki. Przed nami Legenda Liga Muaythai – widowisko pełne dynamiki, siły i emocji, które przyciąga zarówno znawców dyscypliny, jak i tych, którzy dopiero chcą ją poznać.
Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie. Wywodzi się z Tajlandii i do dziś jest silnie związana z jej kulturą oraz tradycją. Charakterystyczna formuła walki pozwala zawodnikom używać pięści, nóg, kolan i łokci, dlatego dyscyplina bywa nazywana sztuką „ośmiu kończyn”. Dużą rolę odgrywa też walka w klinczu, która wymaga techniki, siły i opanowania.
Charakterystyczna formuła walki pozwala zawodnikom używać pięści, nóg, kolan i łokci, dlatego dyscyplina bywa nazywana sztuką „ośmiu kończyn”.
To sport, który nie tylko wygląda efektownie, ale też uczy szacunku, honoru i ogromnej dyscypliny. Nic dziwnego, że muaythai dynamicznie rozwija się na całym świecie i coraz głośniej mówi się o jego aspiracjach olimpijskich.
Podczas wydarzenia w Blue City widzowie zobaczą aż 35 walk w różnych klasach i kategoriach wiekowych. Na ringu pojawią się polscy zawodnicy o różnym poziomie doświadczenia, co gwarantuje różnorodność stylów i naprawdę solidną dawkę sportowych wrażeń.
Na ringu pojawią się polscy zawodnicy o różnym poziomie doświadczenia
Walki będą rozgrywane w godz. 11-20, a poranne ważenie zawodników zaplanowano na godz. 8-9. Całość odbywa się pod patronatem Polskiego Związku Muaythai.
Muaythai to nie tylko walka. Każdemu pojedynkowi towarzyszy tradycyjna muzyka grana na dalekowschodnich instrumentach, która buduje niepowtarzalny klimat i potęguje emocje na trybunach. Dla wielu widzów to jedno z najbardziej hipnotyzujących sportowych widowisk.
Osoby zainteresowane dyscypliną będą mogły porozmawiać z trenerami, zawodnikami, sędziami i działaczami związku. To świetna okazja, by dowiedzieć się, jak zacząć trenować, w jakim wieku można rozpocząć przygodę z muaythai i jak wygląda ten sport w Polsce od kuchni.
Wydarzenie odbędzie się na poziomie -1, przy fontannie w centrum handlowym Blue City. Wstęp jest wolny.